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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5901 пост • 729 подписчиков подписаться
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Ивар Калныньш предположил, что Хаматова уже думает, как вернуться в Россию

Ивар Калныньш предположил, что Хаматова уже думает, как вернуться в Россию

Автор:
26 мая 2022 16:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спецоперация   актеры   актрисы   знаменитости   люди   мнение   слава   цитаты   
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Слухи о том, что актриса хочет вернуться из Латвии в Росси распространяются очень быстро. Латвийский актёр выразил свою точку зрения.
Многие российские селебрити резко высказались по поводу уехавших звёзд, однако вернее наверное всё-таки придерживаться одной позиции (той или другой), нежели "переобуваться в прыжке".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спецоперация   актеры   актрисы   знаменитости   люди   мнение   слава   цитаты   
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13  комментариев
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13k
ss 53 минуты назад
- Это общество пох_уистов?
- Ага
- Скажите, а вам и правда всё пох?
- Ага
- Ну что, и порядочность, честность пох?
- Всё пох.
- Ну и друзья?
- Пох
- И дети?!
- Да пох! Понимаете? ВСЁ пох. И дети тоже! Принципы у нас такие!
- И деньги пох?
- Э-э! А вот деньги не пох.
- А как же ваши принципы?
- Да пох эти принципы.
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10k
Андрей А 15 минут назад
Померла, так померла!
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12k
кира Полчаса назад
У немцев есть такая поговорка: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Полного соответствия в русском языке я не знаю, но смысл в том, что тот, кто делает выбор, зачастую испытывает мучение. Иногда одно неверное решение может стать роковым и сломать жизнь. Человек, делая выбор, полностью берет на себя ответственность за его последствия. Далеко не все можно исправить, изменить, начать заново. Тем более в такой тяжелейшей для нашей страны ситуации как сейчас. И именно сейчас роковым может стать не только выбор, а даже одно неверно и не вовремя сказанное слово.
Чулпан сделала свой выбор. Теперь она пожинает его плоды. Она и только она несет ответственность за принятое решение и все сказанное ею.
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748
Горбовский Полчаса назад
"Нет, мы понимаем, что у людей могут самые разные мнения, и всё такое прочее.
Но вы можете себе вообразить, что США начали войну в Ираке (Афганистане, или в любом ином стане), и раз такие Тина Тёрнер, Эминем и Мадонна тут же выехали из США, и сидят в Риге, и грустно глядят в фотообъектив.
А Лондон тоже ввёл войска туда же, куда США, и ещё куда-то, и тут же из Лондона съехали Стинг, Эд Ширан и Адель, и сидят в Хайфе, и бухают, превозмогая муку.
А Париж тоже войска ввёл, и начал бомбить мирные бывшие колонии, и Патрисия Каас, Милен Фармер, а также стыдящаяся своего псевдонима Zaz, забрав разнообразных, иногда даже посторонних детей, оказались в Таллине на каникулах?
Нет, мы не можем такого вообразить.
Но что с нами тогда такое?" З. Прилепин.
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8k
a_komolow 42 минуты назад
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1k
GROMOZEKA 48 минут назад
Плевать на чулан, мусью калныньш, который строит из себя гордого латыша, скоро сам попросится в Россию, ибо сам тут кормился участием в сериалах регулярно.
А у себя дома, не уверен, что он так востребован
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1k
Трям Час назад
"однако вернее наверное всё-таки"
вероятно может быть возможно )))
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2k
Copycat Час назад
Россияне а так ли вам она нужна если подумать? где она снималась то вообще, я только позорную зулейху и припомню
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minimalism

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