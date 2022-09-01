«Титаник» в 8K: опубликовано самое четкое в истории видео с места крушения лайнера

Новое «первое в своем роде» видео обломков «Титаника» запечатлело 90-килограммовую якорную цепь, гигантский левый якорь и паровой котел, которые опустились на морское дно 110 лет назад, когда судно раскололось на две части и затонуло на глубине 3 800 метров. Видео, снятое компанией OceanGate Expeditions, демонстрирует «удивительный уровень детализации» и цвета, которые человеческий глаз не видел с 12 апреля 1912 года.
Компания OceanGate Expeditions, которая занимается организацией подводных экскурсий, сняла историческое судно в самом высоком на сегодняшний день разрешении, примерно 8k, что позволяет приблизить определенные участки без потери качества и обеспечивает самые четкие изображения.
Качественное видео позволяет рассмотреть невиданные ранее детали, такие как надпись «Noah Hingley & Sons Ltd», выгравированная на левом якоре, и понять, как меняется затонувший корабль в своей подводной могиле.
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Это вторая ежегодная экспедиция OceanGate Expeditions на «Титаник», в рамках которой «специалистов миссии» и исследователей доставляют к обломкам внутри субмарины компании под названием «Титан».
Экспедиция на «Титаник» проходила в рамках восьмидневных миссий, начинающихся в мае и заканчивающихся в июне, и каждое место «специалиста миссии» стоило 250 000 долларов, что на 125 000 долларов больше, чем в прошлом году.
Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions, сказал в своем заявлении: «Удивительная детализация в кадрах 8k поможет нашей команде ученых и морских археологов более точно определить разрушение обломков «Титаника», когда мы будем снимать новые кадры в 2023 году и позже».
«Специалисты миссии» начали свое приключение, отправившись на экспедиционном судне из Сент-Джонс в Ньюфаундленде, Канада, к месту крушения «Титаника», расположенному в 740 километрах.
Затем компания OceanGate Expeditions использовала свою пятиместную субмарину класса «Циклоп» из углеродного волокна и титана для перевозки исследователей и заплативших клиентов к месту крушения — корабль принимает до трех «специалистов миссии» на каждое погружение, которое длится от восьми до десяти часов.
Подводный корабль «Титан» оснащен новейшими камерами для захвата изображений со сверхвысоким разрешением, которые помогут определить скорость распада обломков и оценить морскую жизнь, обитающую на затонувшем корабле.
Во время погружения в воды Северной Атлантики экипаж увидел «огромный 15-тонный якорь, все еще находившийся на палубе затонувшего корабля, и скобу, которая изначально была прикреплена к рухнувшей грот-мачте», — сказал Пол Анри Нарголе, ветеран подводного плавания и дайвер, специализирующийся на «Титанике».
«Позже на видео можно увидеть три круглых конструкции вдоль внутренней стороны перил. Это тройные клюзы, которые использовались для подачи швартовных канатов к кнехтам на берегу, чтобы прикрепить корабль к причалу, когда «Титаник» находился в порту, — продолжил Нарголе.
Во время погружения дайверы также рассмотрели корпус номер один, грузовой отсек номер один и прочные бронзовые шпили, используемые для перемещения тяжелого груза с помощью веревок, тросов или цепей. И все это можно увидеть впервые с тех пор, как «Титаник» затонул на дне океана. Также экипаж запечатлел свидетельства разложения «Титаника» — часть его перил разрушилась и отвалилась от корабля.
Рори Голден, эксперт OceanGate Expeditions по Титанику и ветеран-дайвер, сказал в заявлении: «Один из самых удивительных роликом демонстрирует один из котлов, который упал на дно океана, когда Титаник раскололся на две части. Примечательно, что это был один из котлов, который заметили еще в 1985 году, когда обломки Титаника только обнаружили».
Хотя такие экскурсии будоражат туристов и исследователей, они также вызывают немало споров: эксперты считают, что многочисленные миссии и экспедиции на протяжении десятилетий, включая знаменитое погружение режиссера Джеймса Кэмерона в 2001 году, еще больше навредили целостности корпуса корабля.
Погружения на место крушения вызвали значительный износ прогулочной палубы, причем некоторые из наиболее значительных повреждений нанесла именно экспедиция Кэмерона, во время которой подводная лодка столкнулась с корпусом корабля.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, корпус и конструкция корабля могут разрушиться в течение следующих 40 лет.
«Титаник», который называли «непотопляемым кораблем», затонул 14 апреля 1912 года, через четыре дня после своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. Гигантский корабль столкнулся с айсбергом, в результате чего 1517 из 2224 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Обломки корабля были обнаружены 37 лет назад на глубине 3 800 метров на дне Атлантики, примерно в 740 километрах от Ньюфаундленда в Канаде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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