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Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

Автор:
26 декабря 2022 21:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илащук   Сексолог   Украина   болгария   должность   посол   
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Скажи что-нибудь на дипломатическом? Либидо и мартидо!

На Украине есть политические традиции, которые не меняются, несмотря ни на что.

«Клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант» Олеся Илащук, не имеющая опыта дипломатической службы, указом Зеленского назначена послом Украины в Болгарии, – пишет издание «Европейская правда».

Согласно открытым данным, новоявленный посол ранее также была бенефициаром компании «Джемма», занимавшейся ремонтом ювелирных украшений.

В информации из соцсетей можно найти сведения о наличии у дамы диплома Высшего совета по бриллиантам в Антверпене. Однако данная организация не является образовательной, так что это больше похоже на «диплом из перехода», - пишет АиФ.

Также новый посол Украины значится в списках Европейской ассоциации психологов-сексологов. В Сети Илащук предоставляла услуги как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт и сексолог-консультант». В частности, она проводила в интернете прямые эфиры с характерными названиями типа: «Быть живым. Ресурсы и ресурсность».

После информации о назначении госпожи Илащук послом в Болгарии страницы, связанные с ней, кто-то старательно подчищает. Но интернет, как известно, помнит все.

"В Европе два крупнейших центра секс-туризма: Венгрия и Болгария. Так что ничего удивительного в назначении дипломатом специалиста по «секс-терапии» нет"- , комментирует назначение ТГ-канал Образ будущего, -
"плюсом Зеленский расплатился должностью с сектой «психологов-гештальт-терапевтов», которые являются главным поставщиком секс-услуг для ВСУ с 2014 года".

Лучший комментарий на тему должен выглядеть как-то так, пишут в соцсетях:

Мадам уже завела себе телеграм-канал, в котором обещает радовать подписчиков подробностями своей работы из теплой Болгарии.

Подписчиков уже 25.

Источник:

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Метки: Илащук   Сексолог   Украина   болгария   должность   посол   
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13  комментариев
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8k
au3 Час назад
А чего такого? ЕСом специалистка по дыркам рулит. Не скажу, что получается псдато...
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15k
K7OO 8 минут назад
Люди, вы вообще о чем?? Если в стране президент - клоун, играющий шнягой на рояле, то какая нахрен разница, кто там посол?
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6k
Умница-красавица 12 минут назад
Вот не похрен всем, кого там назначают в послы в несуществующей стране?
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2k
Палыч 39 минут назад
ПОСЛИЦА это, а не посол.
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27k
albedo 51 минуту назад
Хм, если глава ЕС - гинеколог.
Комиссар еврокомиссии по бюджету- бывший член КПСС и политэкономист.

То все остальные назначения уже не кажутся такими уж смешными.
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9k
GROMOZEKA Час назад
Ну а кого им еще назначать?
В каклостане, либо клоуны, либо эскортницы.
Сексолога, поди, еле еле нашли
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18k
alexis Час назад
В 1993 году фильм сняли, про те времена, сейчас очень подходит Украине.
Ссылка m.youtube.com
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12k
Кыся Час назад
Хм... У Зеленского вроде ведь жена есть. И вполне симпатичная. За что ж тогда расплатился? Или они там втроем зажигают?
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499
Папай Кыся Полчаса назад
Причем тут жена Зеленского?! У его товарищей не может быть протеже? Настолько глубоко Вы не копаете??
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499
Папай Кыся 17 минут назад
Кыся, Вы реально тупы. Даже не ожидал такого от "звездного фишкянина" Думал, что хотя бы зачатки разума у таких могут быть. Ошибался не могут и никогда не было. Тупа, чаще всего злобная биомасса. А вот это сейчас и проверим
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27k
Юрьевич Час назад
Урсула фон дер Ляйен - гинеколог... там в ЕС всё нормально с этим.

Им проктолога не хватает.
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499
Папай Час назад
Если без стеба, то для чего это? Или "сгорел сарай гори и хата"?
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KlyaksaZ

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