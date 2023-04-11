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20+ занимательных кадров, которые открывают новые грани мира

20+ занимательных кадров, которые открывают новые грани мира

Автор:
11 апреля 2023 21:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   интересное   история   подборка   редкие фото   снимки   фото   
1927
29

У всех нас есть жажда узнавать что-то новое, и выискивать то, что мы раньше не видели. Это расширяет картинку мира, и показывает разные вещи и события с новых сторон. Взглянем на кадры обо всём на свете - возможно, какие-то из них вы раньше не встречали.

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Так как тюрьмы в Сальвадоре переполнены, заключенных часто содержат в камерах предварительного заключения. Последние предназначены для содержания преступников не более 72 часов, а затем их переводят в другие тюрьмы. Некоторые заключенные находятся в таких камерах более 5 лет. Маленькая камера вмещает 23 человек. Туалета там нет - вместо него в камере оставляют тарелку, а в конце дня выносят.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   интересное   история   подборка   редкие фото   снимки   фото   
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10  комментариев
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19k
anpetrof 38 минут назад
Комментарий к фото
А ещё говорят - умный в гору не пойдёт
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17k
тов.Suhov 5 минут назад
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126
Алексей Хмелёв 7 минут назад
Экскаватор не транспортное средство особенно такой габаритный.
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10
Сергей 11 минут назад
Честно говоря, художник из Микеланджело так себе...
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87k
Taras Kozalupko 16 минут назад
Только у медведя удобства во дворе
Это намек?

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133
Alex Roland 19 минут назад
Вспомнилась еще одна самка которая много откладывала а потом умерла .....
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2k
Digektor Полчаса назад
Я знал, что интернет жидкий! Иначе бы в дата-центре были бы компуктеры и провода, а не трубы с насосами, как на фото "дата-центра" :))))))
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13k
Kostick 36 минут назад
адик нищеброд! где йоршик, где аквабулкотрясня?
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19k
anpetrof 41 минуту назад
Комментарий к фото
Если найдётся придурок, который это подожжёт, тушить долго будут...
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