В Китае нашли пышный лес, растущий в подземной пещере

Карстовые участки встречаются чаще, чем можно предположить: 20% суши в мире состоит из карста или псевдокарста. В Соединенных Штатах, например, 25% ландшафта попадает в одну из этих двух категорий. Но из-за различий в климате и геологии внешний вид ландшафтов может сильно различаться. Эти факторы также влияют на размер воронок, которые часто могут быть довольно маленькими. Но на юге Китая созданы идеальные условия для гигантских воронок. Впечатляющая карстовая территория в Гуанси стала одной из главных причин того, что она, наряду с несколькими другими провинциями, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что касается этой конкретной воронки, ученые надеются, что смогут найти здесь какие-то неизвестные виды растений, скрывающиеся в лесу. На китайском мандаринском языке карстовые воронки называются "тянкенг", что переводится как «небесная яма». И, судя по фотографиям, эта новая карстовая воронка точно соответствует описанию.

2022-05-20T13:15:13+03:00