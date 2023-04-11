20+ занимательных кадров, которые открывают новые грани мира

Так как тюрьмы в Сальвадоре переполнены, заключенных часто содержат в камерах предварительного заключения. Последние предназначены для содержания преступников не более 72 часов, а затем их переводят в другие тюрьмы. Некоторые заключенные находятся в таких камерах более 5 лет. Маленькая камера вмещает 23 человек. Туалета там нет - вместо него в камере оставляют тарелку, а в конце дня выносят.