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30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад

30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад (31 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:03
Сообщество : Путешествия
Метки: наглость   позор   попутчики   путешествия   самолет   странные люди   
1257
31

Человечество покорило землю, море и воздух: мы умеем строить скоростные железные дороги, гигантские круизные лайнеры и самолеты, которые могут доставить нас в другую часть планеты почти без остановок. Вот только самим путешественникам еще развиваться и развиваться — по крайней мере, если верить инстаграм-аккаунту, посвященному самым наглым и странным попутчикам.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: наглость   позор   попутчики   путешествия   самолет   странные люди   
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10k
Cornho 2 часа назад
В связи с этими у меня два вопроса:

1. Разве можно проносить колюще-режущее на борт?



2. Уже спрашивал здесь, но не получил ответа. Девушки, зачем вы перекидываете волосы через спинку кресла?

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16k
sssss3 6 минут назад
А мы то думали там так, а оно воно як.....
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29k
Игорь Час назад
Да - это буржуи, да - скоты. Но больно гордиться я бы не стал. У нас скотов своих хватает.
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25k
blus 2 часа назад
Свинья - она и в самолете свинья.
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Porky Pig

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