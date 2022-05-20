В Китае нашли пышный лес, растущий в подземной пещере

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Группа китайских спелеологов во время экспедиции в Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая исследовала большую подземную пещеру-воронку с несколькими входами. К своему удивлению, на дне пещеры рос густой лес.
Команда из Института карстовой геологии Китайской геологической службы заявила, что карстовая воронка длиной 320 метров и глубиной 190 метров будет классифицироваться как «большая». Это всего лишь одна из 30 гигантских карстовых воронок, обнаруженных в округе. В этом случае команда обнаружила древние деревья высотой до 40 метров. Их ветви тянутся вверх, к солнечному свету, проникающему через входы в пещеру.
Почему же возникают гигантские карстовые воронки, и почему их так много в китайском округе Лейе? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно больше знать о топографии этой местности. Эта часть Китая известна своим карстовым ландшафтом. Карст образуется в результате растворения основных пород и обычно испещрен пещерами и воронками. Это связано с тем, что слегка кислая дождевая вода поглощает углекислый газ из почвы, она становится еще более кислой и медленно разрушает основную породу. Со временем трещины превращаются в туннели, и эти туннели могут образовывать пещеры или воронки, когда почва окончательно обрушивается.
Карстовые участки встречаются чаще, чем можно предположить: 20% суши в мире состоит из карста или псевдокарста. В Соединенных Штатах, например, 25% ландшафта попадает в одну из этих двух категорий. Но из-за различий в климате и геологии внешний вид ландшафтов может сильно различаться. Эти факторы также влияют на размер воронок, которые часто могут быть довольно маленькими.
Но на юге Китая созданы идеальные условия для гигантских воронок. Впечатляющая карстовая территория в Гуанси стала одной из главных причин того, что она, наряду с несколькими другими провинциями, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что касается этой конкретной воронки, ученые надеются, что смогут найти здесь какие-то неизвестные виды растений, скрывающиеся в лесу.
На китайском мандаринском языке карстовые воронки называются "тянкенг", что переводится как «небесная яма». И, судя по фотографиям, эта новая карстовая воронка точно соответствует описанию.
Но на юге Китая созданы идеальные условия для гигантских воронок. Впечатляющая карстовая территория в Гуанси стала одной из главных причин того, что она, наряду с несколькими другими провинциями, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что касается этой конкретной воронки, ученые надеются, что смогут найти здесь какие-то неизвестные виды растений, скрывающиеся в лесу.
На китайском мандаринском языке карстовые воронки называются "тянкенг", что переводится как «небесная яма». И, судя по фотографиям, эта новая карстовая воронка точно соответствует описанию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Исследователи, спустившиеся вниз, стали свидетелями необыкновенной картины. Вокруг журчали тысячи ручьёв с кристально чистой водой. Стены и дно подземного царства были покрыты разнообразными растениями. Под сводами пещеры резвились и вили гнёзда стаи ласточек. В воздухе слышалось жужжание невиданных насекомых.
Как оказалось, за прошедшие столетия под поверхностью земли сформировалась собственная экосистема. Влажная среда внутри пещеры привела к тому, что растительность здесь произрастает необычайно пышная и сочная. Здесь практически не ступала нога человека и огромная пещера стала настоящим затерянными миром. Спуститься сюда можно только по веревочной лестнице.
Теперь перед учёными стоит важная задача: изучить пещеру и сохранить в неприкосновенности красоту подземного царства.