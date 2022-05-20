FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9020 постов • 1321 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Китае нашли пышный лес, растущий в подземной пещере

В Китае нашли пышный лес, растущий в подземной пещере

Автор:
20 мая 2022 13:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Чудеса природы   интересно   новости   пещера   подземный лес   познавательно   провал   
573
3
1
Группа китайских спелеологов во время экспедиции в Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая исследовала большую подземную пещеру-воронку с несколькими входами. К своему удивлению, на дне пещеры рос густой лес.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Чудеса природы   интересно   новости   пещера   подземный лес   познавательно   провал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SerGProS 2 часа назад
Недавно в уезде Сюаньэнь провинции Хубэй была обнаружена карстовая пещера, глубиной почти 300 метров
Исследователи, спустившиеся вниз, стали свидетелями необыкновенной картины. Вокруг журчали тысячи ручьёв с кристально чистой водой. Стены и дно подземного царства были покрыты разнообразными растениями. Под сводами пещеры резвились и вили гнёзда стаи ласточек. В воздухе слышалось жужжание невиданных насекомых.

Как оказалось, за прошедшие столетия под поверхностью земли сформировалась собственная экосистема. Влажная среда внутри пещеры привела к тому, что растительность здесь произрастает необычайно пышная и сочная. Здесь практически не ступала нога человека и огромная пещера стала настоящим затерянными миром. Спуститься сюда можно только по веревочной лестнице.

Теперь перед учёными стоит важная задача: изучить пещеру и сохранить в неприкосновенности красоту подземного царства.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Alisa Monk Час назад
очень красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65276



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от отца
Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от...
Набирающие популярность в сообществах
Бывшая солистка "t.A.T.u." Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Бывшая солистка "t.A.T.u." Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский общепит?
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский...
10 подарков для мужчин, которые устали от носков и бритв
10 подарков для мужчин, которые устали от носков и бритв
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#интересное#забавно#Ватермарк#новости#Разное#шоу бизнес#кот
#Юмор#в мире#история#автомобили#люди#аварии#фотографии#природа#авто аварии#кошка
#животные#интересно#факты#дтп#Россия#дети#автомир#кино#собака#милота
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора "Летающие поезда" со съемными крыльями доставят авиапассажиров прямо на вокзал "Летающие поезда" со съемными крыльями доставят авиапассажиров прямо на вокзал Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за... В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий" В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного... Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов? Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов?

На что жалуетесь?

Вернуться