20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно

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Наш мир полон вещей и явлений, которые с первого взгляда пугают и наводят жути, но несмотря на это, изучать их крайне любопытно. В этой подборке - как раз такие явления из самых разных сфер жизни и мест на планете.
Редкое фото спрайтов - особого вида красных молний. Они появляются в сильную грозу на высоте от 50 до 130 км
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Ученый держит мяч, покрытый материалом Vantablack – самым темным материалом из известных науке
"Одна из коров моего дедушки-фермера родила двуглавого теленка. Это случилось еще в 1980-х годах. Теленок прожил не более десяти минут. Затем дедушка передал его таксидермисту"
Неповрежденная нервная система человека, которая была извлечена двумя студентами-медиками в 1925 году. На процесс у них ушло около 1500 часов. В мире таких всего четыре
Маленькие крупинки справа - размер смертельной дозы фентанила, опиоидного анальгетика (2 миллиграмма)
Церковь Святого Ламберта в Мюнстере, Германия. Справа - клетки трёх казненных лидеров восстания-анабаптистов в Мюнстере в 1536 году
Противогаз с Микки Маусом от компании Disney - такие делали для детей во Вторую мировую войну
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кажись держит в перчатке-невидимке.
А зачем закрыли чёрным кругом мяч, покрытый самым темным материалом из известных науке? Я могу ошибаться, но мяч таких размеров (вроде как баскетбольный по размерам) получится держать только на ладони. Положение руки, вроде как, об этом и говорит.... НО! Тогда возникает вопрос... А где его пальцы? Или он, как баскетболист, держит его таким образом? Поправьте меня, если ошибаюсь...
Может всё таки 2 миллиграмма?
Лапки из преисподни
https://www.youtube.com/shorts/Z-RDc5dQhfQhttps://www.youtube.com/shorts/Z-RDc5dQhfQ