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Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта

Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта

Автор:
11 мая 2022 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Спорт   актеры   актрисы   знаменитости   люди   слава   
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Эти люди предпочли большому спорту кино.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Спорт   актеры   актрисы   знаменитости   люди   слава   
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38  комментариев
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46k
Элек Мек 4 часа назад
Сергей Каюмович Шакуров.Мастер спорта и чемпион Москвы по акробатике.

Андрей Соколов.КМС по хоккею.

Юрий Думчев.
Юрий Думчев трижды участвовала в Олимпийских играх. Много раз он становился чемпионом СССР по метанию диска и толканию ядра, поставил мировой рекорд по метанию диска с результатом 71 метр 86 сантиметров.

Елена Проклова.Мастер спорта в 11 лет гимнастика.

А.Абдулов Мастер спорта-фехтование.
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4k
Vlad 7 минут назад
При советах мало кто НЕ занимался спортом. Возможно только те, кто из за "кружков" не успевал. Я например совмещал, радиокружок и дзюдо. А ещё летом в деревне ходил в сельскую футбольную секцию. А чё бы нет, всё бесплатно - безлимитно, и родители рады что детю негода дурью маяться
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10k
wilddewill Час назад
Из всех только Нагиева и знаю. Но тоже звезда из него так себе. Красный карлик если с космосом сравнивать.
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6
mjk1975pavl Час назад
парик сотомайор в помощь
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6
mjk1975pavl Час назад
греки-римские. 2.16 и идите в...
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46k
Олег Час назад
Афтор мудак! Мастер Спорта это не разряд, это звание!
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13k
Пук 2 часа назад
Ну и, конечно же, Курицын (Невский)

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5k
Allmaster 2 часа назад
Мастер спорта это навсегда, а КМС на 3 года если не подтверждаешь или на МС не сдаешь.
Просрал и нету... Единственно предложили не как с нуля а с 1 разряда сдать заново...
А я уже плюнул.. Литробол тоже спорт
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Не разряд а звание мастера спорта
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39k
Бабай 2 часа назад
Звёзды, иоптыть... Кого не знаю, а кто достал уже. Особенно последний, криворотый. У-у-у-у, сука...
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7k
Сергей 2 часа назад
Было бы интересно увидеть их спортивные выступления на видеозаписях...
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68
WORLD 2 часа назад
Актер кино Анатолий Журавлев – последний чемпион СССР по корейскому единоборству тхэквондо .
в 1991 году прошел первый (он же последний) чемпионат СССР по Тхэквондо, он завоевал первое место в весовой категории свыше 80-ти килограмм.

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7k
diman02 2 часа назад
Марина Хлебникова .
Занималась плаванием (кандидат в мастера спорта), выступала за сборную Москвы и стала чемпионкой Москвы в 1987 году.
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68
WORLD 3 часа назад
Евгений Сидихин.
Неоднократно становился победителем чемпионатов города Ленинграда по вольной борьбе в юношеском возрасте.

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8k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Про тех, кто упомянут в посте, знала. А вот про Проклову, Стоянова, Соколова - узнала от комментаторов. За что им спасибо!
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68
WORLD 3 часа назад
Алексей Ванин прошел Великую Отечественную войну, был ранен. После войны он занялся классической борьбой (ныне греко-римская борьба). В результате он сначала становится чемпионом по этому виду единоборств Киселевска Кемеровской области, а потом чемпионом Кемерово.

После этого он становился чемпионом Сибири и Москвы по классической борьбе. Ему присуждено звание мастера спорта.

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68
WORLD 3 часа назад
Один из самых известных советских актёров, народный артист СССР Вячеслав Невинный . В молодости занимался велосипедным спортом (трек), выполнял норму кандидата в мастера.

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68
WORLD 3 часа назад
Александр Збруев в юности очень активно занимался боксом.

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68
WORLD 3 часа назад
Нагиев был Чемпионом СССР по самбо среди юниоров.

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6k
maclay 3 часа назад
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148
Vint maclay 2 часа назад
Простите, а Вы который на этом фото?
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549
Predictor 3 часа назад
"В свои шесть лет Кристина пришла в спортивную школу "Динамо, где занималась спортивной гимнастикой. Она тратила всё свободное время на тренировки, даже школу приходилось пропускать. Пять лет Кристина прозанималась в школе и стала мастером спорта."

КМС - это ее максимум, да и то сомнительно...
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