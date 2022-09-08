Телескоп «Иноуэ» запечатлел хромосферу Солнца в рекордном качестве

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На острове Мауи на Гавайях официально начал свою работу телескоп «Иноуэ» (The Daniel K. Inouye Solar Telescope). Это самый большой и мощный солнечный телескоп в мире. С его помощью исследователям удалось получить снимки среднего слоя солнечной атмосферы с разрешением 18 км на один пиксель.
Напомним, хромосфера — это слой атмосферы Солнца толщиной около 10 тысяч километров, расположенный между фотосферой и солнечной короной.
Изображения были сделаны 3 июня 2022 года. Это самые детальные на данный момент снимки хромосферы: область диаметром 82,5 тысячи километров показана в разрешении 18 километров на один пиксель.
Изображения были сделаны 3 июня 2022 года. Это самые детальные на данный момент снимки хромосферы: область диаметром 82,5 тысячи километров показана в разрешении 18 километров на один пиксель.
На этом изображении показан лес волокнистых струй плазмы или спикул, поднимающихся сквозь хромосферу и простирающихся на расстояние до 10 000 км в корону. Изображение получено на длине волны 486,13 нм с использованием линии водорода-бета из серии Бальмера.
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Это то же изображение, но с Землей, наложенной для масштаба. Оно темнее и на нем лучше выделяются золотистые структуры (гранулы) на заднем плане.
Солнечные гранулы, сложенные вместе, как соты, являются признаком резких движений, переносящих тепло изнутри Солнца на его поверхность.
Поперечник одной такой ячейки составляет 700–1000 км, а площадь — примерно 700 тысяч квадратных километров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Иноуэ изучение космоса интересно космос познавательно солнечная атмосфера солнечный телескоп солнце хромосфера
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