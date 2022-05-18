Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

17 мая на Лазурном берегу начался 75-й Каннский кинофестиваль, который будет идти до 28 мая. В честь его открытия на красной дорожке собрались многие знаменитости кинематографа. Непонятно как, но среди них затесалась Виктория Боня. Мы уже заметили, что Боня любит оказываться там, где её никто не ждёт.
Как и следовало ожидать, на мероприятии было очень много фотографов. Они снимали главных звёзд мирового кинематографа. На красную дорожку вышли Ева Лонгория, Мерьем Узерли, Джулианна Мур, Николай Костер-Вальдау, Венсан Линдон, Лори Харви, Каролайн Даур, Лашана Линч и др.
Среди актёров, непонятно как, появилась наша Виктория Боня. Она не актриса и вообще не имеет отношения к кинематографу. Но посветить лицом на фестивале надо.
Судя по всему, фотографов Боня не интересует и многие иностранные журналисты не понимают, кто она такая и что забыла на красной дорожке. Фотографы не спешили щелкать затворами своих фотоаппаратов.
По словам самой Виктории, ей досталась почётная роль — открытие красной дорожки. На самом деле, она оказалась там ради одной цели — поторговать лицом и засветиться. Глядишь, кто клюнет.
Слева от Бони стоял Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер, "Игра престолов") и камеры журналистов были направлены на него. А наша Боня стоит как бедный родственник.
Тогда многие блогеры высмеяли Викторию. Среди них была и Лена Миро. В своём блоге она задалась вопросом, который волнует многих. Как Боня туда пробирается?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я не знаю расположение фотографов около красной дорожки Каннского кинофестиваля, но мне кажется, что они с обеих сторон находятся.Поэтому логично, что снимают те, к кому "звезда" обращена лицом. И было бы странным, если бы их снимали со спины.
Лицом... ню-ню...