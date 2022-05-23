Патриотизм на двух стульях: Викторию Боню выперли с красной дорожки в Каннах за идиотский лозунг

Правда, перформанса не вышло, поскольку её быстренько выпроводили с красной дорожки.





Телеведущая убеждена, что причина того, что её прогнали мокрыми тряпками, кроется в «слишком сильном посыле сообщения». Якобы её выход слишком активно бы раструбили все СМИ.





Кто бы сомневался? Хотя чего ещё ожидать от человека, убеждённого, что ковид распространяется от вышек 5G и микроволновок, а также в чипировании людей через вакцину.





После провала она попыталась заявить, что хотела таким образом защитить российских женщин, подвергающихся «дискриминации» на Западе. Только кто ему подвергается? Наверняка, большей части россиянок глубоко класть на то, что о них думают за рубежом. Если, конечно, речь идёт не о «патриотке» Боне, проживающей в Монако.