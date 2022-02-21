FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8598 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны (18 фото + 3 видео)

Автор:
21 февраля 2022 21:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Украина   беженцы   война   донбасс   политика   помощь   ростов   
2477
18
3

События вокруг Донбасса развиваются стремительно. В регионе вновь начались активные боевые действия, из-за чего страдает мирное население. В пятницу вечером власти ЛДНР объявили об эвакуации мирного населения на территорию России.

Первым регионом, открытым для беженцев, стала Ростовская область. Когда прилегающий регион не смог больше принимать людей с Донбасса, к нему присоединились другие.

На данный момент больше 20 регионов нашей страны заявили о готовности принять граждан ЛДНР у себя.

Люди размещаются во временных пунктах, под которые оборудуют в основном санатории и детские лагеря, а в некоторых регионах отделения больниц и спортзалов.

Всё это — экстренные меры из-за наплыва беженцев. По состоянию на сегодняшний день власти докладывают о свыше 70 тысяч прибывших с Донбасса. К слову, это первые в истории беженцы, у многих из которых не одно, не два, а целых три гражданства: России, Украины и народных республик Донбасса

В основном это женщины, дети и старики, реже мужчины. Им с некоторого времени выезд с территории ЛДНР временно запрещён. Несмотря на это российские пользователи бурно отреагировали на мужчин, которые оставили свой родной дом и бежали в Россию.

Пользователи предположили, что среди беженцев много здоровых мужчин, которые уклонились от всеобщей мобилизации. Действительно, в интернете ходят истории о том, что мужчины из Донбасса покупали справки, чтобы не попасть под воинский учёт.

Между тем Владимир Путин собрал экстренное заседание Совбеза, на котором одной из ключевых тем является вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Беженцы при этом продолжают прибывать на территорию Российской Федерации.

Женщина из Донецка рассказала, что кинула монетку, потому что до последнего не знала, стоит ли уезжать в Россию. Выбирая между страхом неизвестного и опасностью для жизни, люди выбирают оставить свои дома и уезжают буквально с тем, что можно унести в руках.

Первые колонны автобусов с беженцами удавалось оперативно разместить, но с наплывом людей места заканчивались во всех близлежащих пунктах. Людей отправляют поездами в другие регионы. Впрочем, не все они готовы к размещению беженцев на 100%. В Карелии, например, в экстренном порядке выписывают и перераспределяют в другие больницы пациентов противотуберкулёзного диспансера, в котором проходят лечение больные коронавирусом.

Официального подтверждения от властей, что это делается для подготовки места беженцам нет, но как иначе объяснить экстренную операцию по освобождению целого крыла больницы?

И хотя в целом беженцы положительно высказываются об условиях эвакуации и местам временного пребывания, но не обходится и без конфликтов.

Так, жители Донбасса устроили конфликт с водителем, который отказался их везти прямиком до места пребывания. Мужчина сослался на усталость, так как не спал сутки. Также водитель отметил, что должен был доставить их до таможни, а дальше их уже должны были встретить и отправить в место размещения. К тому же, без полицейского сопровождения ему ехать было бы нельзя.

Беженцы между тем высказывали недовольство этим. Они говорили, что нельзя оставлять маленьких детей неизвестно где на ночь глядя.

С потоками беженцев не всегда справляются водители, МЧС-ники и волонтеры, которые оказывают помощь людям. Благо, мир не без добрых людей. Тем, кому не удалось получить место в пунктах временного проживания сразу, помогают местные люди. Мужчина, прибывший в Россию с двумя дочками, рассказал историю, что его оставили на ночь добрые ростовчане. Но не всем так везёт, как ему. В сообществах Донбасса распространяют информацию, что россияне отказываются сдавать квартиры беженцам.

Правда, в комментариях эту информацию опровергают. Многие объясняют возможные отказы тем, что в 2014 году первые беженцы не очень красиво себя вели на съёмных квартирах.

Также российские власти оказывают и финансовую поддержку. Владимир Путин распорядился выделить средства на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

Не все, конечно, с энтузиазмом восприняли эту новость. Например, музыкант Андрей Макаревич заявил, что Путин неправомерно распоряжается деньгами россиян.

"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев… Он не забыл, что это наши деньги?", — заявил музыкант.

Для людей, которые приехали практически с пустыми руками, эти деньги, как и вся помощь, оказываемая российскими властями и неравнодушными гражданами, — не роскошь, а необходимость.


В России запустили сайт "Карта помощи" беженцам из Донецкой и Луганской республик. На сайте можно разместить объявление, если вы готовы бесплатно приютить людей у себя дома.

Уже сейчас можно наблюдать, как многие россияне откликнулись на беду беженцев и зовут их к себе пожить. Но в семье, как говорится, не без урода. Нашлись и те, кто использовал сайт не по назначению.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Россия   Украина   беженцы   война   донбасс   политика   помощь   ростов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Ligov 51 минуту назад
Люди не убегают, их местная братва эвакуирует суля при этом огромные по меркам лугандонсков бабки - 10 тысяч...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Пока решали нужны стране мигранты или нет - все решилось само собой. А так то да -будущий электорат Единоросов прибывает.
Решали Сирийские вопросы, а то что под боком 8 лет не могли порешать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Green Way Час назад
Закиньте это уже в солянку. Задолбали вы уже с украиной/войной. У них было 7 лет чтоб уехать, чего то ждали и думали. Я в 2014 году продал все что мог продать из мелкого закрыл квартиру на ключ и уехал. У меня кармане был билет до Москвы, 15 тыс.руб. и небольшой рюкзак с вещами. Я уезжал не спеша в течении месяца все решил. Но у этих беженцев, было 7 гребаных лет, за это время можно было даже удаленно о работе договориться и приехать в любую страну имея как минимум работу, а потом перетянуть тех кто дорог.
Поэтому задолбаааали уже этими беженцами, этой украиной и "пророчествами" о нападении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−152
Державный Властитель Час назад
Саложоры минусуют падлы.
Ссут и минусуют.
Минусуют и ссут.
Падлы бандеровские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
slonik4070 Час назад
Да здравствует хаос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Украина закрывает границы с Россией и Беларусью Украина закрывает границы с Россией и Беларусью "Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной "Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22291



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
3
209
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
Набирающие популярность в сообществах
«Пусть земля будет пухом»
0
10
«Пусть земля будет пухом»
Пока одни коллеги обличают Валерия Николаева, другие собирают деньги для его жены и сына
0
7
Пока одни коллеги обличают Валерия Николаева, другие собирают деньги для его жены и сына
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#в мире#интересное#Приколы#комментарии#Украина#дом#позитив
#фото#интересно#Россия#люди#дтп#подборка#СССР#аварии#донбасс#сарказм
#прикол#история#ватермарк#картинки#Ynews#дети#США#автомобили#забавно#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться