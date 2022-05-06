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"Упрощать-это врать": Ролан Быков - актёр с детской душой

"Упрощать-это врать": Ролан Быков - актёр с детской душой

Автор:
06 мая 2022 16:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   знаменитости   кино   люди   режиссеры   слава   советские актеры   
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Он всегда знал, чего он хочет и всегда знал, как этого добиться. Его имя известно наверное каждому, однако мало кто знает, что своё право быть актёром он отстаивал на протяжении всей своей жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   биография   знаменитости   кино   люди   режиссеры   слава   советские актеры   
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5  комментариев
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
"Сегодняшние дети- это те, кто будет решать судьбу страны через десять лет. И если сейчас им внушить, что лучшая продукция заграничная, если потчевать их "Сникерсами" вместо конфет фабрики "Красный Октябрь", то нетрудно представить, какими будут некоторые граждане России в начале 21-го века. А потому, надо во что бы то ни стало возрождать кинорынок, воспитывая юных зрителей..."
(С) Ролан Быков, Из статьи в газете "Московская правда", 15 декабря 1993 года.
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1k
nikam 47 минут назад
хороший пост, регулярно надо писать о таких людях. кто уже знает о нем -хорошо, кто читает впервые или увидет его фильмы впервыет - откроет для себя замечательного человека, талантливого актера и режисера.
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
"""Снимая картину "Внимание, черепаха!", я искал худых и толстых детей, в сценарии была сцена в институте питания, где худых лечили от худобы, а толстых от полноты. Мы искали детей по всей Москве- не находили худых. Когда я попросил завуча одной школы: покажите мне худеньких ребят, -завуч испугалась и сказала: "Что вы, что вы, если у нас худеют дети, мы даём им дополнительные завтраки."."""
(С) Ролан Быков, из книги "Я побит- начну сначала!".
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
"""Почему-то стала раздражать пресловутая идея демократии. Эта самая демократия почти физически представляется мне чем-то вроде Алёши Баталова- сплошные разговоры о хорошем, личина хорошего, а на самом деле "жри, кто кого может, а ты спасайся как можешь- у нас демократия". Либо наоборот: "ты не смей меня трогать- у нас демократия." Мне кажется, что в диктатуре куда больше пользы и справедливости. Демократия- ужасная гадость. И словечко это буржуазное."""
(С) Ролан Быков, из книги "Я побит- начну сначала!".
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