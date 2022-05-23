Иван Охлобыстин выразил своё мнение об уехавших звёздах

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Актёр и режиссёр упомянул и Чулпан Хаматову, и Земфиру, и Собчак, и Литвинову, не забыл и про Галкина с Пугачёвой.
Эксцентричный Иван Охлобыстин неоднозначно прошёлся по российским знаменитостям, покинувшим в последние месяцы страну: "Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула — это жизнь. Если раньше на такое смотрели спустя рукава, то теперь для людей тема очень болезненная. И вот Хаматова попала в жернов, и ее засосала вся эта бандеровская история, к сожалению. Ренате - так комфортно. Я никогда не был поклонником ее творчества, но при этом всегда фанател, к примеру, от Земфиры. И Земфира как была, так и остается одной из лучших исполнительниц. Но что заступаться за Ренату… Думаю, нормально у неё все будет".
По мнению Охлобыстина, Земфиру с Ренатой Литвиновой никто не будет обвинять в отъезде, так как они всегда были далеки от народа. Также он уверен, что и в сторону Собчак негатива не будет, ей многое прощается "за удаль".
Ну а эмиграция Пугачёвой может, как считает актёр, облегчить жизнь молодым исполнителям: "Пугачева была и остается одним из главных бенефициаров и назначенцев, через кого надо пройти, чтобы выбиться наверх». А вот Галкина он не считает частью русской культуры, ведь все его программы вызывали у Охлобыстина оторопь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уж не знаю говорил ли Домогаров те слова, что приведены в первом комменте, но это правда. Эта страна сделала их известными, именно в ней они заработали свои миллионы, так хотя бы промолчи, если чем-то недоволен, но нет, им надо обязательно закидать свою страну дерьмом.
Хотя, понятно, почему они это делают. Не будут, хамить, Запад их заклюёт и вышвырнет.
Особенно Пугачёва, старая бабка с пропитым голосом и сморщенной рожей.