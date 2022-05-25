Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни

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Этих предметов не найдешь в торговых центрах и не отыщешь в китайских интернет-магазинах. В лучшем случае, они выпущены в единичных экземплярах, в худшем - существуют лишь в виде прототипов или фантазий авторов. А между тем, каждый из них вызывает жгучее желание купить его немедленно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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