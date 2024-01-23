В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома

Как тут не вспомнить поговорку про добро и зло...
54-летний специалист в области информационных технологий Юрген из Дахау (Бавария) и 52-летняя Елена К. познакомились около 15 лет назад на сайте знакомств. Все эти годы они поддерживали дружеские отношения в переписке, а когда в феврале 2022 года украинка внезапно появилась на пороге его дома, немец принял её, позволив на время остаться в его доме. Шли месяцы, и Лены в жизни Юргена стало слишком много. Она влезала во все дела немца и создавала дискомфорт. К тому же, у мужчины появились отношения с другой женщиной, и он намекнул, что беженке было бы неплохо съехать.
Однако Елену такой расклад совершенно не устраивал. Она хотела, чтобы Юрген упрочил её положение в ФРГ и требовала постоянной регистрации. На этой почве мужчина и женщина постоянно скандалили, а однажды конфликт закончился поножовщиной.
Елена схватила нож - и аргументов у Юргена не осталось. Немец умер от нескольких ножевых ранений, а Елена получила обвинение в убийстве и теперь предстанет перед окружным судом в Мюнхене.
В принципе, у женщины довольно много шансов остаться в Германии, как она и хотела.
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Вот, прям, сижу, пытаюсь вызвать в себе сочувствие к нему и не получается никак.