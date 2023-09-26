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Немецкий порноактёр держал в плену бежавшую из Украины писательницу

Немецкий порноактёр держал в плену бежавшую из Украины писательницу

Автор:
26 сентября 2023 23:45
Сообщество : Истории
Метки: Bild   Германия   Писательница   Украина   беженцы   порноактер   
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В берлинском суде начался процесс над 36-летним Генри Т., который весной 2022 года встретил на вокзале Берлина 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей и предложил ей помощь.

Генри Т. работает учителем музыки, преподаёт фортепиано и саксофон, - пишет немецкий BILD. Параллельно мужчина снимается в порно, на его счету более 100 короткометражек.

Весной 2022 года он предложил в интернете помощь беженцам из Украины. На его предложение откликнулась 27-летняя писательница, автор детских книг. Но дальше все пошло не по плану.

По версии обвинения, немец запер свою гостью в квартире в районе Кёпеник и подверг сексуальному насилию. Девушка выбегала на балкон и кричала, пытаясь вызвать полицию.

30 мая ей удалось бежать.

Вдруг она закричала: “Изнасилование!” Я закрыл ей рот, чтобы не услышали соседи. Никакого изнасилования не было.

, — сказал мужчина на суде. — Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моём партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот».

Мужчина так объяснил, почему не предохранялся:

Я порноактёр, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов.

Сейчас обвиняемый живёт в Нижней Саксонии и занимается недвижимостью. Украинка даст показания в пятницу. По словам адвоката, она по-прежнему живёт в Берлине, «о ней хорошо заботятся». Приговор ожидается 13 октября, - пишет BILD.

Ранее издание сообщило о поисках украинского мальчика, который сбежал из немецкого интерната на западе Германии.

12-летнего Максима Клименко из семьи украинских беженцев после прибытия в Германию поместили на обучение в детский пансион в деревне Найтерзен, его мама при этом оталась жить в городке Бад-Эмс в 50 км.
15 сентября Максим пропал из интерната и практически 2 недели умудрялся скрываться от полиции, которая объявила его в розыск. «После тщательного расследования мальчик был найден живым и невредимым у своей матери», — сообщили в полиции. Там не видят криминальной подоплёки в исчезновении Максима и считают, что тот просто скучал по маме.

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Метки: Bild   Германия   Писательница   Украина   беженцы   порноактер   
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6  комментариев
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62k
doker 2 часа назад
Фото писательницы где?
Может и я бы её трахнул.
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16k
ss Полчаса назад
"который, должно быть, прочитала в моём партбилете"
---
А чувак-то оказывается член партии!... Но явно не мозг.

Это пипец. Чувствуется мастерство автора и копипастера! Один пишет, херню другой её копипастит и оба не читают что там написано.
__________________
"Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот"
---
Она кричала... Я оттащила... Я закрыл... Чем там они занимались в таком количестве?!
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20k
Bill 43 минуты назад
У порно актеров есть партбилеты?
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3k
Мочи свиней! 52 минуты назад
Уринку пустили по предназначению. А в чём новость?
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4k
Горожанин Час назад
Почему-то верю немцу, чем украинке. Довели нацисты хохляцкие.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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