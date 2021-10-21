"Безопасно, но слишком много русского": американка рассказала о времени, проведенном в России

"Кто-то удивится и посчитает меня сумасшедшей, но я чувствовала себя безопаснее, живя в Москве и гуляя в любое время дня и ночи, чем во многих других местах, где я бывала. Мои коллеги, другие учителя-иностранцы соглашались с тем, что они чувствовали себя в Москве намного безопаснее, чем в предыдущих местах, где они жили."

Блогерша удивляется количеству мер безопасности, которые присутствуют в столице РФ, начиная от металлоискателей в торговых центрах и музеях и заканчивая охранниками в любых, даже самых небольших магазинах города.

"Вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге были первыми местами, где мне приходилось проходить через охрану и где мои сумки проверяли металлоискателем. Даже приезжая в аэропорт, каждый, независимо от того, улетал он или просто встречал человека, должен был пройти проверку безопасности", - делится своими впечатлениями американка.