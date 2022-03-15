32 диких попутчика, которых и врагу не пожелаешь

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Иногда кажется, что едва люди переступают порог самолета, как в них тут же просыпаются их худшие качества и так и норовят вылезти наружу. А как еще объяснить такое поведение?
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7. "Этой дамочке, значит, можно лететь с попугаем в салоне, но мой чемодан, видите ли, не может быть на полкило тяжелее"
11. "Иногда просто необходимо проветрить свой потный кроссовок. В самолете, в закрытом салоне, с рециркуляцией воздуха, где люди едят"
12. "Один пассажир повесил сушиться свою одежду. Вопрос: как он умудрился настолько ее промочить?? Мы летим всего 15 минут!"
24. "Парень в соседнем ряду выкупил место под виолончель. Бортпроводники пытались объяснить ему, что так нельзя, но он упорно показывал им билет"
Источник:
АНТИФИШКИ
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