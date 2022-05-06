"Упрощать-это врать": Ролан Быков - актёр с детской душой

И вот как-то раз ему в руки попала повесть Владимир Железникова "Чучело". Быков тут же понял, что это то, что ему надо: основанная на реальных событиях история доброй девочки Лены Бессольцевой, затравленной шестиклассниками. Вряд ли кто-то в жизни ни разу не столкнулся с детской жесткостью , с тем, что через 30 лет будут называть "буллингом", когда класс делится на группы тех, кто травит, тех, кого травят и тех, кто держит нейтралитет, чтобы не попасть в группу тех, кого травят.

Конечно же начальство возмутилось, увидев рабочий материал - уж больно жестокий выходил фильм. Они брызгали слюной: "наши дети не такие! Это клевета! Пионеры такими быть не могут, да и учителя не могут быть столь равнодушными". "Чучело" требовали сократить, грозились порезать его без участия режиссёра, но Быков заявил, что в монтажную они войдут только через его труп, а ещё раньше он убьёт монтажным прессом любого, кто сделает попытку туда зайти.