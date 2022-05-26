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Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи

Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи

Автор:
26 мая 2022 19:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Шукшина   знаменитости   люди   мнение   слава   телевидение   
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Артистка высказалась, что развлекательный контент на телевидении нацелен исключительно на разрушение духовно-нравственных ценностей, пропаганду "западных отношений в семье" и дискредитацию института семьи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мария Шукшина   знаменитости   люди   мнение   слава   телевидение   
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10  комментариев
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13k
Социум 3 часа назад
У меня встречное предложение - шесть первых телевизионных каналов вообще закрыть, а деньги, выделяемые из бюджета на эти каналы, отдать больным детям, которым смсками на операции собирают в стране с бесплатной медициной..
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59k
SAndre 8 минут назад
вообще-то она правильно проблему обозначила: говно течет с экрана в таких передачах и с этим надо что-то делать
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11k
Виталий Касандров 2 часа назад
..о гомосексуальности композитора, в которой Чайковский сам не раз признавался в своих письмах- как закончивший музыкалку читал эти письма . Нет там никакого признания ...
Все на уровне слухов .
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13k
ss 2 часа назад
Правильно! Всё запретить! Оставить только скрепные передачи и молитву по утрам в школах. Остальное всё от лукавого! Только однообразно, стройными рядами с патриотическими лозунгами. Каждый, чьи мысли хоть на йоту отличаются от линии партии - иноагент! Ютьюб закрыть, форумы запретить и молить, молить и молиться! Молодец, Маша!...


А ведь когда-то говорила правильные вещи...
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2k
Copycat 2 часа назад
Я америку наверно не открою но в интернете фсякой фигни раз в 10 больше чем по ТВ
и вообще родители должны контролировать что смотрят их дети - если они просто включают им телевизор или всучив планшет или смартфон что бы их занять, а сами будут заняты самими собой то тут ничего не поможет
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1k
Трям 3 часа назад
АБВГДЕйку, бля, верните! )))
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3k
Babangdida 3 часа назад
Да на что угодно замените! Меня выворачивает на изнанку когда вижу безконечные ток-шоу по НТВ, с посредственными актёрами и идиотскими конфликтами. А самое старшее поколение в семье, которое (пока) не удаётся приобщить к интернету, весь ден пялится в зомбоящик, смотря этот идиотизм. Да ещё и внуков рядом держат. Благо те уже научились планшетом пользоватся, так что телевизор им интересен только как широкоэкранный девайс к компютеру.
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38
бон ли 3 часа назад
дура старая
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