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32 диких попутчика, которых и врагу не пожелаешь

32 диких попутчика, которых и врагу не пожелаешь (33 фото)

Автор:
15 марта 2022 21:55
Сообщество : Юмор
Метки: в самолете   наглость   позор   попутчики   путешествия   странные люди   
468
33

Иногда кажется, что едва люди переступают порог самолета, как в них тут же просыпаются их худшие качества и так и норовят вылезти наружу. А как еще объяснить такое поведение?

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в самолете   наглость   позор   попутчики   путешествия   странные люди   
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8  комментариев
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68k
Viktor 56 минут назад
Ну это легко исправляется!

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1k
Vovan Petroff 12 минут назад
А вот помню однажды...
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−20
ArthurSchopenhauer 47 минут назад
Как непорядочно россиянцев напоминать о (воздушных) путешествиях.
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92
Антошка ArthurSchopenhauer 14 минут назад
Летай самолётами Азур Эйр, Бук М1 тебе в подарок! Покойся с калом, гнилой какол!
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Витя Антошка 40 секунд назад
Это ж надо столько га*на из себя вываливать. Зачем? Не каклов уже начали отправлять, встречайте. Победителей не будет
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