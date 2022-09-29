96-летний моделист-любитель 15 лет строил макет родного города

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96-летний ллюбитель собирать модели железных дорог потратил 15 лет, чтобы собрать модель своего родного города. Он изобразил его во всех деталях, не забыв практически ни одного строения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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