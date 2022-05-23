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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5883 поста • 729 подписчиков подписаться
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Иван Охлобыстин выразил своё мнение об уехавших звёздах

Иван Охлобыстин выразил своё мнение об уехавших звёздах

Автор:
23 мая 2022 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   люди   мнение   слава   цитаты   эмиграция   
9424
3
Актёр и режиссёр упомянул и Чулпан Хаматову, и Земфиру, и Собчак, и Литвинову, не забыл и про Галкина с Пугачёвой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   люди   мнение   слава   цитаты   эмиграция   
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44  комментария
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20k
albedo 6 часов назад
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1k
Безумная Белла 3 часа назад
Ну не так уж он и не прав. Но и не лев. Он актер, игравший в священника, и священник вернувшийся к актерству. Он знает о чем говорит. Кому там впилась Литвинова? Кто-нибудь о ней вообще еще помнит, кроме ее подружки? Земфира? Вы мне последний шлягер ее напомните? Даже Ария как штык выпускает новые песни, а этот гений поисписался? Вот в чем смысл - им кроме как скандалом, больше уже нечем напомнить о себе и заставить говорить. Они как дохлые мухи на окне перед весенней уборкой дачи. И сами это знают, потому и бесятся.
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7k
Погулять вышел 4 часа назад
Очередной локальный шут решил вылить дерьмо на своих коллег - шутов, клоунов, скоморохов, херовых певцов и прочих 3,143даболов. Ахереть как интересно
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222
Комнатный сибиряк Погулять вышел 4 часа назад
Да вроде не сильно то и вылил , можно сказать вполне нормально о них высказался , я ожидал худшего
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2k
Motorola 5 часов назад
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931
сергей ремизов 5 часов назад
Сюда добрались. Каждый божий день. Долбаная пропаганда.
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150
Andrei Vidov aserzuk 3 часа назад
Свобода слова, говоришь? Добро пожаловать В Эстонию: ни одной партии, ни одного политика, ни одного органа СМИ - пытающихся пикнуть против генеральной линии Большого брата. Мало того, отключены все телеканалы или заблокирован интернет-контент, благодаря которым, можно было бы сравнить подачу новостей. Ну а если уж ты решил противостоять такой "свободе" слова - то будь готов к лишению гражданства или вида на жительство и последующей высылке (эстонцев по рождению, это не касается). Конечно же, штрафу. И вот вам верх, демократии: реальному тюремному сроку.
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63
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
Слишком много внимания этому дерьму посвящает Иван.
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10k
wilddewill 5 часов назад
Ребят... Война идёт. Может в скором времени будет всё плохо. А вы тут за каких то шалтай болтаев переживаете? О себе позаботесь и о ребятах о наших лучше думайте, что за ваш "мир" там гибнут.
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−4
dong 5 часов назад
ox
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16k
Пронька Грезной 6 часов назад
Ага. Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся. Свободен!
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23k
MrGod 6 часов назад
Теперь каждый неуехавший считает своим долгом кинуть камень в уехавшего.
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14k
Александр 6 часов назад
Уезданцы уехали, на их место придут другие, не велика потеря.
Особенно Пугачёва, старая бабка с пропитым голосом и сморщенной рожей.
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Elena Ki 6 часов назад
Поп-растрига. У меня любое его появление на экране вызывает оторопь.
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