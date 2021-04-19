Как производятся секс-куклы RealDoll: экскурсия на завод

Спрос на реалистичные куклы в пандемию достиг пика - из-за невозможности встретиться вживую, люди стали подыскивать себе альтернативу реальному человеку из плоти и крови. В компании по производству RealDoll увеличению продаж необычайно рады, и предлагают заглянуть на фабрику, чтобы в деталях увидеть процесс создания знаменитых секс-кукол (хотя как раз некоторых эта экскурсия впечатлит настолько, что покупка может и не состояться).

0 Источник: И в этом же году зафиксировали небывалый рост спроса на продукцию фабрики. Пандемия внесла в жизнь свои коррективы, и, оценив невозможность встречаться вживую, жители государств с полным локдауном стали охотнее прежнего покупать секс куклы.

0 Источник: Число заказов по данным производителей увеличилось аж на 35% по сравнению с "допандемийными" временами, что не может не радовать владельцев RealDoll. Средний ценник секс-куклы разных брендов колеблется около 200 тысяч рублей (около 3000 долларов). Кукла RealDoll Abyss Creations стоит дороже: базовая модель оценивается приблизительно в 4000 долларов, а максимально реалистичная версия может достигать и 12 тысяч долларов (почти миллион рублей).

0 Источник: Дорогую модель заказчик может запрограммировать на свой вкус, и она будет поддерживать простую беседу. При этом на ее лице появится соответствующая моменту мимика.

И конечно, в разговоре никто не станет пилить за невынесенный мусор или требовать новую шубу.

0 Источник: В компании не скрывают своей радости по поводу возросшего спроса на их продукцию и предлагают поближе познакомиться с производством кукол. В Инстаграм-аккаунте много фото с производства - правда, некоторые из них могут не понравиться впечатлительным мужчинам.

0 Источник: Ведь такая красотка получается из не вполне красивых заготовок.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: Несмотря на возросший спрос, без накладок не обходится: так, в пандемию крупная партия туловищ задержалась на китайских заводах из-за приостановки международного транспортного сообщения.

0 Источник: Несмотря на эти сложности, работники RealDoll не унывают и, судя по фото, им искренне нравится дело, которым они занимаются.