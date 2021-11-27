Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?

Не ради аудитории ли они работают? Именно в погоне за всем этим они нередко переступают грани морали, оскорбляют кого-то или, как блогеры-девушки, выставляют свои «прелести» на показ. Чего тогда другого они ожидают?





Взять хотя бы того же Моргенштерна, который начинал с блогерских роликов, а теперь вынужден прятаться в Дубае от российского правосудия. Наверняка все слышали его недавние слова про «не понимаю смысл празднования Дня Победы».



