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35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь

35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь (36 фото)

Автор:
30 мая 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   идеи   интересно   необычно   предметы   стиль   штучки-дрючки   
1194
36
Такого вы еще точно не видели!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   идеи   интересно   необычно   предметы   стиль   штучки-дрючки   
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5  комментариев
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2k
Ivan Полчаса назад
На уроке учиться надо, а не из скрепок херню лепить...
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23k
Владимир 50 минут назад
Комментарий к фото
Кот меня пугает.
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27k
Snork Snorkoff 52 минуты назад
Гледичия трехколючковая, этого добра на всех континентах полным полно, от субтропиков до умеренного пояса )
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158
vijilante Snork Snorkoff 18 минут назад
А похоже на боярышник.
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878
Сергей Час назад
Комментарий к фото
гениально! файл МРТ и 3д принтер.
Сделаю себе такое же. Наглядное Memento mori
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