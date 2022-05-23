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Патриотизм на двух стульях: Викторию Боню выперли с красной дорожки в Каннах за идиотский лозунг

Патриотизм на двух стульях: Викторию Боню выперли с красной дорожки в Каннах за идиотский лозунг

Автор:
23 мая 2022 22:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Каннский кинофестиваль   виктория боня   красная дорожка   новости со всего мира   перформанс   позор   
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Что только не делают знаменитости, чтобы продать своё лицо подороже? Уж, так называемая «светская львица» Виктория Боня в этом знает толк. Правда, в этот раз не особо-то вышло.

Несколько дней назад 42-летнюю модель высмеивали за то, что её появление на красной дорожке оказалось никому не интересно. Нацепив дорогие тряпки, привлечь внимание фотографов не вышло.

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Видимо, поэтому она решила сыграть пацифистку, нацепив мужской костюм с накладными усами и написав на сумке «Войн не существовало бы, если бы мужчины рожали».

Правда, перформанса не вышло, поскольку её быстренько выпроводили с красной дорожки.


Телеведущая убеждена, что причина того, что её прогнали мокрыми тряпками, кроется в «слишком сильном посыле сообщения». Якобы её выход слишком активно бы раструбили все СМИ.


Кто бы сомневался? Хотя чего ещё ожидать от человека, убеждённого, что ковид распространяется от вышек 5G и микроволновок, а также в чипировании людей через вакцину.


После провала она попыталась заявить, что хотела таким образом защитить российских женщин, подвергающихся «дискриминации» на Западе. Только кто ему подвергается? Наверняка, большей части россиянок глубоко класть на то, что о них думают за рубежом. Если, конечно, речь идёт не о «патриотке» Боне, проживающей в Монако.

«От лица женщин России я хочу выразить свою позицию, а именно, я хочу сказать о том, что мы сегодня подвергаемся дискриминации, даже тот факт, что меня не пустили на красную дорожку с этим сообщением, уже говорит о многом», - заявила модель.


Видимо, всей Россией нужно переживать за её позорный выгон с красной дорожки. Особенно из-за этой фотографии.

Но самое смешное таилось в концовке объяснения её «сильного» послания.  По её словам, женщины за всю историю были ответственны только за мир во всём мире. Вряд ли кто-то сомневался в познаниях истории от Бони, которую, видимо, заблокировали в Google и «Яндексе». Далеко за примерами ходить не нужно - Жанна Д'арк.

Но как бы модель не пыталась преподнести и переформулировать свой «сильный» лозунг, её не оценили как в Каннах, так и в России, обвинив её в попытке усидеть на двух стульях.  А что вы думаете по поводу подобных акций, изрядно попахивающих лицемерием?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Каннский кинофестиваль   виктория боня   красная дорожка   новости со всего мира   перформанс   позор   
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26  комментариев
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20k
СергейПименов 3 часа назад
Жанна Д'арка.... Елки палки. За это и сжечь на костре можно...
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523
комнатный сибиряк 15 минут назад
Надо было ещё попробовать бородку прицепить , жалкое конечно , позорное зрелище
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1k
Moon24 23 минуты назад
Светская львица означает шлюха и бездельница . И нех таким лопотать от имени российских женщин
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63
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
Жалкое это зрелище, когда вышедшая в тираж мукла, пытается о себе заявить..
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9k
Злобный 58 минут назад
Что у неё с ГУБАМИ???
Это с рожденья?
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4k
Умница-красавица Час назад
Ну она просто все неправильно сделала, надо де догола раздеться было, а она штаны нацепила. Кого этим удивишь, или она в 19 веке застряла со своими эмансипе- посылами?
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36
shoes546 Час назад
это что за бл#дь?
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17k
Vital Idol Час назад
а, это точно боня?! мукла какая-то одинаковая
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24k
Ego sum qui sum Час назад
хватит пиарить всякое говно
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4k
мемфрид Час назад
Я думаю, что она просто тупая.
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199
гоша гога 2 часа назад
В психиатрии появился новый диагноз БОНЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
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1k
Vadim Balabanov 2 часа назад
А мне вот обидно стало... А что этим раскрашенным украинкам, при любом случае трясущими сиськами можно, а этой Боне нельзя? Там, в Каннах, тоже трясли, сразу после Зеленского. Еще и по всем европейским каналам показали...
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6k
Asurendra 2 часа назад
Ну, вообще же больная на всю голову. Давно пора возрождать клиники принудительной психиатрии.
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3k
Николаевич 2 часа назад
А что это за профессия: теловедущая боня?
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5k
Shtoppi 2 часа назад
<<не оценили как в Каннах, так и в России, обвинив её в попытке усидеть на двух стульях.>>
Подгоните ей такой стул, чтобы хоть на одном удержаться смогла)))))))
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5k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Ну вот и рожала бы лучше. А рот ей точно не для того, чтобы умные мысли выдавать.
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10k
Alex Djeff 2 часа назад
"А что вы думаете по поводу подобных акций, изрядно попахивающих лицемерием?"
Автор, иди в *опу с такими вопросами. Что можно думать про пристарелую *лять с красной дорожки? Не хочется не только думать, но и знать кто это...
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1k
Трям 2 часа назад
Почему все постят про эту эскортницу? Откуда вообще взялась эта .поебоня?
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15k
Сергей 2 часа назад
Как бы повежливей прокомментировать :е.б. ану. тая.
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
У меня в соседнем подъезде бабка живёт.
Ей дочка с внучкой псинку сплавили.
Мопс по кличке Боня, наследие просмотров дома 2
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6k
Echo 3 часа назад
По поводу акций ? Ничего не думаю
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Антибиотик
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