Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи

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Артистка высказалась, что развлекательный контент на телевидении нацелен исключительно на разрушение духовно-нравственных ценностей, пропаганду "западных отношений в семье" и дискредитацию института семьи.
"Для привлечения внимания обычно приглашаются известные люди, готовые за 30 сребреников придумать любую конфликтную ситуацию. Для многих это становится единственным источником заработка. Про мораль и разрушительное воздействие на зрителей не думает никто" - вещает Мария Шукшина в своем тг-канале.
Она предложила заменить "Пусть говорят" на программу о российских солдатах. При этом, Шукшина уточнила, что сама-то она телевизор не смотрит, но весь контент оттуда попадает в интернет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все на уровне слухов .
А ведь когда-то говорила правильные вещи...
и вообще родители должны контролировать что смотрят их дети - если они просто включают им телевизор или всучив планшет или смартфон что бы их занять, а сами будут заняты самими собой то тут ничего не поможет