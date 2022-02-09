30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад

1257
31
Человечество покорило землю, море и воздух: мы умеем строить скоростные железные дороги, гигантские круизные лайнеры и самолеты, которые могут доставить нас в другую часть планеты почти без остановок. Вот только самим путешественникам еще развиваться и развиваться — по крайней мере, если верить инстаграм-аккаунту, посвященному самым наглым и странным попутчикам.
1. Ничего особенного, просто женщина кормит своего кота с рук, пока он смотрит телевизор. На борту самолета.
×
×
7. "Вот, что происходит, когда какой-то чувак проносит в самолет кулер, НАБИТЫЙ КРЕВЕТКАМИ, и ставит его на полку над твоим сидением... прямо над твоей головой. Он начинает протекать. И это ужасная вонь".
12. "Просто голый мужик гуляет по аэропорту Лос-Анджелеса, ничего особенного - это просто 2020 год"
26. "Мужчина напротив меня снял штаны в самолете и остался в одних трусах. Бортпроводников это, кажется, не волнует. Это будет очень долгий полет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 15 самых мерзких попутчиков, которых хочется придушить на месте
- Дизайнеры придумали двухэтажные кресла для самолетов
- Австралийцы открыли Макдональдс в самолете
- 16 отвратительных попутчиков, с которыми точно не хочется оказаться в одном самолете
- И снова попутчики, которые всех выводят из себя
31
Понравилось31
Новости партнёров
1. Разве можно проносить колюще-режущее на борт?
2. Уже спрашивал здесь, но не получил ответа. Девушки, зачем вы перекидываете волосы через спинку кресла?