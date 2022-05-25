20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно

Наш мир полон вещей и явлений, которые с первого взгляда пугают и наводят жути, но несмотря на это, изучать их крайне любопытно. В этой подборке - как раз такие явления из самых разных сфер жизни и мест на планете.

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Редкое фото спрайтов - особого вида красных молний. Они появляются в сильную грозу на высоте от 50 до 130 км 0 Источник:

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Гебридская овца - порода мелких черных овец из Шотландии с двумя парами рогов 0 Источник:

Ученый держит мяч, покрытый материалом Vantablack – самым темным материалом из известных науке 0 Источник:

Молнии на высоте примерно 9150 метров 0 Источник:

"Одна из коров моего дедушки-фермера родила двуглавого теленка. Это случилось еще в 1980-х годах. Теленок прожил не более десяти минут. Затем дедушка передал его таксидермисту" 0 Источник:

Застывшая лава выглядит как куча человеческих тел 0 Источник:

Неповрежденная нервная система человека, которая была извлечена двумя студентами-медиками в 1925 году. На процесс у них ушло около 1500 часов. В мире таких всего четыре 0 Источник:

Один из самых старых водолазных костюмов, 18 век 0 Источник:

Еноты воруют еду у котенка. Жутковатые лапки! 0 Источник:

Испанский танцор - крупный голожаберный моллюск, - у берегов Австралии 0 Источник:

Сапоги из силикона, имитирующие человеческую кожу 0 Источник:

Маленькие крупинки справа - размер смертельной дозы фентанила, опиоидного анальгетика (2 миллиграмма) 0 Источник:

Мячик для гольфа врезался в куклу 0 Источник:

Внутри тысячелетней статуи Будды обнаружили мумифицированное тело монаха 0 Источник:

Церковь Святого Ламберта в Мюнстере, Германия. Справа - клетки трёх казненных лидеров восстания-анабаптистов в Мюнстере в 1536 году 0 Источник:

Как бы Майкл Джексон выглядел без операций 0 Источник:

Противогаз с Микки Маусом от компании Disney - такие делали для детей во Вторую мировую войну 0 Источник:

Застекленный колодец на кухне в доме 70-х годов 0 Источник:

Держатель для зеркала заднего вида 0 Источник:

Амёба в виде рожицы, которую увидели в микроскоп 0 Источник:

Гигантская паутина 0 Источник:

Южноамериканская гарпия может достигать метра в высоту 0 Источник:

Необычное расположение зрачка из-за генетической мутации 0 Источник:

Жутковатая церковь в Луизиане, США 0 Источник:

Креативный коридор 0 Источник:

Помидор с прорастающими семенами 0 Источник:

Муравей под микроскопом 0 Источник:

Титановые импланты в крематории 0 Источник: