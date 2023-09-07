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30 фото с жуткой атмосферой, которые пощекочут вам нервы

30 фото с жуткой атмосферой, которые пощекочут вам нервы

Автор:
07 сентября 2023 21:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Страшное   Фотографии   жутко   жуть   подборка   страшно   ужасные фото   фото   
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Даже фотографии могут вызвать чувство тревоги. Например, некоторые снимки окутаны настолько жуткой атмосферой неизвестности, что вызывают у особо чувствительных людей дезориентацию, неуверенность и дискомфорт. Эти фотографии — с не самой приятной атмосферой, поэтому считается, что они могут вызывать небольшую тревогу и дискомфорт при просмотре. А вам как?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Страшное   Фотографии   жутко   жуть   подборка   страшно   ужасные фото   фото   
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3  комментария
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
я щекотки не боюсь, если надо ужаснусь
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537
София 8 минут назад
Обычные торговые ряды.
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34k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Цепочка зданий справа - а нахрена там окна?
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