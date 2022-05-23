Иван Охлобыстин выразил своё мнение об уехавших звёздах

Эксцентричный Иван Охлобыстин неоднозначно прошёлся по российским знаменитостям, покинувшим в последние месяцы страну: "Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула — это жизнь. Если раньше на такое смотрели спустя рукава, то теперь для людей тема очень болезненная. И вот Хаматова попала в жернов, и ее засосала вся эта бандеровская история, к сожалению. Ренате - так комфортно. Я никогда не был поклонником ее творчества, но при этом всегда фанател, к примеру, от Земфиры. И Земфира как была, так и остается одной из лучших исполнительниц. Но что заступаться за Ренату… Думаю, нормально у неё все будет".