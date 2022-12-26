Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

Также новый посол Украины значится в списках Европейской ассоциации психологов-сексологов. В Сети Илащук предоставляла услуги как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт и сексолог-консультант». В частности, она проводила в интернете прямые эфиры с характерными названиями типа: «Быть живым. Ресурсы и ресурсность».

После информации о назначении госпожи Илащук послом в Болгарии страницы, связанные с ней, кто-то старательно подчищает. Но интернет, как известно, помнит все.