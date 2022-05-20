Полетаем, пожужжим? В следующем году в Омске может заработать завод по производству мух

Рабочее название предприятия – «Чёрная львинка». Это насекомое (Hermetia illucens) входит в число немногих, которых люди научились использовать с выгодой для себя. Небольшая (1,5-2 см) чёрная мушка родом из Южной Америки, как и наши обычные мухи, откладывает яйца на испортившиеся пищевые продукты. А вылупившиеся личинки используют некондицию для питания до тех пор, пока не разовьются во взрослое насекомое.

К категории вредителей львинки не относятся. Как и не являются переносчиками инфекций и возбудителей разных болезней, как это делают отечественные цокотухи. Их главная задача – переработка органики. И в родных краях – в Аргентине, Бразилии и других странах к мухам относятся уважительно и без причин стараются не трогать, не гонять и не убивать.