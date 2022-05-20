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Полетаем, пожужжим? В следующем году в Омске может заработать завод по производству мух

Полетаем, пожужжим? В следующем году в Омске может заработать завод по производству мух

Автор:
20 мая 2022 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Производство   завод   интересно   муха   насекомое   омск   чёрная львинка   
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Для большинства людей насекомые – существа малоприятные и даже пугающие. Но они играют важную роль в экосистеме. В это с трудом верится, но в 2023 году в Омске планируется открытие завода, который будет производить… мух.

Рабочее название предприятия – «Чёрная львинка». Это насекомое (Hermetia illucens) входит в число немногих, которых люди научились использовать с выгодой для себя. Небольшая (1,5-2 см) чёрная мушка родом из Южной Америки, как и наши обычные мухи, откладывает яйца на испортившиеся пищевые продукты. А вылупившиеся личинки используют некондицию для питания до тех пор, пока не разовьются во взрослое насекомое.

К категории вредителей львинки не относятся. Как и не являются переносчиками инфекций и возбудителей разных болезней, как это делают отечественные цокотухи. Их главная задача – переработка органики. И в родных краях – в Аргентине, Бразилии и других странах к мухам относятся уважительно и без причин стараются не трогать, не гонять и не убивать.


Чёрные львинки поразительно прожорливы. И это свойство отлично подходит для целей сельского хозяйства, поскольку насекомые будут на ура производить большое количество компоста. Остатки продуктов питания, сельхозотходы – у львинок всё идет в дело. Богатые белком личинки идут также на корм рыбе, сельскохозяйственным животным и даже собакам.

Хитин, из которого формируется оболочка куколок, применяют в химической отрасли, в медицине, фармакологии, при производстве косметических средств и удобрений.


Если на родине насекомых их производство – стабильный доходный бизнес, то в России в промышленных масштабах их выпускают пока только в Новосибирске. Своего рода мушиная ферма, но глобальных масштабов заработает уже в 2023 году в Омске. Открытие планирует компания ООО «Ястро-Инновации».

Производство будет полностью автоматизировано, и за работой оборудования станет следить штат всего из нескольких человек. Основное направление деятельности – выпуск белколиквидного концентрата, который пойдёт на корм для животных, птиц и рыб. Ещё в планах делать зоогумус, применяемый в качестве натурального удобрения.

Одна особь способна отложить за раз как минимум 500 яиц. Показатели выживаемости при отсутствии внешних врагов и благоприятных условиях очень высокие. Поэтому предприниматели твёрдо уверены, что вложения окупятся очень быстро, и «Чёрная львинка» начнёт приносить совершенно белый доход.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Производство   завод   интересно   муха   насекомое   омск   чёрная львинка   
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17  комментариев
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82
Lexx 2 часа назад
В Бразилии и Аргентине нет таких зим как в России. Или эти мухи "одноразовые"?
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9k
*Сергей* 20 минут назад
Идея хорошая!
Наверно как и идея с борщевиком...
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9k
MUZSER Полчаса назад
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21k
Serg2001 Час назад
Завод по производству мух своими руками...
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14
enot.pihun Час назад
Вот даже не знаю как комментировать. Нет чтоб чего хорошее построили в Омске. От нас даже памятник пытался дёру дать.
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Припоминаю, что у кокого-то современного российского писателя в книге воплотили схему вечного двигателя на говне и мухах.
Неужели хотят реализовать?
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
ЖРАТВА!!!
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3k
PtDragon 2 часа назад
>Как и не являются переносчиками инфекций и возбудителей разных болезней, как это делают отечественные цокотухи.
А это как? Лапки в дизрастворе моют после каждого перемещения?
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1k
накладчик в угол 2 часа назад
Со всеми с кем говорил говорят(уж извините за тавтологию),что им мух реально не хватает,все готовы вложиться! Говорят что за мухами будующее! И разводить легко! Единственно их потом сортировать сложно,если только ловить когда они хавают!Но тоже не выход,проще сачком ловить и на вес продавать.
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