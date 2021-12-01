В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи

«Королям района» не понравилось, что их величествам заблокировали проезд.
Сегодня ночью в Бутове компания пьяных до неадекватности
гопников местных жителей накинулась на автомобиль скорой помощи, который, как им показалось, заблокировал проезд.
Инцидент произошел в четвёртом часу ночи. Водитель "неотложки", припарковавшись в одном из дворов, ждал возвращения медиков. Через некоторое время к скорой подъехала немецкая легковушка, из неё вышли двое парней и без разговоров принялись колотить ногами и руками по микроавтобусу. В итоге они разбили ветровое стекло, а водитель поспешил скрыться от пьяных идиотов в соседних дворах.
Удивляет, как тело, едва способное стоять на ногах и членораздельно разговаривать, управляло транспортным средством:
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Вычислить неадекватных "бутовчан" не составило труда - видеорегистратор прекрасно заснял и лица, и номер автомобиля. Наутро вместе с похмельем к ним пришли и полицейские. На дебоширов завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
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Так значит мог ведь целый час не стоять и мог перепарковаться?))
Э.Машину Опель сжечь! Бутово. Очередной район криминогенный.
Пипец,во что города превратились.
Желательно сразу в камеру, там помурыжить денька 3-4 потом выпустить под подписку. И уж тогда ни один адвокат их не спасет.
Давно пора нападение на медицинских и пожарных сотрудников приравнять к нападению на полицейских. Потому что и де-юре и де-факто они спасают жизни.
И тогда от 12 до 20 лет.
Моё мнение - начинаешь вести себя как безнациональная мохнатая обезьяна на гастролях в русских городах, отправляйся на пмж в барановую республику, без права выезда. Пусть там себя ведут как дикие обезьяны.
з.ы. не удивляйся, если к тебе на адрес не приедет неотложка, ибо это карма!