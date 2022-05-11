Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта

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Эти люди предпочли большому спорту кино.
Они в юности посещали спортивные секции, активно тренировались и достигли на этом поприще немалых успехов. Кто знает, может это несостоявшиеся олимпийские чемпионы.
Никита Панфилов
Отец Никиты очень хотел, чтобы сын занимался спортом, поэтому уже в начальной школе привёл его в секцию греко-римской борьбы. Панфилов-младший старательно оправдывал надежды отца, побеждая на множестве соревнований, стал мастером спорта и вошёл в олимпийский резерв юношеской сборной страны.
Но в итоге Никита решил остановиться на актёрском мастерстве, о чём, кстати, мечтала уже его мама.
Но в итоге Никита решил остановиться на актёрском мастерстве, о чём, кстати, мечтала уже его мама.
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Кристина Асмус
В свои шесть лет Кристина пришла в спортивную школу "Динамо, где занималась спортивной гимнастикой. Она тратила всё свободное время на тренировки, даже школу приходилось пропускать. Пять лет Кристина прозанималась в школе и стала мастером спорта.
Но в старших классах Асмус начала посещать театральную студию и тогда твёрдо решила стат актрисой. Но спортивное прошлое помогло ей при съёмках в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", где она сыграла олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике. Кристина три месяца тренировалась со своей сестрой, которая также имеет разряд мастера спорта. Большую часть трюков Асмус выполняла сама.
Но в старших классах Асмус начала посещать театральную студию и тогда твёрдо решила стат актрисой. Но спортивное прошлое помогло ей при съёмках в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", где она сыграла олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике. Кристина три месяца тренировалась со своей сестрой, которая также имеет разряд мастера спорта. Большую часть трюков Асмус выполняла сама.
Роман Курцын
Курцын занимался каратэ и теперь у него чёрный пояс и разряд мастера спорта. Роман тренироваться не перестал и частенько ему в кадре приходится играть спортсменов.
"Наш зритель не привык видеть спортивных пацанов в кадре. В Голливуде все иначе: Киану Ривз, Том Круз, Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, кого ни возьми - все подтянутые. Я считаю, что нет ничего странного в том, чтобы мужчина хотел быть сильным. Странно, наоборот, когда у него ноги как руки, когда он не может поднять свою женщину. А вот то, что парни ходят в тренажерный зал, занимаются восточными единоборствами, не странно. Актер - прежде всего мужчина".
"Наш зритель не привык видеть спортивных пацанов в кадре. В Голливуде все иначе: Киану Ривз, Том Круз, Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, кого ни возьми - все подтянутые. Я считаю, что нет ничего странного в том, чтобы мужчина хотел быть сильным. Странно, наоборот, когда у него ноги как руки, когда он не может поднять свою женщину. А вот то, что парни ходят в тренажерный зал, занимаются восточными единоборствами, не странно. Актер - прежде всего мужчина".
Мария Кожевникова
Она угодила в большой спорт благодаря маме, которая мечтала, чтобы её дочка занималась художественной гимнастикой. Тренеры пытались отговорить маму от этой затеи, говоря, что девочка не очень гибкая, но всё-таки дали Марии шанс.
Кожевникова вспоминала, что ей было сложнее остальных, но она не сдавалась: "День был расписан по минутам, поэтому с малых лет я поняла: чтобы чего-то добиться, нужно приложить массу усилий и чаще действовать через не хочу и не могу. Детства, по сути, у меня не было: я не играла часами в куклы и не носилась с подружками по двору. Но ни разу об этом не пожалела".
И, как результат, она стала мастером спорта по художественной гимнастике.
Кожевникова вспоминала, что ей было сложнее остальных, но она не сдавалась: "День был расписан по минутам, поэтому с малых лет я поняла: чтобы чего-то добиться, нужно приложить массу усилий и чаще действовать через не хочу и не могу. Детства, по сути, у меня не было: я не играла часами в куклы и не носилась с подружками по двору. Но ни разу об этом не пожалела".
И, как результат, она стала мастером спорта по художественной гимнастике.
Любовь Толкалина
Она с самого детства занималась синхронным плаванием и мечтала о тренерской работе. В 16 лет у Толкалиной был разряд мастера спорта, а ещё она выступала в театре на воде. Но случайная встреча с режиссёром изменила её планы: он рассказал о своей интересной студенческой жизни и об актёрском мастерстве в целом. И Любовь пошла во ВГИК.
Дмитрий Нагиев
Отец Дмитрия хотел, чтобы его сын был сильным, поэтому уже в третьем классе привёл его в секции дзюдо и самбо. Мальчик частенько болел, пропускал занятия и тренер попросил забрать его, так как "всё время текут сопли".
И вот, назло всем Дмитрий спорт не оставил, а просто стал заниматься у другого тренера. Ему пришлось приложить огромное количество усилий и он стал сначала занимать призовые места на соревнованиях, а потом стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.
И вот, назло всем Дмитрий спорт не оставил, а просто стал заниматься у другого тренера. Ему пришлось приложить огромное количество усилий и он стал сначала занимать призовые места на соревнованиях, а потом стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Андрей Соколов.КМС по хоккею.
Юрий Думчев.
Юрий Думчев трижды участвовала в Олимпийских играх. Много раз он становился чемпионом СССР по метанию диска и толканию ядра, поставил мировой рекорд по метанию диска с результатом 71 метр 86 сантиметров.
Елена Проклова.Мастер спорта в 11 лет гимнастика.
А.Абдулов Мастер спорта-фехтование.
Просрал и нету... Единственно предложили не как с нуля а с 1 разряда сдать заново...
А я уже плюнул.. Литробол тоже спорт
в 1991 году прошел первый (он же последний) чемпионат СССР по Тхэквондо, он завоевал первое место в весовой категории свыше 80-ти килограмм.
Занималась плаванием (кандидат в мастера спорта), выступала за сборную Москвы и стала чемпионкой Москвы в 1987 году.
Так жалко, что Маринка не смогла устоять перед "медными трубами" славы и превратилась вот в это (фото 2021 г.) :
Неоднократно становился победителем чемпионатов города Ленинграда по вольной борьбе в юношеском возрасте.
После этого он становился чемпионом Сибири и Москвы по классической борьбе. Ему присуждено звание мастера спорта.
КМС - это ее максимум, да и то сомнительно...