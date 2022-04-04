FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5668 постов • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"

Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!" (3 фото)

Автор:
04 апреля 2022 15:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   мнение   российские звезды   слава   телевидение   
1548
3
В выпуске своей передачи Андрей Норкин заострил внимание на российских звездах, что жалуются на политическую ситуацию в мире.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: звезды   знаменитости   люди   мнение   российские звезды   слава   телевидение   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
ron Полчаса назад
Мне кажется, сейчас самое время провести "звёздную ротацию", о которой мы так долго мечтали!
Масса талантливых певцов, актеров, режиссеров и пр сидят в откровенном дерьме, потому что мадам Хаматова незаслуженно занимает место в театре. Или мсье Ургант смешит людей на телеканале.
Всякие малышевы и прочая нечисть с каналов ушла, надеюсь - навсегда.
Даешь массовую смену кадров в шоубизе! А те сучонки, что трусливо слиняли, могут в конце концов вернуться в Россию. Как зрители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пронька Грезной 8 секунд назад
И что мы должны обсуждать? Мнение пропагандона об общественном бологанном шуте? Дожили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Александр Шевченко 4 минуты назад
Кто такой норкин ? И почему его мнение более важное ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ма-С 5 минут назад
ох как хочется что бы эту всю пи.добратию почистили на корню. Всю эту шушеру "звездную" всех этих политических проституток и крикунов, всех на хрен в их любимую эврупу и сшп на пмж. Весь этот [мат] первый канал, всем составом во главе с эрнстом на хрен!!! Там на 90% антироссийская риторика во всех проявлениях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пошляк Стебаныч 24 минуты назад
Ну Лазарев это понятно. Это певец ротом. А Норкин? Он певец чем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
Thomsen Час назад
<Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может.>

Ничего себе сравнение....Как только язык поворачивается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Мимино»
3
32
Интересные факты о фильме «Мимино»
Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство
2
38
Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
“Цветная” география
0
2
“Цветная” география
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#мир#Ватермарк#позитив#фотографии#факты#красота#дтп#аварии#автомир
#фото#интересно#картинки#Приколы#история#Разное#автомобили#забавно#комментарии#молодость
#прикол#животные#люди#Украина#милота#подборка#девушки#искусство#авто аварии#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться