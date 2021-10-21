"Безопасно, но слишком много русского": американка рассказала о времени, проведенном в России

Тревел-блогерша приехала в Россию и задержалась тут на целый год. После уехала назад в США, но продолжает делиться своими впечатлениями о стране, в которой "слишком много русского духа" и во всех ресторанах есть блюда со свеклой и укропом.
Американка год прожила в России, что позволило ей познакомиться с нашей страной и сделать поверхностные выводы, которыми она делится в своем блоге The Fearless Foreigner с теми путешественниками, которые мечтают посетить РФ.
Наряду с советами по оформлению визы и обмену валюты блогерша делится своими впечатлениями о разных сторонах жизни в России, которые ее удивили, порадовали или расстроили.
Одно дело быть обычным туристом и спрашивать москвичей о достопримечательностях, предупреждает американка, и другое - заниматься оплатой счетов, покупкой продуктов и всем остальным, что необходимо делать, когда живешь в Москве.
"Некоторые россияне, которых можно порасспрашивать в центре города, немного говорят по-английски, но лучше на это не рассчитывать. В удаленных районах редко встретишь человека, способного не только понять, но и сносно пообщаться на иностранном языке", - удивляется девушка. "В отличие от многих стран, которые стараются предоставить больше информации для туристов, Россия, похоже, придерживается мнения, что это ваша проблема, разберитесь в этом самостоятельно", - сетует американка. И тут же советует: "если вы не говорите по-русски, приготовьте Яндекс- или Гугл- Переводчик, а также настройте свой веб-браузер на перевод веб-страниц на английский язык."
Блогерша прожила в России год, но признается, что несмотря на регулярные занятия с преподавателем, смогла осилить лишь счет до десяти, выучила несколько приветствий, существительных и алфавит.
А мат?
Это россияне привыкли к такому явлению, но американка так и не смогла смириться с тазиками и ковшиком, а потому решила предупредить соотечественников, которые собираются пожить в России, что в определенное время жить в доме без бойлера становится не очень комфортно.
"Кто-то удивится и посчитает меня сумасшедшей, но я чувствовала себя безопаснее, живя в Москве и гуляя в любое время дня и ночи, чем во многих других местах, где я бывала. Мои коллеги, другие учителя-иностранцы соглашались с тем, что они чувствовали себя в Москве намного безопаснее, чем в предыдущих местах, где они жили."
Блогерша удивляется количеству мер безопасности, которые присутствуют в столице РФ, начиная от металлоискателей в торговых центрах и музеях и заканчивая охранниками в любых, даже самых небольших магазинах города.
"Вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге были первыми местами, где мне приходилось проходить через охрану и где мои сумки проверяли металлоискателем. Даже приезжая в аэропорт, каждый, независимо от того, улетал он или просто встречал человека, должен был пройти проверку безопасности", - делится своими впечатлениями американка.
"В России отсутствует понятие личного пространства. Когда вы стоите в очереди с русскими, вам определенно нужно быть начеку, т.к. они всегда прижимаются вплотную."
"Лично мне не хватало улыбок и манер. "Пожалуйста" и "спасибо" услышишь не всегда. Однако я не могу назвать русских грубыми, ведь мое понимание грубости основано на опыте и нормах, принятых в Соединенных Штатах. В конце концов, я была просто не говорящей на местном языке иностранкой в чужой стране."
Американка сетует, что в таком крупном городе как Москва она увидела "слишком много русскости" и мало интернационального духа. "Я была очень удивлена и разочарована отсутствием разнообразия в городе. Здесь во всём русский дух. Я редко слышала, чтобы говорили на каком-либо другом языке, кроме русского, и большинство людей вокруг были русскими. За исключением Красной площади, город выглядел одинаково, квартал за кварталом больших белых многоквартирных домов с множеством торговых центров."
"Даже в ресторанах, в которых утверждается, что они готовят блюда интернациональной кухни, по-видимому, содержались русские продукты - соленья, свекла, грибы, укроп и гречка."
"Это мои наблюдения, которые я сделала в течение года жизни в России", - резюмирует американка, добавляя, что, конечно, из всех случаев бывали исключения. В частности, в доме, в котором она жила, были добрые соседи, которые учили ее пользоваться домофоном, всегда улыбались и говорили «привет». Многочисленные коллеги, которые были дружелюбны и всегда старались помочь тоже запомнились блогерше, год проработавшей учительницей английского.
Еще американка с восторгом вспоминает о прекрасных исторических зданиях в центре Москвы, а метро в столице и Санкт-Петербурге и вовсе "компенсировало разочарование унылой архитектурой советской эпохи". В нем есть такие великолепные станции, после которых "за нью-йоркскую подземку просто стыдно!" Блогерша сознает, что возможно, ей помешали лучше узнать город и ее жителей языковой барьер, расписание и место жительства вдали от центра города. И пусть для американки Москва показалась совершенно не европейским мегаполисом, всегда хватает иностранцев, очарованных нашей страной раз и навсегда.
Источник:
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Понравилось23
Карл! Русского в России?!
Она что серьёзно? Надо было сто бы все говорили на чистом английском? И на каждом углу хот-доги и гамбургеры?
Учитывая огромное количество чурок в Масквабаде, я бы не делал таких опрометчивых заявлений!
Им не надо переключать раскладку клавиатуры
А что она в макдаке не харчевалась? Не показали этой мартышке?
А чего она тут ждала? Может больше китайского?
Действительно удивительно, особенно, если учесть, что в любой Американской глубинке, абсолютно каждый местный житель прекрасно изъясняется на чистом Русском языке
Sarcasm...