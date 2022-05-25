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20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно

20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно

Автор:
25 мая 2022 20:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Жуткие снимки   Разное   в мире   жутко   интересное   подборка   фото   фотографии   
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Наш мир полон вещей и явлений, которые с первого взгляда пугают и наводят жути, но несмотря на это, изучать их крайне любопытно. В этой подборке - как раз такие явления из самых разных сфер жизни и мест на планете.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Жуткие снимки   Разное   в мире   жутко   интересное   подборка   фото   фотографии   
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21  комментарий
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4k
Убийца Прохиндеев 4 часа назад
Странно, что он все-таки родился, живой, и почему он через 10 мин умер?
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2k
Dorell 2 часа назад
Я тоже, своего рода, учёный

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2k
perekrestok 3 часа назад
Ученый держит мяч, покрытый материалом Vantablack – самым темным материалом из известных науке.
Кажись держит в перчатке-невидимке.
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2k
perekrestok 3 часа назад
Типичная нервная система безмозглого человека. Встречается повсеместно. В том числе и в чатах на Фишках.
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55
Dljafishek 3 часа назад

А зачем закрыли чёрным кругом мяч, покрытый самым темным материалом из известных науке? Я могу ошибаться, но мяч таких размеров (вроде как баскетбольный по размерам) получится держать только на ладони. Положение руки, вроде как, об этом и говорит.... НО! Тогда возникает вопрос... А где его пальцы? Или он, как баскетболист, держит его таким образом? Поправьте меня, если ошибаюсь...
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9k
Nero 3 часа назад
Несколько крупинок 2 грамма?
Может всё таки 2 миллиграмма?
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16k
Nikita 4 часа назад
https://cdn.fishki.net/upload/post/2022/05https://cdn.fishki.net/upload/post/2022/05
Лапки из преисподни

https://www.youtube.com/shorts/Z-RDc5dQhfQhttps://www.youtube.com/shorts/Z-RDc5dQhfQ
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16k
Nikita 4 часа назад
Врата в АД?
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
гарпия - одна из учительниц у практически всех
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55
dm.star2011 Григорий Водениктов 2 часа назад
мисс фурия она же мисс гарпия.

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4k
Убийца Прохиндеев 4 часа назад
Как всегда, невероятно добрые и смиренные христиане Гейропы.
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4k
sedoisever 4 часа назад
К заявлению: "Как бы выглядел Майкл Джексон", я добавил бы: "возможно".
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