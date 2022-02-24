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Ни слова про Украину: мемный пост об игромании и заядлых игроках

Ни слова про Украину: мемный пост об игромании и заядлых игроках (16 фото)

Автор:
24 февраля 2022 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   геймеры   игровой юмор   игры   подборка   прикол   
2312
16
Отвлекитесь от геополитической повестки, и обратите внимание на вечное – видеоигры. Подборка отборных мемов о геймерах и околоигровом юморе.
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Метки: Юмор   геймеры   игровой юмор   игры   подборка   прикол   
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