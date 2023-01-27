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В Египте нашли старейшую в мире мумию

В Египте нашли старейшую в мире мумию

Автор:
27 января 2023 11:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологи   древний египет   интересно   мумия   находки   новости   познавательно   
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Египетская мумия, обернутая золотом, возрастом 4300 лет, найдена археологами у пирамиды Джосера в Саккаре. Археологи называют ее самой древней из когда-либо найденных исследователями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологи   древний египет   интересно   мумия   находки   новости   познавательно   
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3  комментария
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27k
Ego sum qui sum 19 минут назад
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5k
Котэ Минуту назад
ващет по могилам шарится и мертвецов грабить древнейшее занятие, странно что до сих пор что то находят
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22k
hebpat 24 минуты назад
Может это могила Имхотепа построившего первую пирамиду
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