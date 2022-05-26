Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи

Чтоб два раза не вставать она также раскритиковала и фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", который был показан на Каннском фестивале. Её не устроило, что в картине есть упоминание о гомосексуальности композитора, в которой Чайковский сам не раз признавался в своих письмах.