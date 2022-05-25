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Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни

Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни

Автор:
25 мая 2022 18:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   идеи   изобретения   интересно   остроумно   смешно   стиль   
1094
30
Этих предметов не найдешь в торговых центрах и не отыщешь в китайских интернет-магазинах. В лучшем случае, они выпущены в единичных экземплярах, в худшем - существуют лишь в виде прототипов или фантазий авторов. А между тем, каждый из них вызывает жгучее желание купить его немедленно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   идеи   изобретения   интересно   остроумно   смешно   стиль   
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4  комментария
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51k
noName Час назад
Комментарий к фото
Угу,можно ещё в туалет туда ходить и обозвать выдвижным унитазом!Только эта штука один хрен ящиком для белья останется
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31k
russger 6 минут назад
Ну так-то ничего удивительного. Любой каприз за ваши деньги ;)
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25k
Андрей Иванов Час назад
реально нужная только хрень для холодильника. Остальное - исключительно для тех, кто придумал
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100
Dee78 Час назад
Как же я без всего этого то живу......
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