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Моддер заменил нескольких геров игры God of War на персонажей из «Симпсонов»

Моддер заменил нескольких геров игры God of War на персонажей из «Симпсонов»

Автор:
20 мая 2022 11:25
Сообщество : Игромир
Метки: God of War   Мод   Юмор   видео   геймер   игры   моддер   прикол   симпсоны   
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Игрок и разработчик, известный в сети под ником Omega Fantasy, создал для ПК-версии игры God of War мод, который заменяет главных героев игры на персонажей из «Симпсонов». Кратос превратился в Гомера Симпсона, его сын Атрей в Барта, а главный антагонист игры Бальдр в Неда Фландерса.

Игровой мод, который мы заслужили

Стоит отметить, что автор мода поменял не только модельки персонажей, но их озвучку. В этом ему помогли профессиональные актёры.

Полная версия ролика

Моддер изменил и сюжет игры. Теперь Гомер и Барт Симпсоны оплакивают смерть Мардж и отправляются охотиться на Бэмби. Затем к ним наведывается недовольный отъездом Гомера Нед Фландерс и устраивает хорошо знакомую игрокам из вступления God of War драку.

Источник:

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Метки: God of War   Мод   Юмор   видео   геймер   игры   моддер   прикол   симпсоны   
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2  комментария
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Copycat Час назад
вот это прикольно) я видел он или кто то ещё в елден ринг так же персонажа менял)

а когда фландерс появился я вообще прыснул от смеха)
да симсоны прикольный был мульт (пока в политику не скатились) понмте как неду фландерсу дом построили, а он оказался недостаточно хорош?
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