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В мексиканской пещере нашли древнейший скелет

В мексиканской пещере нашли древнейший скелет

Автор:
17 сентября 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   дайвер   история   ледниковый период   мексика   находка   новости   палеонтология   пещера   скелет   
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Дайвер, исследовавший залитую водой пещеру в мексиканских джунглях, обнаружил на 8-метровой глубине человеческий скелет, возраст которого - 8000 лет - соответствует эпохе последнего ледникового периода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   дайвер   история   ледниковый период   мексика   находка   новости   палеонтология   пещера   скелет   
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2  комментария
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Борис Карабанов 2 часа назад
"В пещере той нашли источник водки
И мамонт жареный лежал на сковородке..."
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