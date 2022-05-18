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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5851 пост • 728 подписчиков подписаться
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Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

Автор:
18 мая 2022 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Каннский фестиваль   Юмор   интересное   красная дорожка   прикол   фото   шоу бизнес   
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17 мая на Лазурном берегу начался 75-й Каннский кинофестиваль, который будет идти до 28 мая. В честь его открытия на красной дорожке собрались многие знаменитости кинематографа. Непонятно как, но среди них затесалась Виктория Боня. Мы уже заметили, что Боня любит оказываться там, где её никто не ждёт.

Как и следовало ожидать, на мероприятии было очень много фотографов. Они снимали главных звёзд мирового кинематографа. На красную дорожку вышли Ева Лонгория, Мерьем Узерли, Джулианна Мур, Николай Костер-Вальдау, Венсан Линдон, Лори Харви, Каролайн Даур, Лашана Линч и др.

Среди актёров, непонятно как, появилась наша Виктория Боня. Она не актриса и вообще не имеет отношения к кинематографу. Но посветить лицом на фестивале надо.

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Судя по всему, фотографов Боня не интересует и многие иностранные журналисты не понимают, кто она такая и что забыла на красной дорожке. Фотографы не спешили щелкать затворами своих фотоаппаратов.

По словам самой Виктории, ей досталась почётная роль — открытие красной дорожки. На самом деле, она оказалась там ради одной цели — поторговать лицом и засветиться. Глядишь, кто клюнет.

Слева от Бони стоял Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер, "Игра престолов") и камеры журналистов были направлены на него. А наша Боня стоит как бедный родственник.

Тогда многие блогеры высмеяли Викторию. Среди них была и Лена Миро. В своём блоге она задалась вопросом, который волнует многих. Как Боня туда пробирается?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Боня   Каннский фестиваль   Юмор   интересное   красная дорожка   прикол   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Что за странный вопрос, автор? Уж мы-то все прекрасно понимаем, КАК она туда пробирается...
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−5
MrPalych 9 минут назад
не знаю кто это..но в 2019м году она явно симпатичнее
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880
Татьяна Баженова 14 минут назад
Может, там не в курсе, кто она такая? Но мы-то знаем, где эта девица начинала "карьеру".
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11k
Karelian 36 минут назад
Постойте, если её никто не фотографирует, то откуда взялись фото???
Я не знаю расположение фотографов около красной дорожки Каннского кинофестиваля, но мне кажется, что они с обеих сторон находятся.Поэтому логично, что снимают те, к кому "звезда" обращена лицом. И было бы странным, если бы их снимали со спины.
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13k
FatZilla Час назад
>>На самом деле, она оказалась там ради одной цели поторговать лицом и засветиться.<<

Лицом... ню-ню...
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
откуда у нее сиськи?
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30k
Игорь 2 часа назад
Скорее всего делалось обзорное фото журналистов-фотографов и эта тупая, старая оффца вылезла и испортила человеку нормальный кадр.
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9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
блевоня
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1k
Шурман 2 часа назад
объясните для тупого что не так ? ну есть девки все данные выглядеть как млять , почему нет ? платья ей идут .
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WhiteRat

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