Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

Первые колонны автобусов с беженцами удавалось оперативно разместить, но с наплывом людей места заканчивались во всех близлежащих пунктах. Людей отправляют поездами в другие регионы. Впрочем, не все они готовы к размещению беженцев на 100%. В Карелии, например, в экстренном порядке выписывают и перераспределяют в другие больницы пациентов противотуберкулёзного диспансера, в котором проходят лечение больные коронавирусом.

Официального подтверждения от властей, что это делается для подготовки места беженцам нет, но как иначе объяснить экстренную операцию по освобождению целого крыла больницы?

И хотя в целом беженцы положительно высказываются об условиях эвакуации и местам временного пребывания, но не обходится и без конфликтов.