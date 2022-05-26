Ивар Калныньш предположил, что Хаматова уже думает, как вернуться в Россию

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Слухи о том, что актриса хочет вернуться из Латвии в Росси распространяются очень быстро. Латвийский актёр выразил свою точку зрения.
Ивар Калныньш придерживается альтернативного мнения о спецоперации и открыто заявил, что он закончил свои отношения с Россией. Также он твёрдо сказал, что от своей позиции не откажется. И его очень разозлило, что коллега Чулпан Хаматова, по слухам, готова вернуться и начать прежнюю жизнь.
"Да и "великая" Зулейха-Хаматова, которая всё свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут (в Латвии) все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют её публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить "творческие вечера".
Калныньш сказал, что поведение Хаматовой и других звёзд, которые резко сменили образ жизни ему неприятно: "Да уж, уходят громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!".
Сама актриса ещё не заявляла открыто о своих намерениях.
Сама актриса ещё не заявляла открыто о своих намерениях.
Многие российские селебрити резко высказались по поводу уехавших звёзд, однако вернее наверное всё-таки придерживаться одной позиции (той или другой), нежели "переобуваться в прыжке".
Источник:
АНТИФИШКИ
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- И дети?!
- Да пох! Понимаете? ВСЁ пох. И дети тоже! Принципы у нас такие!
- И деньги пох?
- Э-э! А вот деньги не пох.
- А как же ваши принципы?
- Да пох эти принципы.
Чулпан сделала свой выбор. Теперь она пожинает его плоды. Она и только она несет ответственность за принятое решение и все сказанное ею.
Но вы можете себе вообразить, что США начали войну в Ираке (Афганистане, или в любом ином стане), и раз такие Тина Тёрнер, Эминем и Мадонна тут же выехали из США, и сидят в Риге, и грустно глядят в фотообъектив.
А Лондон тоже ввёл войска туда же, куда США, и ещё куда-то, и тут же из Лондона съехали Стинг, Эд Ширан и Адель, и сидят в Хайфе, и бухают, превозмогая муку.
А Париж тоже войска ввёл, и начал бомбить мирные бывшие колонии, и Патрисия Каас, Милен Фармер, а также стыдящаяся своего псевдонима Zaz, забрав разнообразных, иногда даже посторонних детей, оказались в Таллине на каникулах?
Нет, мы не можем такого вообразить.
Но что с нами тогда такое?" З. Прилепин.
Мусью Депардье, если я не ошибаюсь, порвал французский паспорт и все изза налогов.
Так, что всему виной бабло, причем везде
А у себя дома, не уверен, что он так востребован
вероятно может быть возможно )))