Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни

Этих предметов не найдешь в торговых центрах и не отыщешь в китайских интернет-магазинах. В лучшем случае, они выпущены в единичных экземплярах, в худшем - существуют лишь в виде прототипов или фантазий авторов. А между тем, каждый из них вызывает жгучее желание купить его немедленно!

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Гигантская собачья лежанка для людей 0 Источник:

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Обеденный стол для сборки паззлов в свободное время 0 Источник:

Надувной танк с водяной пушкой 0 Источник:

Кемпер с надувной верандой, спасающей от насекомых на природе 0 Источник:

Осьминог - держатель для чашек 0 Источник:

Офисный стул с местом для домашнего любимца 0 Источник:

Инструмент для поддержания социальной дистанции 0 Источник:

Система хранения для холодильника 0 Источник:

Террариум, сделанный из комода 0 Источник:

Выдвижная лежанка для собак 0 Источник:

Система капельного полива 0 Источник:

Речка на заднем дворе 0 Источник:

Место для барбекю, надежно защищенное от ветра 0 Источник:

Безопасный батут 0 Источник:

Главное, чтобы костюмчик сидел 0 Источник:

Наушники в форме щупальцев 0 Источник:

Диван со встроенными подушкой и одеялом 0 Источник:

Многофункциональный диван 0 Источник:

Стул-качели для кемпинга 0 Источник:

Аквариум в стиле "Марио" 0 Источник:

Трейлер-лодка 0 Источник:

Стулья-динозавры 0 Источник:

Плавучая туристская стоянка 0 Источник:

Агрегат, превращающий все, что выпало из сэндвича, в новый сэндвич 0 Источник:

Алкогольная Дженга: вытащил блок - выпей! 0 Источник:

Плавучая стоянка 0 Источник:

Зимняя маска 0 Источник:

Пакетик, превращающий тостер в сэндвичницу 0 Источник: