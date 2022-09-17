В мексиканской пещере нашли древнейший скелет

488
5
1
Дайвер, исследовавший залитую водой пещеру в мексиканских джунглях, обнаружил на 8-метровой глубине человеческий скелет, возраст которого - 8000 лет - соответствует эпохе последнего ледникового периода.
Скелет доисторического человека, датируемый концом последнего ледникового периода, был обнаружен в системе залитых водой пещер в Мексике. Он был обнаружен на большом расстоянии от входа в пещеру и, по мнению исследователей, не мог попасть туда без современного оборудования для дайвинга. А значит, убеждены исследователи, человек попал в пещеру 8000 лет назад, до того, как повышение уровня моря затопило пещеры.
«Мы не знаем, было ли там захоронено тело или именно там этот человек умер», — сказал археолог-спелеолог Октавио Дель Рио.
«Мы не знаем, было ли там захоронено тело или именно там этот человек умер», — сказал археолог-спелеолог Октавио Дель Рио.
Останки, которые были покрыты отложениями и находились на глубине около 8 метров, были найдены Дель Рио и его коллегами у карибского побережья страны. Дель Рио в прошлом работал над проектами Национального института антропологии и истории.
"Мы пока не знаем ни пола, ни роста этого человека, ни сколько он или она весил, было ли у него какое-то заболевание, - говорит Дель Рио. - Мы не знаем, как он или она умерли. Лабораторный анализ определит эти детали после того, как останки будут вынесены из пещеры".
Он не раскрыл местонахождение пещеры из опасения, что это место могут потревожить или разграбить, но он сказал, что это было недалеко от того места, где мексиканское правительство вырубило участок джунглей, чтобы проложить дорогу, и опубликовал сообщение в своем личном аккаунте в соцсетях, упомянув, что пещера находится недалеко от Тулума. Эксперты считают, что некоторым из этих пещер угрожают проекты развития страны, такие как строительство железной дороги Maya Train.
Он не раскрыл местонахождение пещеры из опасения, что это место могут потревожить или разграбить, но он сказал, что это было недалеко от того места, где мексиканское правительство вырубило участок джунглей, чтобы проложить дорогу, и опубликовал сообщение в своем личном аккаунте в соцсетях, упомянув, что пещера находится недалеко от Тулума. Эксперты считают, что некоторым из этих пещер угрожают проекты развития страны, такие как строительство железной дороги Maya Train.
Дель Рио, который исследовал этот регион в течение трех десятилетий, сказал, что «железная дорога пройдет через 60-километровую территорию, которая является уникальным археологическим памятником», если строительство будет продолжаться в соответствии с планом. «Мы хотим, чтобы они изменили маршрут в этом месте из-за сделанных там археологических находок и их важности», — сказал он. - Они должны убрать поезда оттуда и пустить их там, где собирались строить раньше, на шоссе… в районе, который уже задействован в проекте».
Дель Рио также сказал, что, по словам археолога Кармен Рохас, что это место зарегистрировано и будет исследовано государственным филиалом института в Кинтана-Роо по археологическому проекту голоцена.
«Чтобы правильно интерпретировать открытие, необходимо провести гораздо больше исследований», — сказал Дель Рио, отметив, что потребуются «датировка, какие-то фотографические исследование и сбор образцов».
В 2002 году он принял участие в обнаружении и каталогизации останков, известных как «Женщина из Наарона», которая умерла примерно в то же время или, возможно, раньше, чем Найя — почти полный скелет молодой женщины, умершей около 13 000 лет назад.
«Чтобы правильно интерпретировать открытие, необходимо провести гораздо больше исследований», — сказал Дель Рио, отметив, что потребуются «датировка, какие-то фотографические исследование и сбор образцов».
В 2002 году он принял участие в обнаружении и каталогизации останков, известных как «Женщина из Наарона», которая умерла примерно в то же время или, возможно, раньше, чем Найя — почти полный скелет молодой женщины, умершей около 13 000 лет назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
- Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
- Удивительные находки с распродаж
- 14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали
Новости партнёров
И мамонт жареный лежал на сковородке..."