Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

Скажи что-нибудь на дипломатическом? Либидо и мартидо!
На Украине есть политические традиции, которые не меняются, несмотря ни на что.
«Клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант» Олеся Илащук, не имеющая опыта дипломатической службы, указом Зеленского назначена послом Украины в Болгарии, – пишет издание «Европейская правда».
Согласно открытым данным, новоявленный посол ранее также была бенефициаром компании «Джемма», занимавшейся ремонтом ювелирных украшений.
В информации из соцсетей можно найти сведения о наличии у дамы диплома Высшего совета по бриллиантам в Антверпене. Однако данная организация не является образовательной, так что это больше похоже на «диплом из перехода», - пишет АиФ.
Также новый посол Украины значится в списках Европейской ассоциации психологов-сексологов. В Сети Илащук предоставляла услуги как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт и сексолог-консультант». В частности, она проводила в интернете прямые эфиры с характерными названиями типа: «Быть живым. Ресурсы и ресурсность».
После информации о назначении госпожи Илащук послом в Болгарии страницы, связанные с ней, кто-то старательно подчищает. Но интернет, как известно, помнит все.
"В Европе два крупнейших центра секс-туризма: Венгрия и Болгария. Так что ничего удивительного в назначении дипломатом специалиста по «секс-терапии» нет"- , комментирует назначение ТГ-канал Образ будущего, -
"плюсом Зеленский расплатился должностью с сектой «психологов-гештальт-терапевтов», которые являются главным поставщиком секс-услуг для ВСУ с 2014 года".
Лучший комментарий на тему должен выглядеть как-то так, пишут в соцсетях:
Мадам уже завела себе телеграм-канал, в котором обещает радовать подписчиков подробностями своей работы из теплой Болгарии.
Подписчиков уже 25.
Источник:
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Комиссар еврокомиссии по бюджету- бывший член КПСС и политэкономист.
То все остальные назначения уже не кажутся такими уж смешными.
В каклостане, либо клоуны, либо эскортницы.
Сексолога, поди, еле еле нашли
Им проктолога не хватает.