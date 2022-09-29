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96-летний моделист-любитель 15 лет строил макет родного города

96-летний моделист-любитель 15 лет строил макет родного города

Автор:
29 сентября 2022 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   город   интересно   макет   модель   на долгую память   новости   пенсионер   
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96-летний ллюбитель собирать модели железных дорог потратил 15 лет, чтобы собрать модель своего родного города. Он изобразил его во всех деталях, не забыв практически ни одного строения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   город   интересно   макет   модель   на долгую память   новости   пенсионер   
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3  комментария
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12k
кира 2 часа назад
Молодец дедуля, нашел достойное занятие на пенсии. Не то, что старый Бидон.
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6k
Duckk 8 минут назад
Отлично! Обожаю панорамы!
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Прямо, моделист-конструктор.
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