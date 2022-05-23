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"Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней увела британца из семьи

"Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней увела британца из семьи

Автор:
23 мая 2022 13:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: The Sun   Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   Украина   беженка   любовный треугольник   семья   
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Необыкновенные приключения украинских беженцев теперь долго не покинут страницы иностранных таблоидов. На прошедшей неделе британский The Sun опубликовал душещипательную историю о том, как беженка из Украины в рекордные 10 дней разрушила семью приютивших её британцев. Однако, на этом украино-британская Санта-Барбара не закончилась и разлучница дала решительный ответ покинутой жене.

Британские СМИ сделали украинку, которая увела мужа из семьи, героиней любовной истории.

22-летняя айтишница София Каркадым уехала из Львова в Польшу, позже её согласилась спонсировать супружеская пара из британского города Брадфорд — 29-летний Тони Гарнетт и его жена Лорне, в связи с чем, София перебралась в Соединенное королевство.

Дальнейшие события развивались молниеносно. Британская The Sun пишет, что Тони Гарнетт, обычный охранник медцентра, не смог устоять перед чарами беженки и уже через 10 дней феерического романа бросил двоих дочерей и супругу, с которой прожил 10 лет.

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Англичанка Лорна рассказывает, что блондинка с самого начала нацелилась на её Тони — делала макияж и злонамеренно носила топы с глубоким вырезом.

Однако разлучница для британских СМИ почему-то стала символом романтики и свободы. Вероятно, одержимость поддержкой Украины, рапространилась уже и на тонкие сферы брака.

«Я обнаружил такую связь с Софией, какой у меня никогда раньше не было. Мы планируем провести вместе остаток нашей жизни», — поделился своими чувствами с изданием влюбленный британец.

София, спустя уверяет, что ничего такого у неё и в мыслях не было, мол, она просто хотела общаться с кем-нибудь, а потом между ними возникло "непреодолимое влечение". Супруга в итоге выгнала беженку. Но вот незадача: муж ушёл из дома вместе с ней.

Пока они живут у мамы Тони.

"Я не разлучница. Это никогда не приходило мне в голову - прийти и разрушить семью. Они мне понравились. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной. Её постоянные подозрения, напряжение — это только сблизило нас с Тони. Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда это не так. Так что это ее вина".

"Говорят, что теперь из-за меня никто в Великобритании не возьмёт украинцев. Вы не можете понять, что я чувствую…" — заявила София в интервью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: The Sun   Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   Украина   беженка   любовный треугольник   семья   
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149  комментариев
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25k
Андрей Иванов 12 часов назад
Он самую страшную выбирал что ли? Я не вижу улучшения ТТХ по сравнению с предыдущей
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160
Екатерина Герц Час назад
украинские [мат] по всей Европе сейчас с раздвинутыми ногами скачут
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6k
soar 2 часа назад
Самое главное, что это осветили в прессе, на обложке газеты! Теперь другие пары (жены) пятьсот раз подумают, прежде чем пустить в дом ту, у которой вместо чувства благодарности может возникнуть чувство "непреодолимого влечения" к чужому члену и к европейской халяве.
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5k
lapinas 2 часа назад
О! Сэр знает толк в извращениях!
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199
гоша гога 3 часа назад
Эта хохлица думает счастье урвала. Этого охранника медучреждения суд бракоразводный разденет его по самое не балуйся. Жена получит 99% их совместное жилье (дом или квартиру) и алименты на детей и выплачивать он будет как миленький. А так как он простой охранник не думаю что хохлице много останется он будет отдавать треть зарплаты на своих детей, будет в долги залазить и я УВЕРЕН что через год максимум 2 эта хохлица найдет нового идиота и снова будет та же история. Я НЕ ВИНОВАТА ОН САМ ПРИШЕЛ. Это насколько же она ГНИЛАЯ если она в наглую увела мужика и еще себя невиновной считает. Она пришла в чужую семью махала п.и.з.д.о.й перед мужиком и еще смеет что то вякать типа у жены не было повода ревновать. Реально это какой то сюрреализм когда из это гнилой ХОХЛИЦЫ сделали положительную героиню. И напоследок кто бы что не говорил но жена намного симпатичней этой хохлицы (конечно на вкус и цвет товарища нет, но объективно жена по любому симпатичней хохлицы).
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199
гоша гога Snork Snorkoff Час назад
Ну гражданство она может получить ТОЛЬКО после 5 лет брака и проживания в Великобритании. И если они разойдутся через год два эту хохлицу могут спокойно попросить покинуть страну.
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19k
Killgrave 3 часа назад
Укрошлюха со свинячим рылом реализовала мечту всех хохлов о халяве и непринужденном присвоении чужого "добра". Сальные истории.
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11k
? ? ? 3 часа назад
не дай бог так оголодать...
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
хохлушка походу сосёт лучше?
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18k
Alush 4 часа назад
Ну, а что? Каждый устраивается в жизни как может. Нахера вот только но на свою морду наколок набил.
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8k
a_komolow 4 часа назад
Одну крокодилицу поменял на другую крокодилицу!
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20k
Евгений 4 часа назад
Разведёт его как лоха, и кинет отжав сё что можно.)))
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199
гоша гога Евгений 3 часа назад
Сначала жена отожмет у него все что можно, а суд в многих странах ЕС, в том числе и в Великобритании всегда в пользу женщин решает тем более если он сам ушел бросив своих детей. Так что суд у него по максимуму отберет и алименты и общий дом, хохлице не много останется.
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63
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
у бритоса вкус странный... такие хохлушки на родине доплачивают, что бы с ними были...
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6k
КремлеКот 5 часов назад
С учётом вычета алиментов заработок мужика будет не очень высоким, так что вряд ли хохлушка надолго с ним задержится.
А вот посыл СМИ, которые видят в развале семьи какой-то романтизм, меня удивил, хотя пора бы уже перестать удивляться тому маразму, что у них творится.
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231
Дмитрий Байков 6 часов назад
господи... как этот крокодил мог кого то где то увести??? в британии всё настолько плохо с бабами, чтоли??
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636
Серга 6 часов назад
охранник медцентра явно не та цель к которой стремится хохлушка..выйдет замуж, чтобы получить гражданство или вид на жительство, а потом свалит к чуваку побогаче.. думаю, до конца года успеет
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181
MidMaster 6 часов назад
На Сердючку похожа
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1k
Leonid 6 часов назад
Англию по-ходу изнутри развалят
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33
Евгений Давыдов 6 часов назад
Ну что взять с проституток Украины!
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147
Albert Rost 6 часов назад
Любовь зла, полюбишь и ... Софию...
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5k
пирожок 6 часов назад
Лорна и Энтони познакомились в тюрьме, судя по обильным уродским наколкам или в притоне.
Энтони увидев первую в своей жизни девушку с чистой белой кожей сразу запал и бросил порченную клеймом корову.
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pssst 6 часов назад
больше похоже на развенчание мифа о симпатичных хохлушках...
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