Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"

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В выпуске своей передачи Андрей Норкин заострил внимание на российских звездах, что жалуются на политическую ситуацию в мире.
Жизненный уклад многих звёзд изменился. Кто-то уезжает из страны, а кто-то наоборот выражает единение с российским народом. Кто-то столкнулся с апатией и депрессивным состоянием. Например, певец Сергей Лазарев в конце февраля сообщил, что больше не чувствует себя в безопасности и что не может работать из-за внешних обстоятельств.
За эти слова зацепился телеведущий и журналист Андрей Норкин, который в своей передаче "Место встречи" на НТВ сказал, что слова певца не вызывают у него сочувствия.
"Я недавно вот что прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?"
"Я недавно вот что прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Масса талантливых певцов, актеров, режиссеров и пр сидят в откровенном дерьме, потому что мадам Хаматова незаслуженно занимает место в театре. Или мсье Ургант смешит людей на телеканале.
Всякие малышевы и прочая нечисть с каналов ушла, надеюсь - навсегда.
Даешь массовую смену кадров в шоубизе! А те сучонки, что трусливо слиняли, могут в конце концов вернуться в Россию. Как зрители.
Ничего себе сравнение....Как только язык поворачивается...