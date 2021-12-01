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В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи

В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 15:29
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   бутово   видео   нападение   скорая помощь   хулиганство   
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«Королям района» не понравилось, что их величествам заблокировали проезд.

Сегодня ночью в Бутове компания пьяных до неадекватности гопников местных жителей накинулась на автомобиль скорой помощи, который, как им показалось, заблокировал проезд.


Инцидент произошел в четвёртом часу ночи. Водитель "неотложки", припарковавшись в одном из дворов, ждал возвращения медиков. Через некоторое время к скорой подъехала немецкая легковушка, из неё вышли двое парней и без разговоров принялись колотить ногами и руками по микроавтобусу. В итоге они разбили ветровое стекло, а водитель поспешил скрыться от пьяных идиотов в соседних дворах.

Вычислить неадекватных "бутовчан" не составило труда - видеорегистратор прекрасно заснял и лица, и номер автомобиля. Наутро вместе с похмельем к ним пришли и полицейские. На дебоширов завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Метки: Москва   бутово   видео   нападение   скорая помощь   хулиганство   
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23  комментария
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Linusya 2 часа назад
хулиганство? давно пора принять закон чтобы нападение на медиков каралось не мягче, чем нападение на представителя власти, а то и жестче
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3k
Директор свежего воздуха 10 минут назад
Просыпаюсь в Бутово, бутерное утро...
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42k
Элек Мек 21 минуту назад
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550
Снежный Барс 38 минут назад
Самое интересное, что скорая ехала к одному из их друзей
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
а водитель поспешил скрыться от пьяных идиотов в соседних дворах.
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Так значит мог ведь целый час не стоять и мог перепарковаться?))

Э.Машину Опель сжечь! Бутово. Очередной район криминогенный.
Пипец,во что города превратились.
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275
Leonid 52 минуты назад
ночью в Бутове
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1k
Влад Чернов Час назад
по 2-3 года получат скорей всего .
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2k
Роман Бумеров Час назад
Неплохо бы адресочек, по которому сие действие происходило.
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441
Алексей Ц Роман Бумеров 4 минуты назад
непонятно где , РЕн ТВ пишет Южное Бутово Куликовская ул, но Куликовская в Северном Бутово.
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26k
Григорий Час назад
Неплохо их. Минимум 500 тысяч заплатят, а могут и присесть.
Желательно сразу в камеру, там помурыжить денька 3-4 потом выпустить под подписку. И уж тогда ни один адвокат их не спасет.
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10k
The Dude Час назад
Какая нахер 213? Если бы они так на полицейский автомобиль наехали, тоже "хулиганство" возбудили бы? Не думаю.
Давно пора нападение на медицинских и пожарных сотрудников приравнять к нападению на полицейских. Потому что и де-юре и де-факто они спасают жизни.
И тогда от 12 до 20 лет.
Моё мнение - начинаешь вести себя как безнациональная мохнатая обезьяна на гастролях в русских городах, отправляйся на пмж в барановую республику, без права выезда. Пусть там себя ведут как дикие обезьяны.
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10k
Kostick 2 часа назад
+ таких упырей, вместе с родственниками, отлучать от услуг скорой.
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10k
harlamov 2 часа назад
Ох уж эти дети гор... Понаехали понимаешь ли...
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередные дети б @ ядей прославились в сети, ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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