В просвещённой и не жадной Германии иностранным просителям убежища теперь за государственный счет объясняют, как надевать презерватив и что за европейскими женщинами "следует ухаживать, а не насиловать" их почём зря.
В Германии для беженцев организовали "курсы флирта", на которых объясняют, как обращаться с европейскими женщинами - что такое контрацепция и почему не надо насиловать, а надо ухаживать:
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Курс флирта, организованный Ассоциацией благосостояния трудящихся Германии, состоит из нескольких частей. Тренер по флирту Трампс Венцель объясняет модели разрешения на близость:
Что является признаком интереса? Как узнать, заинтересован ли партнер? Она может расчесывать волосы, потому что волосы якобы лежат не должным образом. Сначала может показаться, что это разрешение. Это то, чего никогда не знаешь на 100%.
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В программе также образовательно-просветительские мероприятия на тему натягивания презерватива на резиновый объект и лекции о прерванном половом акте. Смуглые юноши на видео немного смущаются перед камерой, но послушно раскладывают в нужные ячейки немецкие слова про "пенис" и "вагину".
Скоро они получат вожделенный вид на жительство и выйдут
флиртовать применять полученные знания на улицы Берлина или Гамбурга.
Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что меньше половины украинских беженцев прошли интеграционные курсы в Германии.
Об удручающей статистике пишет BILD, в руки которого попал отчёт аудиторов Счётной палаты Германии, изучивших работу МВД и Ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).
Выяснилось, что с февраля 2022 года право на прохождение интеграционных курсов в Германии получили почти 450 000 украинцев. Однако к середине 2023 года курсы прошли лишь 194 000 из них, то есть меньше половины. Одновременно центры занятости предписали уже 294 000 украинцам пройти курсы, чтобы получить работу.
Аудиторы раскритиковали высокий процент отказов, длительное время ожидания, незанятые места и высокую стоимость интеграционных курсов. К сентябрю 2023 года BAMF потратило на них около 776 млн евро. На 2024 год запланированы расходы на более чем 1 млрд евро. За последние 10 лет стоимость курсов выросла на 273%. Однако среднее число участников увеличилось лишь на 79%, - грустит BILD.
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На конюшню их и всыпать 200 плетей, так лучше дойдёт, где нельзя свои писюны обрезанные расчехлять.