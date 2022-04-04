Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"

За эти слова зацепился телеведущий и журналист Андрей Норкин, который в своей передаче "Место встречи" на НТВ сказал, что слова певца не вызывают у него сочувствия.

"Я недавно вот что прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?"