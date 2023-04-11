20+ занимательных кадров, которые открывают новые грани мира

У всех нас есть жажда узнавать что-то новое, и выискивать то, что мы раньше не видели. Это расширяет картинку мира, и показывает разные вещи и события с новых сторон. Взглянем на кадры обо всём на свете - возможно, какие-то из них вы раньше не встречали.
1. Кабинет Гитлера в его резиденции в Баварских Альпах. Ремонт и обстановка резиденции стоили колоссальных средств
2. Внутри самолёта Boeing 747 компании FedEx. Компания эксплуатирует более 600 самолётов и имеет 4-ый по величине автопарк в мире. Они ежедневно доставляют грузы практически во все страны мира
3. Bagger 288. Самый большой экскаватор в мире и 2-е по величине наземное транспортное средство в мире. Машина весом 13 500 тонн используется для добычи полезных ископаемых
4. Эта статуя Чингисхана - крупнейший памятник хану в Монголии и самая большая конная статуя в мире. Её высота без постамента - 40 метров. На голове лошади располагается смотровая площадка
5. Как выглядит внутри дата-центр Google. Всего у компании 14 центров обработки данных в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе. Они поддерживают работу продуктов Google 24/7
7. Яйца осьминога. Самки осьминога откладывают яйца только один раз, а затем умирают. В одной "партии" яиц - тысячи детенышей
8. Самая четкая фотография Меркурия - самой маленькой и самой близкой к Солнцу планеты Солнечной системы
Так как тюрьмы в Сальвадоре переполнены, заключенных часто содержат в камерах предварительного заключения. Последние предназначены для содержания преступников не более 72 часов, а затем их переводят в другие тюрьмы. Некоторые заключенные находятся в таких камерах более 5 лет. Маленькая камера вмещает 23 человек. Туалета там нет - вместо него в камере оставляют тарелку, а в конце дня выносят.
12. Позвоночник до и после лечения сколиоза. Обычно хирургическое вмешательство и установка конструкции проводится только в том случае, если искривление превышает 50%
14. Лавовое озеро вулкана Эрта Але в Эфиопии. Это озеро - самое большое из всех шести лавовых озер, существующих в мире
17. Эти часы принадлежали японцу Акито Каваго - солдату, который находился недалеко от эпицентра бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Они остановились в 8:15 - во время взрыва бомбы. Сам японец выжил после бомбардировки
20. Большой Гейзер в Исландии перед извержением. Гейзеры находятся в областях прекратившейся вулканической деятельности, и периодически "извергаются", выбрасывая столб воды с паром
22. Зубной протез Джорджа Вашингтона. Сделаны из зубов животных, человеческих зубов, свинца и кости гиппопотама
26. Нёрдлинген - город в Германии, полностью расположенный внутри массивного метеоритного кратера. Город построили в 898 году
27. Список покупок Микеланджело с рисунками, сделанными самим художником - чтобы его слуги, не умеющие читать, могли всё распознать
28. "Пробка" из альпинистов при восхождении на Эверест. Десятки альпинистов погибают в попытке покорить вершину мира. Если альпинист погибает, как правило, тело слишком опасно спускать, поэтому его обычно оставляют на горе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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