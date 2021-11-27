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Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?

Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»? (15 фото + 3 видео)

Автор:
27 ноября 2021 23:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Угрозы   блогеры   инстасамка   контент   оскорбления   скандалы   стримеры   шантаж   
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Уж кто, а блогеры чаще остальных жалуются на свою жизнь. Согласно статистике сайта LoveAlerts больше 60% медийных личностей сталкивались с нежелательным вниманием или преследованием.

Опрос проводился среди блогеров, стримеров, тиктокеров и создателей различных сайтов и сообществ.


Из них 60% сталкивались с насилием, а 90% подвергались негативным манипуляциям. При этом практически все получали угрозы в свой адрес.


Жалко ли их кому-нибудь? Далеко не всем. И это неудивительно. Большинство медийных личностей хотят славы и денег, поэтому фразы о «нежелательном внимании» выглядят максимально странно.


Не ради аудитории ли они работают? Именно в погоне за всем этим они нередко переступают грани морали, оскорбляют кого-то или, как блогеры-девушки, выставляют свои «прелести» на показ. Чего тогда другого они ожидают?


Взять хотя бы того же Моргенштерна, который начинал с блогерских роликов, а теперь вынужден прятаться в Дубае от российского правосудия. Наверняка все слышали его недавние слова про «не понимаю смысл празднования Дня Победы».


Нет сомнений, что кто-нибудь ему вправил бы лицо, не крутись вокруг толпы охранников.

Но куда хуже Инстасамка, которой шьют дело за пропаганду проституции среди детей.



Она издевалась над курьером и визажистом, выгоняла и оскорбляла своих зрителей, а также выкладывала ролики «18+» со своим полупарнем.


Или, например, Максим Матвеев, более известный как Даша Корейка, устраивающий проверку психики всем, кто натыкается на него в интернете.



Был такой персонаж, как Андрей Петров, решивший свалить из России. Мало того, что он поливает грязью всех, кому не нравится его «мужественный образ», так ещё и недавно кинул свою аудиторию на весьма круглую сумму, продав не существующий курс «глубокая глотка». В чём его суть, объяснять не стоит.



К слову, этого товарища один раз уже хорошо попинали в Москве.


Или Екатерина Диденко, прославившаяся после смертельной вечеринки с сухим льдом.


Стоило угробить своего мужа, как повалил хайп на выдуманной беременности, отсутствии траура по погибшим и быстро меняющихся романах.


Про треш-стримеров, наводнивших Интернет и вовсе говорит не стоит. Глядя на то, как они издеваются над людьми за деньги, неудивительно, что находятся граждане, готовые их разорвать. Стрим одного из них и вовсе закончился гибелью девушки.


Или тех же автоблогеров, любящих играть в «шашки». Ожидаемо, что после их показушной езды на большой скорости, представляющей опасность для всех участников дорожного движения, люди ликуют, когда кто-нибудь из них отправляется на тот свет.


Понятно, что это лишь малая часть примеров, причём за последнее время. Подобные производители цифрового мусора исчисляются тысячами или даже десятками тысяч.


 Но если уж все они готовы зарабатывать славу на издевательствах, нарушениях законодательства и обидах людей, то должны быть готовы к тому, что и к ним будет зеркальное отношение.

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Метки: Угрозы   блогеры   инстасамка   контент   оскорбления   скандалы   стримеры   шантаж   
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29k
MatveiVainrub Час назад
Пока вся эта 3.14здабратия будет пользоваться интересом у нас , у наших детей и тд. . Это будет неизбежно .
Можно ли это всё ограничить законом ??? Наверно да , НО тогда где будет проведена грань дозволенного ??? Какой контент будет ещё законный , а какой уже нет ??? По этому только мы и никто кроме нас . Сами должны побеспокоиться о нашем будущем у будущем следующего поколения .
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5k
Divergent?!? 38 секунд назад
Я никогда не видел героев этого поста, и согласен, что есть среди них откровенные ублюдки (недочеловеки). Вырезка из Моргенштерна, или как там его, заставила задуматься. Он говорит: "а что, кроме победы в ВОВ нам нечем больше гордиться?" или типа того. Я безумно рад, что СССР и союзники победили, а мои деды и бабки родили моих родителей. Прошли войну и выжили. Великое дело. Великий праздник.

Ну хорошо, команды КХЛ бьются за кубок Гагарина. Гагарин - венец победы Королева над конкурентами. Тоже хорошо.

Петра Великого и Екатерину Великую знают во всем мире. Их дни рождения не празднуют.

