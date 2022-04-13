Александр Ширвиндт по поводу своих слов о Макаревиче: "Жуткая фальшивка"

В числе тех, кто уехал оказался Андрей Макаревич, который не стал спускать на тормозах обилие оскорбительных комментариев, обрушившихся на него: "Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, муд...ё. Потому что Россия - они, а не вы".