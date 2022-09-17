В мексиканской пещере нашли древнейший скелет

"Мы пока не знаем ни пола, ни роста этого человека, ни сколько он или она весил, было ли у него какое-то заболевание, - говорит Дель Рио. - Мы не знаем, как он или она умерли. Лабораторный анализ определит эти детали после того, как останки будут вынесены из пещеры".

Он не раскрыл местонахождение пещеры из опасения, что это место могут потревожить или разграбить, но он сказал, что это было недалеко от того места, где мексиканское правительство вырубило участок джунглей, чтобы проложить дорогу, и опубликовал сообщение в своем личном аккаунте в соцсетях, упомянув, что пещера находится недалеко от Тулума. Эксперты считают, что некоторым из этих пещер угрожают проекты развития страны, такие как строительство железной дороги Maya Train.