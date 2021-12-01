В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи

Сегодня ночью в Бутове компания пьяных до неадекватности гопников местных жителей накинулась на автомобиль скорой помощи, который, как им показалось, заблокировал проезд.





Инцидент произошел в четвёртом часу ночи. Водитель "неотложки", припарковавшись в одном из дворов, ждал возвращения медиков. Через некоторое время к скорой подъехала немецкая легковушка, из неё вышли двое парней и без разговоров принялись колотить ногами и руками по микроавтобусу. В итоге они разбили ветровое стекло, а водитель поспешил скрыться от пьяных идиотов в соседних дворах.