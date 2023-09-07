30 фото с жуткой атмосферой, которые пощекочут вам нервы

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Даже фотографии могут вызвать чувство тревоги. Например, некоторые снимки окутаны настолько жуткой атмосферой неизвестности, что вызывают у особо чувствительных людей дезориентацию, неуверенность и дискомфорт. Эти фотографии — с не самой приятной атмосферой, поэтому считается, что они могут вызывать небольшую тревогу и дискомфорт при просмотре. А вам как?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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