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Александр Ширвиндт по поводу своих слов о Макаревиче: "Жуткая фальшивка"

Александр Ширвиндт по поводу своих слов о Макаревиче: "Жуткая фальшивка" (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 19:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ложь   знаменитости   люди   мнение   слава   сми   соцсети   фейк   
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Из-за политической обстановки многие отечественные звёзды уехали из России на неопределённый срок. Общественность восприняла этот демарш как предательство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ложь   знаменитости   люди   мнение   слава   сми   соцсети   фейк   
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37  комментариев
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10k
Виталий Касандров 2 часа назад
Всегда мучал вопрос почему лживые лицедеи ,вдруг начали считать себя элитой и выразителями истинны .Шутами были шутами остались.

Ответ Макаревичу,от обычного российского парня.

Уважаемый Андрей Вадимович! Меня зовут Дмитрий и я - мудачьё. Я родился и вырос в Орловской области. Мои родители - фермеры, выращивают зерно, и я пошел по их стопам. В 14 лет я начал работать помощником комбайнера, пока мои сверстники гуляли на улице и играли в компьютер, я по уши в пыли и по локти в солидоле зарабатывал себе на школьные принадлежности и на свои "хотелки". После универа стал механизатором (это тракторист, выражаясь языком элиты). С утра до ночи, практически каждый день - в поле, где твой лучший друг - грач, который собирает выпаханных мной червяков. Выходные? Не - не слышал. Какие шашлыки, погода огонь - время сева! Время - это не ваши слушатели на концерте, оно ждать не будет. Пока вы ломаете голову, какое вино выбрать к фуагра или какую шлюху заказать в номер, мы думаем о том, что будет завтра. А что если дождь? А что если град? а если он побьет весь ячмень? Я даже не буду говорить про всё остальное (гербициды, удобрение, семена, как договориться о времени с пасечниками, ведь мы тоже ценим их труд). А ещё сраные перекупы, которые в хер не ставят наш труд. Ладно, я это пишу не пожаловаться, да и жаловаться не на что. У меня к вам вопрос: А что, если я и такие же ребята как я уедут из этой страны? Фермеры, учителя, врачи, спасатели и т.д. Что будет с вашей "Россией "? Сможет ли она заменить нас на полях? Сможет ли со скальпелем в руках проводить сложнейшие операции? Сможет разрабатывать новые вакцины?Сможет ли она прожить без нас? А мы, вот, "не Россия" и то самое мудачье без вас сможем! Мы даже не заметим отсутствие ваших плесневых рож. А если и заметим, то ни грамма не огорчимся. Так вот, хочется от всей души и глубоким уважением сказать всей твоей "России" -Идите на #уй, и забирайте с собой всех остальных.
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3k
Умница-красавица 6 секунд назад
Вот все минусаторы, хаятели российской внутренней и внешней политики, вообще всякое пархатое отребье, нахрена вы сидите на русских фишках? Идите в жопу, оставляйте комментарии на сайтах бибиси, сиэнэн и прочих бильдов. Или вы там говно второго сорта, а тут чувствуете себя либеральной интеллигенцией? Так у меня для вас плохие новости - говно останется говном, в каком бы океане оно ни плавало.
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1k
Motorola 48 секунд назад
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30k
Teodor 13 минут назад
А мне начхать куда там уехал Макар и чего он ляпнул при этом - да может он из ума выжил на старости лет, что мне с того..! Мне теперь что, Машину Времени не слушать? Да хер с ним - пусть едет, все, что мог он уже давно написал и спел, лучше все-равно не сможет... тем более, там. Может потому и должны поэты "уходить молодыми", чтобы не пороть чушь впадая в маразм, но считая себя рупором поколения?
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11k
Telar Gouroi 15 минут назад
Каждый второй про жидов)). И эти же люди потом будут постить картинки и строчить комменты о нациках украинцах
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
А Ширвиндт с семьей еще не там?
Если нет, то опасно чего-то там радикально говорить, а вдруг придется сваливать?
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500
imho Полчаса назад
А как поддерживали Александра Анатолиевича в посте про его высказывание о Макаревиче тут, как верили автору поста... Как же так что тот пост удалили?)
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20k
albedo Час назад
Люблю я эту картинку - в ней вся суть моего отношения к "творческой элите":
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4k
A Час назад
Кто бы эти слова не сказал, он- молодец! А ещё Макаревичу красиво ответил в стихах мужик из Ростова Роман Шепель:
"Пришла беда откуда не просили -

Уехала «Россия» из России.

