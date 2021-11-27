Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?

Уж кто, а блогеры чаще остальных жалуются на свою жизнь. Согласно статистике сайта LoveAlerts больше 60% медийных личностей сталкивались с нежелательным вниманием или преследованием.
Опрос проводился среди блогеров, стримеров, тиктокеров и создателей различных сайтов и сообществ.
Из них 60% сталкивались с насилием, а 90% подвергались негативным манипуляциям. При этом практически все получали угрозы в свой адрес.
Жалко ли их кому-нибудь? Далеко не всем. И это неудивительно. Большинство медийных личностей хотят славы и денег, поэтому фразы о «нежелательном внимании» выглядят максимально странно.
Не ради аудитории ли они работают? Именно в погоне за всем этим они нередко переступают грани морали, оскорбляют кого-то или, как блогеры-девушки, выставляют свои «прелести» на показ. Чего тогда другого они ожидают?
Взять хотя бы того же Моргенштерна, который начинал с блогерских роликов, а теперь вынужден прятаться в Дубае от российского правосудия. Наверняка все слышали его недавние слова про «не понимаю смысл празднования Дня Победы».
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Нет сомнений, что кто-нибудь ему вправил бы лицо, не крутись вокруг толпы охранников.
Но куда хуже Инстасамка, которой шьют дело за пропаганду проституции среди детей.
Она издевалась над курьером и визажистом, выгоняла и оскорбляла своих зрителей, а также выкладывала ролики «18+» со своим полупарнем.
Осторожно, ненормативная лексика!
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Или, например, Максим Матвеев, более известный как Даша Корейка, устраивающий проверку психики всем, кто натыкается на него в интернете.
Был такой персонаж, как Андрей Петров, решивший свалить из России. Мало того, что он поливает грязью всех, кому не нравится его «мужественный образ», так ещё и недавно кинул свою аудиторию на весьма круглую сумму, продав не существующий курс «глубокая глотка». В чём его суть, объяснять не стоит.
К слову, этого товарища один раз уже хорошо попинали в Москве.
Или Екатерина Диденко, прославившаяся после смертельной вечеринки с сухим льдом.
Стоило угробить своего мужа, как повалил хайп на выдуманной беременности, отсутствии траура по погибшим и быстро меняющихся романах.
Про треш-стримеров, наводнивших Интернет и вовсе говорит не стоит. Глядя на то, как они издеваются над людьми за деньги, неудивительно, что находятся граждане, готовые их разорвать. Стрим одного из них и вовсе закончился гибелью девушки.
Или тех же автоблогеров, любящих играть в «шашки». Ожидаемо, что после их показушной езды на большой скорости, представляющей опасность для всех участников дорожного движения, люди ликуют, когда кто-нибудь из них отправляется на тот свет.
Понятно, что это лишь малая часть примеров, причём за последнее время. Подобные производители цифрового мусора исчисляются тысячами или даже десятками тысяч.
Но если уж все они готовы зарабатывать славу на издевательствах, нарушениях законодательства и обидах людей, то должны быть готовы к тому, что и к ним будет зеркальное отношение.
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Можно ли это всё ограничить законом ??? Наверно да , НО тогда где будет проведена грань дозволенного ??? Какой контент будет ещё законный , а какой уже нет ??? По этому только мы и никто кроме нас . Сами должны побеспокоиться о нашем будущем у будущем следующего поколения .
Ну хорошо, команды КХЛ бьются за кубок Гагарина. Гагарин - венец победы Королева над конкурентами. Тоже хорошо.
Петра Великого и Екатерину Великую знают во всем мире. Их дни рождения не празднуют.
О Рахманинове, Прокофьеве и даже Ростроповиче говорится вскользь, хотя знает о них весь мир.
Мы можем праздновать что-то еще с гордостью? Не оскорбляйтесь. Подкиньте соображений.
Ну и как бы самые зависимые от внимания не блогеры а наши политики.
Говно-истории в инстагрмчике и говно-музыка это конечно не идут ни в какое сравнения по ущербу, например, с пенсионной реформой.
Из-за монгерштерна и инста-самки(кстати - кто это?) я хуже жить не страну, а если вырастут цены на продукты - да.
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри не вы!
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Хм, а этим глупцам никто не объяснил,что слава, известность и большие деньги несут и негативные стороны бытия? Что у всего есть свои хорошие и плохие стороны?
А то сами они об этом в силу необразованности и малолетства не знают.
Добро пожаловать в реальный дуалистический мир.
А что интересно говорят Антон Птушкин, Ян топлес, Абракадабра, Илья Бондарев, Костя Андреев, команда Наливкина, Георгий Кавказ, Рыбалка с Ромарио Агро и так далее? Это только те кого вспомнил сейчас.