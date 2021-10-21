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"Безопасно, но слишком много русского": американка рассказала о времени, проведенном в России

"Безопасно, но слишком много русского": американка рассказала о времени, проведенном в России (9 фото)

Автор:
21 октября 2021 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Впечатление   Москва   блогеры   иностранцы   интересно   путешествия   
2168
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Тревел-блогерша приехала в Россию и задержалась тут на целый год. После уехала назад в США, но продолжает делиться своими впечатлениями о стране, в которой "слишком много русского духа" и во всех ресторанах есть блюда со свеклой и укропом.


Американка год прожила в России, что позволило ей познакомиться с нашей страной и сделать поверхностные выводы, которыми она делится в своем блоге The Fearless Foreigner с теми путешественниками, которые мечтают посетить РФ.

Наряду с советами по оформлению визы и обмену валюты блогерша делится своими впечатлениями о разных сторонах жизни в России, которые ее удивили, порадовали или расстроили.


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Одно дело быть обычным туристом и спрашивать москвичей о достопримечательностях, предупреждает американка, и другое - заниматься оплатой счетов, покупкой продуктов и всем остальным, что необходимо делать, когда живешь в Москве.


"Некоторые россияне, которых можно порасспрашивать в центре города, немного говорят по-английски, но лучше на это не рассчитывать. В удаленных районах редко встретишь человека, способного не только понять, но и сносно пообщаться на иностранном языке", - удивляется девушка. "В отличие от многих стран, которые стараются предоставить больше информации для туристов, Россия, похоже, придерживается мнения, что это ваша проблема, разберитесь в этом самостоятельно", - сетует американка. И тут же советует: "если вы не говорите по-русски, приготовьте Яндекс- или Гугл- Переводчик, а также настройте свой веб-браузер на перевод веб-страниц на английский язык."


Блогерша прожила в России год, но признается, что несмотря на регулярные занятия с преподавателем, смогла осилить лишь счет до десяти, выучила несколько приветствий, существительных и алфавит. А мат?


Это россияне привыкли к такому явлению, но американка так и не смогла смириться с тазиками и ковшиком, а потому решила предупредить соотечественников, которые собираются пожить в России, что в определенное время жить в доме без бойлера становится не очень комфортно.


"Кто-то удивится и посчитает меня сумасшедшей, но я чувствовала себя безопаснее, живя в Москве и гуляя в любое время дня и ночи, чем во многих других местах, где я бывала. Мои коллеги, другие учителя-иностранцы соглашались с тем, что они чувствовали себя в Москве намного безопаснее, чем в предыдущих местах, где они жили."


Блогерша удивляется количеству мер безопасности, которые присутствуют в столице РФ, начиная от металлоискателей в торговых центрах и музеях и заканчивая охранниками в любых, даже самых небольших магазинах города.


"Вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге были первыми местами, где мне приходилось проходить через охрану и где мои сумки проверяли металлоискателем. Даже приезжая в аэропорт, каждый, независимо от того, улетал он или просто встречал человека, должен был пройти проверку безопасности", - делится своими впечатлениями американка.


"В России отсутствует понятие личного пространства. Когда вы стоите в очереди с русскими, вам определенно нужно быть начеку, т.к. они всегда прижимаются вплотную."

"Лично мне не хватало улыбок и манер. "Пожалуйста" и "спасибо" услышишь не всегда. Однако я не могу назвать русских грубыми, ведь мое понимание грубости основано на опыте и нормах, принятых в Соединенных Штатах. В конце концов, я была просто не говорящей на местном языке иностранкой в чужой стране."


Американка сетует, что в таком крупном городе как Москва она увидела "слишком много русскости" и мало интернационального духа. "Я была очень удивлена и разочарована отсутствием разнообразия в городе. Здесь во всём русский дух. Я редко слышала, чтобы говорили на каком-либо другом языке, кроме русского, и большинство людей вокруг были русскими. За исключением Красной площади, город выглядел одинаково, квартал за кварталом больших белых многоквартирных домов с множеством торговых центров."


"Даже в ресторанах, в которых утверждается, что они готовят блюда интернациональной кухни, по-видимому, содержались русские продукты - соленья, свекла, грибы, укроп и гречка."


"Это мои наблюдения, которые я сделала в течение года жизни в России", - резюмирует американка, добавляя, что, конечно, из всех случаев бывали исключения. В частности, в доме, в котором она жила, были добрые соседи, которые учили ее пользоваться домофоном, всегда улыбались и говорили «привет». Многочисленные коллеги, которые были дружелюбны и всегда старались помочь тоже запомнились блогерше, год проработавшей учительницей английского.

