В Германии для беженцев организовали курсы "секс-просвета"

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что меньше половины украинских беженцев прошли интеграционные курсы в Германии.

Об удручающей статистике пишет BILD, в руки которого попал отчёт аудиторов Счётной палаты Германии, изучивших работу МВД и Ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Выяснилось, что с февраля 2022 года право на прохождение интеграционных курсов в Германии получили почти 450 000 украинцев. Однако к середине 2023 года курсы прошли лишь 194 000 из них, то есть меньше половины. Одновременно центры занятости предписали уже 294 000 украинцам пройти курсы, чтобы получить работу.

Аудиторы раскритиковали высокий процент отказов, длительное время ожидания, незанятые места и высокую стоимость интеграционных курсов. К сентябрю 2023 года BAMF потратило на них около 776 млн евро. На 2024 год запланированы расходы на более чем 1 млрд евро. За последние 10 лет стоимость курсов выросла на 273%. Однако среднее число участников увеличилось лишь на 79%, - грустит BILD.