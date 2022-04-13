Александр Ширвиндт по поводу своих слов о Макаревиче: "Жуткая фальшивка"

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Из-за политической обстановки многие отечественные звёзды уехали из России на неопределённый срок. Общественность восприняла этот демарш как предательство.
В числе тех, кто уехал оказался Андрей Макаревич, который не стал спускать на тормозах обилие оскорбительных комментариев, обрушившихся на него: "Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, муд...ё. Потому что Россия - они, а не вы".
Многих, конечно, задело столь резкое высказывание музыканта и по Сети распространились якобы слова Александра Ширвиндта, как ответ Макаревичу: "Мало кто понимает, что Россия - это ведь не березки… Россия в первую очередь народ. И если народ остался, а уехали вы, то вы в лучшем случае - дерьмо!, - разные издания цитировали слова актёра.
Сегодня Михаил Ширвиндт выложил ролик, где его знаменитый отец прокомментировал происходящее: "Друзья, в Сети появилась жуткая фальшивка по поводу якобы моей реакции на отъезд Андрюши Макаревича. Я половозрелый парень, поэтому если хочу что-то сказать, то делаю это без помощи бездарных дезинформаторов. Вот так!".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ответ Макаревичу,от обычного российского парня.
Уважаемый Андрей Вадимович! Меня зовут Дмитрий и я - мудачьё. Я родился и вырос в Орловской области. Мои родители - фермеры, выращивают зерно, и я пошел по их стопам. В 14 лет я начал работать помощником комбайнера, пока мои сверстники гуляли на улице и играли в компьютер, я по уши в пыли и по локти в солидоле зарабатывал себе на школьные принадлежности и на свои "хотелки". После универа стал механизатором (это тракторист, выражаясь языком элиты). С утра до ночи, практически каждый день - в поле, где твой лучший друг - грач, который собирает выпаханных мной червяков. Выходные? Не - не слышал. Какие шашлыки, погода огонь - время сева! Время - это не ваши слушатели на концерте, оно ждать не будет. Пока вы ломаете голову, какое вино выбрать к фуагра или какую шлюху заказать в номер, мы думаем о том, что будет завтра. А что если дождь? А что если град? а если он побьет весь ячмень? Я даже не буду говорить про всё остальное (гербициды, удобрение, семена, как договориться о времени с пасечниками, ведь мы тоже ценим их труд). А ещё сраные перекупы, которые в хер не ставят наш труд. Ладно, я это пишу не пожаловаться, да и жаловаться не на что. У меня к вам вопрос: А что, если я и такие же ребята как я уедут из этой страны? Фермеры, учителя, врачи, спасатели и т.д. Что будет с вашей "Россией "? Сможет ли она заменить нас на полях? Сможет ли со скальпелем в руках проводить сложнейшие операции? Сможет разрабатывать новые вакцины?Сможет ли она прожить без нас? А мы, вот, "не Россия" и то самое мудачье без вас сможем! Мы даже не заметим отсутствие ваших плесневых рож. А если и заметим, то ни грамма не огорчимся. Так вот, хочется от всей души и глубоким уважением сказать всей твоей "России" -Идите на #уй, и забирайте с собой всех остальных.
Если нет, то опасно чего-то там радикально говорить, а вдруг придется сваливать?
"Пришла беда откуда не просили -
Уехала «Россия» из России.
Теперь она - что твой бродячий кот
В Израиле и Турции живет.
С балкона взяв с пакетами пакет,
На ключ закрыла двери - и привет.
Лишив Россию песен и стихов,
Оставила «Россия» мудаков.
Теперь всем станет не до санкций с пандемией,
Как жить теперь России без «России»?
Как нам сказать последнее "Прости"
«России», что в России не найти?
Осиротело смотрят в небеса
Ничейные сибирские леса,
Уныло гонит волны среди скал
«Россией» позаброшенный Байкал.
Теперь не колосятся, а пылят
Российские забытые поля.
Прощально скрипнув, навсегда встаёт
Последний не разваленный завод.
Стоят комбайны, самолёты, корабли!
Россия ж без «России» - ком земли!
Протяжно, горько без «России» стонет
Народ. Числом сто сорок миллионов
И все стоят, печально наблюдая
«Россию», что Россию покидает.
Потом переглянулись и спросили:
«И как теперь в России без «России»?
В рукав сморкнулись, а потом пошли -
Сажать леса и строить корабли,
Воспитывать детей, лечить больных,
«Россия»-то уехала без них.
«Россия», из России уходя,
Взяла лишь Пугачеву и Дудя.
Земфиру, Галкина и Нюшу, и Собчак,
И Урганта, и всех его собак.
Андрей Вадимович, я верю - вам видней,
Что есть «Россия» и кому быть ей.
Вы там отговорите деликатно
«Россию», что запросится обратно.
https://www.puteshestvuy.com/kto-uehal-iz-rossii/https://www.puteshestvuy.com/kto-uehal-iz-rossii/?
Я не хочу сраться по этому поводу, но лично мне примерно ясно, что происходит. Только вот не фейк ли по многим? По Маракевищу- насрать, факт. Литвинова и так не наша, за Земфиру- фейк? Алишер Моргенштерн- вообще похер на это дерьмо!!! Дапкунайте по факту не наша)))) Ну и Паулина Андреева- пипец какая актриса))) Паулина фото
Черт , а когда то заслушивался песнями "Машины" , а теперь я му..ё !