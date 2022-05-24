Блогеров-отморозков из Москвы отправили в тюрьму за нападение на беззащитную женщину

Ради “хайпового видоса” они напали на случайную прохожую и распылили ей в лицо перцовый баллончик. Потом это стало вещдоком в суде.
Два
вурдалака треш-стримера: Евгений Дмитерко и Игорь Малихов. Ещё в августе 2021 года они пьяными резвились в Измайловском парке и искали жертву. Ей стала женщина, которой просто не повезло оказаться рядом с этими павианами стримерами.
Один из них распылил ей в лицо газовый баллончик с капсаицином - “перцовку”. Второй радостно его подбадривал и снимал “видосик”. Потом выложил его в соцсети.
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Дело получило огласку: стримеров/блогеров или как они там себя называют, задержали. И в Измайловском районном суде прокуратура затребовала 4 года колонии общего режима для Евгения Дмитерко, и 4 года и 6 месяцев общего режима для Игоря Малихова.
В итоге оба осуждены “За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия)”. Получили по 3 года каждый, плюс с Малихова взыскали 220 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей.
Хорошо, но всё-таки мало. Надо бы добавить - чтобы другим было неповадно вытворять такую дикость.
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АНТИФИШКИ
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Дело в том, что об этом приговоре должны раструбить на каждом углу и ещё чаще.
Чтобы до каждого потенциального "мамкиного блогера" дошло, что как только он перейдёт определённую черту в погоне за грёбанным хайпом - ответка прилетит гарантированно!
И это - надеюсь, усугубило наказание.
Посмотрел видел - да нифига не много. Еще мало даже.
Это же не люди. нЕлюди!
эмпатии - ноль. Уровень зверья. Тюрьма из нифига не исправит. Их вообще выпускать нельзя.
Ну и из же трое было. Почему не всех посадили. Третий же не "просто рядом стоял". А явно был соучастником.
Мало дали.