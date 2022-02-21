Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

События вокруг Донбасса развиваются стремительно. В регионе вновь начались активные боевые действия, из-за чего страдает мирное население. В пятницу вечером власти ЛДНР объявили об эвакуации мирного населения на территорию России.
Первым регионом, открытым для беженцев, стала Ростовская область. Когда прилегающий регион не смог больше принимать людей с Донбасса, к нему присоединились другие.
На данный момент больше 20 регионов нашей страны заявили о готовности принять граждан ЛДНР у себя.
Люди размещаются во временных пунктах, под которые оборудуют в основном санатории и детские лагеря, а в некоторых регионах отделения больниц и спортзалов.
Всё это — экстренные меры из-за наплыва беженцев. По состоянию на сегодняшний день власти докладывают о свыше 70 тысяч прибывших с Донбасса. К слову, это первые в истории беженцы, у многих из которых не одно, не два, а целых три гражданства: России, Украины и народных республик Донбасса
В основном это женщины, дети и старики, реже мужчины. Им с некоторого времени выезд с территории ЛДНР временно запрещён. Несмотря на это российские пользователи бурно отреагировали на мужчин, которые оставили свой родной дом и бежали в Россию.
Пользователи предположили, что среди беженцев много здоровых мужчин, которые уклонились от всеобщей мобилизации. Действительно, в интернете ходят истории о том, что мужчины из Донбасса покупали справки, чтобы не попасть под воинский учёт.
Между тем Владимир Путин собрал экстренное заседание Совбеза, на котором одной из ключевых тем является вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Беженцы при этом продолжают прибывать на территорию Российской Федерации.
Женщина из Донецка рассказала, что кинула монетку, потому что до последнего не знала, стоит ли уезжать в Россию. Выбирая между страхом неизвестного и опасностью для жизни, люди выбирают оставить свои дома и уезжают буквально с тем, что можно унести в руках.
Первые колонны автобусов с беженцами удавалось оперативно разместить, но с наплывом людей места заканчивались во всех близлежащих пунктах. Людей отправляют поездами в другие регионы. Впрочем, не все они готовы к размещению беженцев на 100%. В Карелии, например, в экстренном порядке выписывают и перераспределяют в другие больницы пациентов противотуберкулёзного диспансера, в котором проходят лечение больные коронавирусом.
Официального подтверждения от властей, что это делается для подготовки места беженцам нет, но как иначе объяснить экстренную операцию по освобождению целого крыла больницы?
И хотя в целом беженцы положительно высказываются об условиях эвакуации и местам временного пребывания, но не обходится и без конфликтов.
Так, жители Донбасса устроили конфликт с водителем, который отказался их везти прямиком до места пребывания. Мужчина сослался на усталость, так как не спал сутки. Также водитель отметил, что должен был доставить их до таможни, а дальше их уже должны были встретить и отправить в место размещения. К тому же, без полицейского сопровождения ему ехать было бы нельзя.
Беженцы между тем высказывали недовольство этим. Они говорили, что нельзя оставлять маленьких детей неизвестно где на ночь глядя.
С потоками беженцев не всегда справляются водители, МЧС-ники и волонтеры, которые оказывают помощь людям. Благо, мир не без добрых людей. Тем, кому не удалось получить место в пунктах временного проживания сразу, помогают местные люди. Мужчина, прибывший в Россию с двумя дочками, рассказал историю, что его оставили на ночь добрые ростовчане. Но не всем так везёт, как ему. В сообществах Донбасса распространяют информацию, что россияне отказываются сдавать квартиры беженцам.
Правда, в комментариях эту информацию опровергают. Многие объясняют возможные отказы тем, что в 2014 году первые беженцы не очень красиво себя вели на съёмных квартирах.
Также российские власти оказывают и финансовую поддержку. Владимир Путин распорядился выделить средства на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.
Не все, конечно, с энтузиазмом восприняли эту новость. Например, музыкант Андрей Макаревич заявил, что Путин неправомерно распоряжается деньгами россиян.
"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев… Он не забыл, что это наши деньги?", — заявил музыкант.
Для людей, которые приехали практически с пустыми руками, эти деньги, как и вся помощь, оказываемая российскими властями и неравнодушными гражданами, — не роскошь, а необходимость.
В России запустили сайт "Карта помощи" беженцам из Донецкой и Луганской республик. На сайте можно разместить объявление, если вы готовы бесплатно приютить людей у себя дома.
Уже сейчас можно наблюдать, как многие россияне откликнулись на беду беженцев и зовут их к себе пожить. Но в семье, как говорится, не без урода. Нашлись и те, кто использовал сайт не по назначению.
Источник:
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Решали Сирийские вопросы, а то что под боком 8 лет не могли порешать.
Поэтому задолбаааали уже этими беженцами, этой украиной и "пророчествами" о нападении.
Ссут и минусуют.
Минусуют и ссут.
Падлы бандеровские.