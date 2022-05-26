Ивар Калныньш предположил, что Хаматова уже думает, как вернуться в Россию

"Да и "великая" Зулейха-Хаматова, которая всё свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут (в Латвии) все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют её публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить "творческие вечера".