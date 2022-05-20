Моддер заменил нескольких геров игры God of War на персонажей из «Симпсонов»

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Игрок и разработчик, известный в сети под ником Omega Fantasy, создал для ПК-версии игры God of War мод, который заменяет главных героев игры на персонажей из «Симпсонов». Кратос превратился в Гомера Симпсона, его сын Атрей в Барта, а главный антагонист игры Бальдр в Неда Фландерса.
Игровой мод, который мы заслужили
Стоит отметить, что автор мода поменял не только модельки персонажей, но их озвучку. В этом ему помогли профессиональные актёры.
Полная версия ролика
Моддер изменил и сюжет игры. Теперь Гомер и Барт Симпсоны оплакивают смерть Мардж и отправляются охотиться на Бэмби. Затем к ним наведывается недовольный отъездом Гомера Нед Фландерс и устраивает хорошо знакомую игрокам из вступления God of War драку.
Как всё на самом деле происходило в игре
Источник:
АНТИФИШКИ
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а когда фландерс появился я вообще прыснул от смеха)
да симсоны прикольный был мульт (пока в политику не скатились) понмте как неду фландерсу дом построили, а он оказался недостаточно хорош?