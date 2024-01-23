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В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома

В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома

Автор:
23 января 2024 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: Германия   Украина   беженцы   дахау   криминал   неблагодарность   убийство   
2116
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Как тут не вспомнить поговорку про добро и зло...

54-летний специалист в области информационных технологий Юрген из Дахау (Бавария) и 52-летняя Елена К. познакомились около 15 лет назад на сайте знакомств. Все эти годы они поддерживали дружеские отношения в переписке, а когда в феврале 2022 года украинка внезапно появилась на пороге его дома, немец принял её, позволив на время остаться в его доме. Шли месяцы, и Лены в жизни Юргена стало слишком много. Она влезала во все дела немца и создавала дискомфорт. К тому же, у мужчины появились отношения с другой женщиной, и он намекнул, что беженке было бы неплохо съехать.


Однако Елену такой расклад совершенно не устраивал. Она хотела, чтобы Юрген упрочил её положение в ФРГ и требовала постоянной регистрации. На этой почве мужчина и женщина постоянно скандалили, а однажды конфликт закончился поножовщиной.


Елена схватила нож - и аргументов у Юргена не осталось. Немец умер от нескольких ножевых ранений, а Елена получила обвинение в убийстве и теперь предстанет перед окружным судом в Мюнхене.


В принципе, у женщины довольно много шансов остаться в Германии, как она и хотела.


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Метки: Германия   Украина   беженцы   дахау   криминал   неблагодарность   убийство   
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9  комментариев
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7k
Бу Час назад
вся суть хозлов - они думают, что им все должны(
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3k
Pioner76 Полчаса назад
То еще будет, когда все страны по просьбе главного наркомана начнет отлавливать хохлов для фронта.
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4k
Anners Полчаса назад
Чёт мне немца ничуть не жалко.
Вот, прям, сижу, пытаюсь вызвать в себе сочувствие к нему и не получается никак.
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16k
Александр Час назад
Ну и чего? Обычная "бытовуха" , такого везде полно, необременённые семьями 50+ летние мужики и не в такое вляпываются, и акцентировать на том, что один из фигурантов "беженец" с Украины не стОит...
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3k
Максим Макашев Час назад
вот жеж стервец какой! Потребовал, чтобы "богиня" съехала! Нет, чтобы сказать ей - давай! Привози ещё своих родичей
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362
Олег Максим Макашев 20 минут назад
Для немецкого борделя
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843
Шурман Час назад
У нас тут чеченцы выдали , в Брюсселе какого хрю нашли на новом рс гольфе на украинских номерах , мальчик вырвался и убежал но до этого их довез до границы с Францией и там успел убежать и попросить о помощи :) машины у них теперь отжимают и перегоняют то в Марокко то в Алжир , документы есть и личное типа согласие о том что якобы он ее продал , нотариус для этих целей у нас не нужен :)
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2M
Иван Кемеров Час назад
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