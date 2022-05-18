Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

Как и следовало ожидать, на мероприятии было очень много фотографов. Они снимали главных звёзд мирового кинематографа. На красную дорожку вышли Ева Лонгория, Мерьем Узерли, Джулианна Мур, Николай Костер-Вальдау, Венсан Линдон, Лори Харви, Каролайн Даур, Лашана Линч и др.

Среди актёров, непонятно как, появилась наша Виктория Боня. Она не актриса и вообще не имеет отношения к кинематографу. Но посветить лицом на фестивале надо.