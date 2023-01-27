В Египте нашли старейшую в мире мумию

Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

В ходе раскопок археологами были обнаружены две шахты: одна с останками Гекашепеса, а другая, глубиной около 12 метров, ведущая к трем другим гробницам и многочисленным статуям.

«Самая интересная гробница принадлежит Хнумджедефу, инспектору чиновников, надсмотрщику знати и священнику в комплексе пирамид Унаса, последнего царя пятой династии, — сказал Хавасс. - Гробница украшена сценами из повседневной жизни».

Другая гробница, говорит ученый, принадлежала Мери, «хранителю секретов и помощнику великого вождя дворца». Мери был доверенным лицом древнего царя и следил за архивными документами фараона. Он знал секреты составления букв и слов, которые в неграмотном египетском обществе ассоциировались с магией и сакральными знаниями.