О Рахманинове, Прокофьеве и даже Ростроповиче говорится вскользь, хотя знает о них весь мир.

Мы можем праздновать что-то еще с гордостью? Не оскорбляйтесь. Подкиньте соображений.
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23k
Тигран Саркисян 9 минут назад
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13k
Broser 18 минут назад
Подобные производители цифрового мусора исчисляются тысячами или десятками тысяч, а их подписчики исчисляются миллионами или десятками миллионов. Вот это уже страшно.
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1k
Владимир Теленков 19 минут назад
блин а зачем тогда эта статья? что бы мы не в коем случае не забыли о людях которые привлекают к себе внимание?)))

Ну и как бы самые зависимые от внимания не блогеры а наши политики.
Говно-истории в инстагрмчике и говно-музыка это конечно не идут ни в какое сравнения по ущербу, например, с пенсионной реформой.

Из-за монгерштерна и инста-самки(кстати - кто это?) я хуже жить не страну, а если вырастут цены на продукты - да.
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 21 минуту назад
Ну а кто их смотрит то? Тупееющие население? Они везде и да же здесь. Хватит их пиарить.
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59
Golos 21 минуту назад
Пару конструктивных блогеров которые несут добро и просвещение конечно в инете есть, но 99,9999% это необразованное дерьмо изрыгающее словесную блевотину. И если кто то их 3,14...т, что отваливаются почки и харкают кровью, я думаю это плюс. Раньше когда не было интернета провоцировали и разрушали мир были продажные журналюшки, но теперь мир заполнили говноблохеры. Пора начать их утилизировать, иначе будет хаос в итоге.
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6k
Ruk Полчаса назад
народу всегда интересно посмотреть на всяких уродов, чем уроды и пользуются
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8k
Maddy8 42 минуты назад
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри не вы!
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7
AL 50 минут назад
Слово на букву "Г" в самом начале заглавия забыли добавить)
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2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Из них 60% сталкивались с насилием, а 90% подвергались негативным манипуляциям. При этом практически все получали угрозы в свой адрес.
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Хм, а этим глупцам никто не объяснил,что слава, известность и большие деньги несут и негативные стороны бытия? Что у всего есть свои хорошие и плохие стороны?
А то сами они об этом в силу необразованности и малолетства не знают.
Добро пожаловать в реальный дуалистический мир.
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21k
ПаганецЪ 58 минут назад
Они любят выкладывать говно на всеобщее обозрение. В ответ получают то, что им не нравится. По-моему, вполне справедливо
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383
imho Час назад
Интересная подборка что бы судить о всех блогерах на примере этих дебилов.
А что интересно говорят Антон Птушкин, Ян топлес, Абракадабра, Илья Бондарев, Костя Андреев, команда Наливкина, Георгий Кавказ, Рыбалка с Ромарио Агро и так далее? Это только те кого вспомнил сейчас.
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413
bobobo imho 41 минуту назад
Наливкин явный экстремист. Он покусился на самое святое, что у нас есть - на всенароднолюбимую партию Единая Россия.
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383
imho bobobo 36 минут назад
Тем ни менее его все смотрят и поддерживают. Я собственно не о нем конкретно, я о объективности. Не все блогеры такие как эти инстасамки и гомики, есть очень интересные и полезные ролики и мне не понятно почему или для чего их ставят в один ряд с этой швалью из поста.
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413
bobobo imho 19 минут назад
Вы человек видать неплохой, но явно несознательный. Блогеры, они как наркотик. Сперва начинают с лёгких, таких как "автоблогеры, любящих играть в «шашки»". Потом идут инстасамка и Моргенштерн. Потом идёт Варламов. А потом всё - последняя стадия: Навальный, Яшиин и Наливкин. Вот так простой обыватель, сам того не осознавая, переходит от практически безобидным автохулиганов ( максимум, что они могут сделать - убить несколько человек ) к законченым терористам типа Навального.
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383
imho bobobo 48 секунд назад
Лет 10 уже как открыл для себя ютуб и посещаю его почти каждый день. В основном смотрю спорт так как 20 лет назад плотно им занимался да и сейчас еще в теме, кулинария так как люблю и умею готовить, познавательное так как так как склонен к саморазвитию и так далее, но смотреть то что вы описали у меня желания не возникало хоть я и знал о существовании. Или я совсем отстал от жизни и слово блогер стало синонимом долб*еб а я этого не заметил? Но тут опять таки глупость выходит, если взять например Пичушкина(Битцевский маньяк) и судить по нему о всех Русских, или по тому же принципу еще кого нибудь? Объективность что, стала чем то плохим?
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