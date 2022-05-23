Патриотизм на двух стульях: Викторию Боню выперли с красной дорожки в Каннах за идиотский лозунг

Что только не делают знаменитости, чтобы продать своё лицо подороже? Уж, так называемая «светская львица» Виктория Боня в этом знает толк. Правда, в этот раз не особо-то вышло.
Несколько дней назад 42-летнюю модель высмеивали за то, что её появление на красной дорожке оказалось никому не интересно. Нацепив дорогие тряпки, привлечь внимание фотографов не вышло.
Видимо, поэтому она решила сыграть пацифистку, нацепив мужской костюм с накладными усами и написав на сумке «Войн не существовало бы, если бы мужчины рожали».
Правда, перформанса не вышло, поскольку её быстренько выпроводили с красной дорожки.
Телеведущая убеждена, что причина того, что её прогнали мокрыми тряпками, кроется в «слишком сильном посыле сообщения». Якобы её выход слишком активно бы раструбили все СМИ.
Кто бы сомневался? Хотя чего ещё ожидать от человека, убеждённого, что ковид распространяется от вышек 5G и микроволновок, а также в чипировании людей через вакцину.
После провала она попыталась заявить, что хотела таким образом защитить российских женщин, подвергающихся «дискриминации» на Западе. Только кто ему подвергается? Наверняка, большей части россиянок глубоко класть на то, что о них думают за рубежом. Если, конечно, речь идёт не о «патриотке» Боне, проживающей в Монако.
«От лица женщин России я хочу выразить свою позицию, а именно, я хочу сказать о том, что мы сегодня подвергаемся дискриминации, даже тот факт, что меня не пустили на красную дорожку с этим сообщением, уже говорит о многом», - заявила модель.
Видимо, всей Россией нужно переживать за её позорный выгон с красной дорожки. Особенно из-за этой фотографии.
Но самое смешное таилось в концовке объяснения её «сильного» послания. По её словам, женщины за всю историю были ответственны только за мир во всём мире. Вряд ли кто-то сомневался в познаниях истории от Бони, которую, видимо, заблокировали в Google и «Яндексе». Далеко за примерами ходить не нужно - Жанна Д'арк.
Но как бы модель не пыталась преподнести и переформулировать свой «сильный» лозунг, её не оценили как в Каннах, так и в России, обвинив её в попытке усидеть на двух стульях. А что вы думаете по поводу подобных акций, изрядно попахивающих лицемерием?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили
- Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу
- Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"
- 32 диких попутчика, которых и врагу не пожелаешь
- 30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад
Это с рожденья?
Подгоните ей такой стул, чтобы хоть на одном удержаться смогла)))))))
Автор, иди в *опу с такими вопросами. Что можно думать про пристарелую *лять с красной дорожки? Не хочется не только думать, но и знать кто это...
Ей дочка с внучкой псинку сплавили.
Мопс по кличке Боня, наследие просмотров дома 2