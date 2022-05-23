"Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней увела британца из семьи

София, спустя уверяет, что ничего такого у неё и в мыслях не было, мол, она просто хотела общаться с кем-нибудь, а потом между ними возникло "непреодолимое влечение". Супруга в итоге выгнала беженку. Но вот незадача: муж ушёл из дома вместе с ней.

Пока они живут у мамы Тони.

"Я не разлучница. Это никогда не приходило мне в голову - прийти и разрушить семью. Они мне понравились. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной. Её постоянные подозрения, напряжение — это только сблизило нас с Тони. Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда это не так. Так что это ее вина".

"Говорят, что теперь из-за меня никто в Великобритании не возьмёт украинцев. Вы не можете понять, что я чувствую…" — заявила София в интервью.