В Египте нашли старейшую в мире мумию

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Египетская мумия, обернутая золотом, возрастом 4300 лет, найдена археологами у пирамиды Джосера в Саккаре. Археологи называют ее самой древней из когда-либо найденных исследователями.
Археологи обнаружили возле Ступенчатых пирамид 4300-летнюю мумию, целиком завернутую в золото. По их мнению, она, по-видимому, является самой старой из когда-либо найденных.
Мумия мужчины по имени Гекашепес была найдена внутри известнякового саркофага на дне шахты глубиной 20 метров. Группа ученых также обнаружила множество статуй в нчеловеческий рост, изображающих слуг, мужчин, женщин и семьи.
Мумия мужчины по имени Гекашепес была найдена внутри известнякового саркофага на дне шахты глубиной 20 метров. Группа ученых также обнаружила множество статуй в нчеловеческий рост, изображающих слуг, мужчин, женщин и семьи.
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Найденная гробница является частью группы гробниц пятой и шестой династий, найденных в 30 километрах к югу от Каира. Находка, как надеются местные власти, не только поможет ученым, но и оживит туризм в регионе.
«К сожалению, экспедиция не нашла никаких надписей, которые могли бы идентифицировать владельцев этих статуй», — отметил руководитель раскопок египтолог Захи Хавас.
Саккара является частью обширного некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы и меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.
Саккара является частью обширного некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы и меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.
Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.
В ходе раскопок археологами были обнаружены две шахты: одна с останками Гекашепеса, а другая, глубиной около 12 метров, ведущая к трем другим гробницам и многочисленным статуям.
«Самая интересная гробница принадлежит Хнумджедефу, инспектору чиновников, надсмотрщику знати и священнику в комплексе пирамид Унаса, последнего царя пятой династии, — сказал Хавасс. - Гробница украшена сценами из повседневной жизни».
Другая гробница, говорит ученый, принадлежала Мери, «хранителю секретов и помощнику великого вождя дворца». Мери был доверенным лицом древнего царя и следил за архивными документами фараона. Он знал секреты составления букв и слов, которые в неграмотном египетском обществе ассоциировались с магией и сакральными знаниями.
В ходе раскопок археологами были обнаружены две шахты: одна с останками Гекашепеса, а другая, глубиной около 12 метров, ведущая к трем другим гробницам и многочисленным статуям.
«Самая интересная гробница принадлежит Хнумджедефу, инспектору чиновников, надсмотрщику знати и священнику в комплексе пирамид Унаса, последнего царя пятой династии, — сказал Хавасс. - Гробница украшена сценами из повседневной жизни».
Другая гробница, говорит ученый, принадлежала Мери, «хранителю секретов и помощнику великого вождя дворца». Мери был доверенным лицом древнего царя и следил за архивными документами фараона. Он знал секреты составления букв и слов, которые в неграмотном египетском обществе ассоциировались с магией и сакральными знаниями.
Во второй шахте также находилась группа красивых деревянных статуй. Кроме того, рядом со столом для жертвоприношений и каменным саркофагом с мумией были найдены три статуи, изображающие одного и того же человека по имени Фетек.
Группа исследователей также обнаружила множество амулетов, каменных сосудов, инструментов для повседневной жизни и статуй Птаха-Сокара.
Открытие новых находок для публики, которое пройдет в ближайшее время, состоитмся на фоне настоящего вала новых археологических открытий, о которых египетские власти объявляют в последние дни и недели. Так, недавно археологи рассказали, что недалеко от города Луксора на юге Египта они обнаружили десятки захоронений, датируемых периодом с 1800 г. до н.э. по 1600 г. до н.э. эпохи Нового царства. Кроме того, поблизости от места раскопок были обнаружены руины древнего римского города.
Кроме того, буквально на днях группа ученых из Каирского университета раскрыла ранее неизвестные подробности о мумифицированном мальчике-подростке, чье тело датируется примерно 300 годом до н.э.
Используя компьютерную томографию, ученые смогли подтвердить высокий социальный статус мальчика, указав на сложные детали амулетов, вставленных в его мумифицированное тело, и тип погребения, которого он удостоился.
Египет активно рекламирует древние находки, чтобы привлечь больше туристов: ведь туристическая отрасль является важным источником иностранной валюты для нуждающейся в деньгах страны.
Туристический сектор Египта пережил длительный спад после многочисленных беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года. Туристическая индустрия Египта также сильно пострадала от пандемии коронавируса.
Туристический сектор Египта пережил длительный спад после многочисленных беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года. Туристическая индустрия Египта также сильно пострадала от пандемии коронавируса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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