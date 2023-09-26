Немецкий порноактёр держал в плену бежавшую из Украины писательницу

Генри Т. работает учителем музыки, преподаёт фортепиано и саксофон, - пишет немецкий BILD. Параллельно мужчина снимается в порно, на его счету более 100 короткометражек.

Весной 2022 года он предложил в интернете помощь беженцам из Украины. На его предложение откликнулась 27-летняя писательница, автор детских книг. Но дальше все пошло не по плану.

По версии обвинения, немец запер свою гостью в квартире в районе Кёпеник и подверг сексуальному насилию. Девушка выбегала на балкон и кричала, пытаясь вызвать полицию.