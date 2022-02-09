30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад

Человечество покорило землю, море и воздух: мы умеем строить скоростные железные дороги, гигантские круизные лайнеры и самолеты, которые могут доставить нас в другую часть планеты почти без остановок. Вот только самим путешественникам еще развиваться и развиваться — по крайней мере, если верить инстаграм-аккаунту, посвященному самым наглым и странным попутчикам.