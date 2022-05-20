Полетаем, пожужжим? В следующем году в Омске может заработать завод по производству мух

Для большинства людей насекомые – существа малоприятные и даже пугающие. Но они играют важную роль в экосистеме. В это с трудом верится, но в 2023 году в Омске планируется открытие завода, который будет производить… мух.
Рабочее название предприятия – «Чёрная львинка». Это насекомое (Hermetia illucens) входит в число немногих, которых люди научились использовать с выгодой для себя. Небольшая (1,5-2 см) чёрная мушка родом из Южной Америки, как и наши обычные мухи, откладывает яйца на испортившиеся пищевые продукты. А вылупившиеся личинки используют некондицию для питания до тех пор, пока не разовьются во взрослое насекомое.
К категории вредителей львинки не относятся. Как и не являются переносчиками инфекций и возбудителей разных болезней, как это делают отечественные цокотухи. Их главная задача – переработка органики. И в родных краях – в Аргентине, Бразилии и других странах к мухам относятся уважительно и без причин стараются не трогать, не гонять и не убивать.
Чёрные львинки поразительно прожорливы. И это свойство отлично подходит для целей сельского хозяйства, поскольку насекомые будут на ура производить большое количество компоста. Остатки продуктов питания, сельхозотходы – у львинок всё идет в дело. Богатые белком личинки идут также на корм рыбе, сельскохозяйственным животным и даже собакам.
Хитин, из которого формируется оболочка куколок, применяют в химической отрасли, в медицине, фармакологии, при производстве косметических средств и удобрений.
Если на родине насекомых их производство – стабильный доходный бизнес, то в России в промышленных масштабах их выпускают пока только в Новосибирске. Своего рода мушиная ферма, но глобальных масштабов заработает уже в 2023 году в Омске. Открытие планирует компания ООО «Ястро-Инновации».
Производство будет полностью автоматизировано, и за работой оборудования станет следить штат всего из нескольких человек. Основное направление деятельности – выпуск белколиквидного концентрата, который пойдёт на корм для животных, птиц и рыб. Ещё в планах делать зоогумус, применяемый в качестве натурального удобрения.
Одна особь способна отложить за раз как минимум 500 яиц. Показатели выживаемости при отсутствии внешних врагов и благоприятных условиях очень высокие. Поэтому предприниматели твёрдо уверены, что вложения окупятся очень быстро, и «Чёрная львинка» начнёт приносить совершенно белый доход.
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АНТИФИШКИ
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Наверно как и идея с борщевиком...
Неужели хотят реализовать?
А это как? Лапки в дизрастворе моют после каждого перемещения?