Еще американка с восторгом вспоминает о прекрасных исторических зданиях в центре Москвы, а метро в столице и Санкт-Петербурге и вовсе "компенсировало разочарование унылой архитектурой советской эпохи". В нем есть такие великолепные станции, после которых "за нью-йоркскую подземку просто стыдно!" Блогерша сознает, что возможно, ей помешали лучше узнать город и ее жителей языковой барьер, расписание и место жительства вдали от центра города. И пусть для американки Москва показалась совершенно не европейским мегаполисом, всегда хватает иностранцев, очарованных нашей страной раз и навсегда.

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Метки: Впечатление   Москва   блогеры   иностранцы   интересно   путешествия   
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10k
Александр Час назад
Узнать бы у неё, скольким туристам она бы помогла в своей стране на их родном языке.
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205
viktor-chikalev 2 минуты назад
Это Россия, детка!
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18k
Anna 3 минуты назад
а в чана-тауне нью йорка много американского?
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3k
OLDer 7 минут назад
Много русского в России?!!
Карл! Русского в России?!
Она что серьёзно? Надо было сто бы все говорили на чистом английском? И на каждом углу хот-доги и гамбургеры?
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3k
a_komolow 11 минут назад
"""В Москве безопаснее, чем где-либо еще"""
Учитывая огромное количество чурок в Масквабаде, я бы не делал таких опрометчивых заявлений!
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27k
Aqueronte 12 минут назад
Судить по Питеру и Москве по всей России так же глупо как судить по США по Калифорнии и Нью йорку
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11k
gnyS i 21 минуту назад
Встречал пару раз в метро иностранцев которые заблудились и не могли понять как им доехать до определенной станции (это было еще до появления указателей где названия дублируются на английском) когда им подсказывал то радости были полные штаны (хотя я думаю это была особенность их менталитета так радоваться обычной мелочи), но сейчас то стало намного проще ориентироваться, да и в магазинах особых проблем нет, зашел в ашан накидал полную корзину, на кассе все посчитали оплачивается покупка в терминале, даже говорить ни с кем не надо. А на некоторых кассах стоят вообще глухонемые продавцы ( у них табличка висит сообщающая об этом) так что ее выводы бред полный.
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−6
alla 21 минуту назад
Русские это ещё те самые советские закомплексованные люди. Лет сто пройдёт, когда они могут стать цивилизованными. Только будет ли Россия существовать к тому времени?
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7k
Мистер Фикс 21 минуту назад
За что я ненавижу американцев?
Им не надо переключать раскладку клавиатуры
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56
@photoaQyn 24 минуты назад
а у американцев всегда такое мнение. о любой стране и всегда те же самые претензии- Почему никто не говорит на английском? включая Лондон))) где говорят на британском по американскому мнению, и где мой гамбургер. по-моему абсолютно бесполезное занятие изучать их мнение, причём что касается Москвы это ещё хорошо. Ты в Париже Попробуй на английском языке что-то спросить, даже если знают не ответят. Я уже не говорю про совершенно дикие страны типа Испании, в международном аэропорту просто хотел узнать время, с учётом разницы перелёта и мне никто не мог ответить Который час, не какая-то высшая математика, не Сервантес, А который час? часов с табло почему-то тоже особо там не видно. как в том анекдоте "И эти люди учат меня не ковыряться в носу"
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935
SavageTi Полчаса назад
Чем Уже мышление у человека, тем меньше он замечает.
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13k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Тупая американка за год не смогла выучить язык, но есть желание, чтобы окружающие аборигены знали английский.
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130
Far_Away Полчаса назад
Я уже 30 лет живу в Штатах и меня всегда бесит эта уверенность американцев что все люди в других станах должны знать английский язык.
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17k
Fat boy slim is * in a heaven 37 минут назад
В русских ресторанах подают русскую еду - borshch, vodka and balalaika, какой ужас. И вообще много русских, а негров мало. Дикари какие-то.
А что она в макдаке не харчевалась? Не показали этой мартышке?
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55k
parallax 38 минут назад
В России слишком много русского...!?
А чего она тут ждала? Может больше китайского?
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21k
Влад 41 минуту назад
В основном народ удивлен ее позицией и у этого народа одни минусы. Это случаем не американский сайт?
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6k
Михаил 42 минуты назад
И зачем я это читал, ерунда какая то!!! Воду ей отключили мля на 10 дней.... о чем она? дура....
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2k
Конь Юлий 47 минут назад
Слишком много русскости... А ЧЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В РОССИИ??? Бразильскость или может быть новоблядьзеландскость???
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18k
KOSTELLO 48 минут назад
"В удаленных районах редко встретишь человека, способного не только понять, но и сносно пообщаться на иностранном языке"

Действительно удивительно, особенно, если учесть, что в любой Американской глубинке, абсолютно каждый местный житель прекрасно изъясняется на чистом Русском языке

Sarcasm...
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2k
Sergius SPb 48 минут назад
В России много русского, в Америке много американского,в Китае много китайского.....
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41k
Соломей 52 минуты назад
Очередная куета, набросанная на основе инрернэт экспердных сказочек .
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