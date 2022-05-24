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Блогеров-отморозков из Москвы отправили в тюрьму за нападение на беззащитную женщину

Блогеров-отморозков из Москвы отправили в тюрьму за нападение на беззащитную женщину

Автор:
24 мая 2022 18:37
Сообщество : Криминал
Метки: Измайловский парк   Москва   блогеры   газовый баллончик   женщина   нападение   прокуратура   стримеры   
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Ради “хайпового видоса” они напали на случайную прохожую и распылили ей в лицо перцовый баллончик. Потом это стало вещдоком в суде.

Два вурдалака треш-стримера: Евгений Дмитерко и Игорь Малихов. Ещё в августе 2021 года они пьяными резвились в Измайловском парке и искали жертву. Ей стала женщина, которой просто не повезло оказаться рядом с этими павианами стримерами.

Один из них распылил ей в лицо газовый баллончик с капсаицином - “перцовку”. Второй радостно его подбадривал и снимал “видосик”. Потом выложил его в соцсети.

Дело получило огласку: стримеров/блогеров или как они там себя называют, задержали. И в Измайловском районном суде прокуратура затребовала 4 года колонии общего режима для Евгения Дмитерко, и 4 года и 6 месяцев общего режима для Игоря Малихова.

В итоге оба осуждены “За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия)”. Получили по 3 года каждый, плюс с Малихова взыскали 220 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей.

Хорошо, но всё-таки мало. Надо бы добавить - чтобы другим было неповадно вытворять такую дикость.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Измайловский парк   Москва   блогеры   газовый баллончик   женщина   нападение   прокуратура   стримеры   
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60  комментариев
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1k
Трям 5 часов назад
Мало мудкам прилетело! Надо бы чтоб их на зоне опустили!
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v_m_s Полчаса назад
Мне кажется этому видео лет 5 минимум... А так, чертям мало дали...
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387
Пифагор 38 минут назад
хотелось бы увидеть выражение их лиц во время вынесения приговора
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362
Антиха́хел 57 минут назад
Ну откуда такоё [мат] берётся??? Чё так мало отгрузили мудилам???
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1
Mitsu Mit 57 минут назад
очередное пополнение к шнырям
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362
Антиха́хел Mitsu Mit 56 минут назад
Надеюсь правильные челы правильно поступят с ними.
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6k
soar 58 минут назад
Ублюдки. Слабоумные ублюдки.
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6k
IceBazooka Час назад
На передовую, видосики снимать
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4k
leto2016 Час назад
По 7 лет надо было дать.
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6k
Gamletof 2 часа назад
3 норм.
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24k
Slawa49 2 часа назад
мало
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2k
Maxim 2 часа назад
Да не мало! 4 года - это дохрена! Дело совсем не в том, что мало.
Дело в том, что об этом приговоре должны раструбить на каждом углу и ещё чаще.
Чтобы до каждого потенциального "мамкиного блогера" дошло, что как только он перейдёт определённую черту в погоне за грёбанным хайпом - ответка прилетит гарантированно!
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1k
Igors 2 часа назад
Насколько я помню, та женщина была совсем беззащитной.
И это - надеюсь, усугубило наказание.
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4k
Александр 2 часа назад
Тот редкий случай,когда я на стороне суда!
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4k
bumtester 2 часа назад
Первая мысль была - что то много дали.
Посмотрел видел - да нифига не много. Еще мало даже.
Это же не люди. нЕлюди!
эмпатии - ноль. Уровень зверья. Тюрьма из нифига не исправит. Их вообще выпускать нельзя.
Ну и из же трое было. Почему не всех посадили. Третий же не "просто рядом стоял". А явно был соучастником.
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27k
Владимир 2 часа назад
Ушлепки конченые.
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10k
Dmitry 2 часа назад
То что раньше называлось "гопота", сейчас окончательно деградировало и называется "мусор человеческий".
Мало дали.
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1k
Alexandr 2 часа назад
Я сознательно еще никого не убивал, но этих сволочей бы не пожалел.
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226
Andrew Belaks 3 часа назад
Дислайк, нех их форсить - сели и куй с ними+эта новость уже не новость, так сказать с бородой. Нех форсить блохеров - это пораждает ещё больше блохеров
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13
данила беринский Andrew Belaks 2 часа назад
сам не блохер часом? а то пишешь как дебил, как блохер в смысле.
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4k
dokder 3 часа назад
гнилосные м.у.д.а.ки!справились ублюдки!жаль мало дали этим гнидам
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124k
DeOrio 3 часа назад
Я где-то слышал что блогеры, не вынесшие сурового тюремного быта, самоубиваются. Это правда?
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34k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Ну два пи.дора поучили срок. А хихикающая тварь в желтом и ещё один урод почему не осуждены?
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