«Титаник» в 8K: опубликовано самое четкое в истории видео с места крушения лайнера

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается организацией подводных экскурсий, сняла историческое судно в самом высоком на сегодняшний день разрешении, примерно 8k, что позволяет приблизить определенные участки без потери качества и обеспечивает самые четкие изображения.

Качественное видео позволяет рассмотреть невиданные ранее детали, такие как надпись «Noah Hingley & Sons Ltd», выгравированная на левом якоре, и понять, как меняется затонувший корабль в своей подводной могиле.