В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома

54-летний специалист в области информационных технологий Юрген из Дахау (Бавария) и 52-летняя Елена К. познакомились около 15 лет назад на сайте знакомств. Все эти годы они поддерживали дружеские отношения в переписке, а когда в феврале 2022 года украинка внезапно появилась на пороге его дома, немец принял её, позволив на время остаться в его доме. Шли месяцы, и Лены в жизни Юргена стало слишком много. Она влезала во все дела немца и создавала дискомфорт. К тому же, у мужчины появились отношения с другой женщиной, и он намекнул, что беженке было бы неплохо съехать.

Однако Елену такой расклад совершенно не устраивал. Она хотела, чтобы Юрген упрочил её положение в ФРГ и требовала постоянной регистрации. На этой почве мужчина и женщина постоянно скандалили, а однажды конфликт закончился поножовщиной.