Теперь она - что твой бродячий кот

В Израиле и Турции живет.

С балкона взяв с пакетами пакет,

На ключ закрыла двери - и привет.

Лишив Россию песен и стихов,

Оставила «Россия» мудаков.

Теперь всем станет не до санкций с пандемией,

Как жить теперь России без «России»?

Как нам сказать последнее "Прости"

«России», что в России не найти?

Осиротело смотрят в небеса

Ничейные сибирские леса,

Уныло гонит волны среди скал

«Россией» позаброшенный Байкал.

Теперь не колосятся, а пылят

Российские забытые поля.

Прощально скрипнув, навсегда встаёт

Последний не разваленный завод.

Стоят комбайны, самолёты, корабли!

Россия ж без «России» - ком земли!

Протяжно, горько без «России» стонет

Народ. Числом сто сорок миллионов

И все стоят, печально наблюдая

«Россию», что Россию покидает.

Потом переглянулись и спросили:

«И как теперь в России без «России»?

В рукав сморкнулись, а потом пошли -

Сажать леса и строить корабли,

Воспитывать детей, лечить больных,

«Россия»-то уехала без них.

«Россия», из России уходя,

Взяла лишь Пугачеву и Дудя.

Земфиру, Галкина и Нюшу, и Собчак,

И Урганта, и всех его собак.

Андрей Вадимович, я верю - вам видней,

Что есть «Россия» и кому быть ей.

Вы там отговорите деликатно

«Россию», что запросится обратно.
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4k
Egoro Час назад
Два жыда сошлись во мнении.
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2k
lekha-fil Час назад
И ни фига не понятно. То ли сказал что, то ли нет.
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607
eternal 2 часа назад
Как человек Макаревич хамло дикое, к то му же он с самого начала поддерживал нациков на украине, что еще от него ждать. А земфира это завывающая приблуда "рока"-попа на русской эстраде.
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301
Просто прохожий 2 часа назад
Ну "макар" всегда был дерьмом, помню когда он был еще щенком, но говнист был не в меру. A вот Ширвиндта, ну если не уважал, то считал порядочным, ну а если Ширвиндт на стороне макара, значит такой же.
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12k
K7OO 2 часа назад
Ширвиндт повел себя довольно странно. Если какие-то издания вбрасывают про тебя туфту, надо именно к ним и предъявлять претензии, требовать опровержения и может даже компенсации, конкретно и по делу. А заявления типа "в сети появилась жуткая фальшивка" - это ни о чем, просто пук в лужу. Больше смахивает на попытку выступить на стороне Макаревича, но так хитро, чтобы при этом самому не вляпаться.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Скорее всего они спасают свои активы, либо просто "свалили"...
https://www.puteshestvuy.com/kto-uehal-iz-rossii/https://www.puteshestvuy.com/kto-uehal-iz-rossii/?
Я не хочу сраться по этому поводу, но лично мне примерно ясно, что происходит. Только вот не фейк ли по многим? По Маракевищу- насрать, факт. Литвинова и так не наша, за Земфиру- фейк? Алишер Моргенштерн- вообще похер на это дерьмо!!! Дапкунайте по факту не наша)))) Ну и Паулина Андреева- пипец какая актриса))) Паулина фото
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 2 часа назад
Непонятно. Кто хороший персонаж, а кто отрицательный!? Кто на ком стоял?
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5k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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885
svarog19692007 2 часа назад
Так понимаю , поддержал "Макарку" ?
Черт , а когда то заслушивался песнями "Машины" , а теперь я му..ё !
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Егвей егвея-не обидит никогда-запомните это...детишки)
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6k
Echo 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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528
Gamak 2 часа назад
Александр Анатольевич, жму руку и снимаю шляпу!
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Галочка, которая умерла

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