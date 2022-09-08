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Телескоп «Иноуэ» запечатлел хромосферу Солнца в рекордном качестве

Телескоп «Иноуэ» запечатлел хромосферу Солнца в рекордном качестве

Автор:
08 сентября 2022 14:49
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Иноуэ   изучение космоса   интересно   космос   познавательно   солнечная атмосфера   солнечный телескоп   солнце   хромосфера   
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На острове Мауи на Гавайях официально начал свою работу телескоп «Иноуэ» (The Daniel K. Inouye Solar Telescope). Это самый большой и мощный солнечный телескоп в мире. С его помощью исследователям удалось получить снимки среднего слоя солнечной атмосферы с разрешением 18 км на один пиксель.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Иноуэ   изучение космоса   интересно   космос   познавательно   солнечная атмосфера   солнечный телескоп   солнце   хромосфера   
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7  комментариев
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38k
Александр 37 минут назад
Размеры просто поражают конечно. Жаль что человечеству никогда похоже не удастся ни изучить полностью, ни тем более, подчинить этот реактор. Остается делать фоточки (
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13k
sonic24a 12 минут назад
На солнце есть мех. Это прорыв!
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2k
Трям Полчаса назад
Я подумал это фото пшеничного поля с коптера...
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10k
Ivan 56 минут назад
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