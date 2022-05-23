"Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней увела британца из семьи

Необыкновенные приключения украинских беженцев теперь долго не покинут страницы иностранных таблоидов. На прошедшей неделе британский The Sun опубликовал душещипательную историю о том, как беженка из Украины в рекордные 10 дней разрушила семью приютивших её британцев. Однако, на этом украино-британская Санта-Барбара не закончилась и разлучница дала решительный ответ покинутой жене.
Британские СМИ сделали украинку, которая увела мужа из семьи, героиней любовной истории.
22-летняя айтишница София Каркадым уехала из Львова в Польшу, позже её согласилась спонсировать супружеская пара из британского города Брадфорд — 29-летний Тони Гарнетт и его жена Лорне, в связи с чем, София перебралась в Соединенное королевство.
Дальнейшие события развивались молниеносно. Британская The Sun пишет, что Тони Гарнетт, обычный охранник медцентра, не смог устоять перед чарами беженки и уже через 10 дней феерического романа бросил двоих дочерей и супругу, с которой прожил 10 лет.
Англичанка Лорна рассказывает, что блондинка с самого начала нацелилась на её Тони — делала макияж и злонамеренно носила топы с глубоким вырезом.
Однако разлучница для британских СМИ почему-то стала символом романтики и свободы. Вероятно, одержимость поддержкой Украины, рапространилась уже и на тонкие сферы брака.
«Я обнаружил такую связь с Софией, какой у меня никогда раньше не было. Мы планируем провести вместе остаток нашей жизни», — поделился своими чувствами с изданием влюбленный британец.
София, спустя уверяет, что ничего такого у неё и в мыслях не было, мол, она просто хотела общаться с кем-нибудь, а потом между ними возникло "непреодолимое влечение". Супруга в итоге выгнала беженку. Но вот незадача: муж ушёл из дома вместе с ней.
Пока они живут у мамы Тони.
"Я не разлучница. Это никогда не приходило мне в голову - прийти и разрушить семью. Они мне понравились. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной. Её постоянные подозрения, напряжение — это только сблизило нас с Тони. Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда это не так. Так что это ее вина".
"Говорят, что теперь из-за меня никто в Великобритании не возьмёт украинцев. Вы не можете понять, что я чувствую…" — заявила София в интервью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот посыл СМИ, которые видят в развале семьи какой-то романтизм, меня удивил, хотя пора бы уже перестать удивляться тому маразму, что у них творится.
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