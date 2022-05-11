Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта

Она угодила в большой спорт благодаря маме, которая мечтала, чтобы её дочка занималась художественной гимнастикой. Тренеры пытались отговорить маму от этой затеи, говоря, что девочка не очень гибкая, но всё-таки дали Марии шанс.

Кожевникова вспоминала, что ей было сложнее остальных, но она не сдавалась: "День был расписан по минутам, поэтому с малых лет я поняла: чтобы чего-то добиться, нужно приложить массу усилий и чаще действовать через не хочу и не могу. Детства, по сути, у меня не было: я не играла часами в куклы и не носилась с подружками по двору. Но ни разу об этом не пожалела".

И, как результат, она стала мастером спорта по художественной гимнастике.