Блогеров-отморозков из Москвы отправили в тюрьму за нападение на беззащитную женщину

Два вурдалака треш-стримера: Евгений Дмитерко и Игорь Малихов. Ещё в августе 2021 года они пьяными резвились в Измайловском парке и искали жертву. Ей стала женщина, которой просто не повезло оказаться рядом с этими павианами стримерами.

Один из них распылил ей в лицо газовый баллончик с капсаицином - “перцовку”. Второй радостно его подбадривал и снимал “видосик”. Потом выложил его в соцсети.