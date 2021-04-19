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Как производятся секс-куклы RealDoll: экскурсия на завод

Как производятся секс-куклы RealDoll: экскурсия на завод (18 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 14:11
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: RealDoll   видео   детали   интересно   производство   фабрика секс-кукол   
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Спрос на реалистичные куклы в пандемию достиг пика - из-за невозможности встретиться вживую, люди стали подыскивать себе альтернативу реальному человеку из плоти и крови. В компании по производству RealDoll увеличению продаж необычайно рады, и предлагают заглянуть на фабрику, чтобы в деталях увидеть процесс создания знаменитых секс-кукол (хотя как раз некоторых эта экскурсия впечатлит настолько, что покупка может и не состояться).

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Метки: RealDoll   видео   детали   интересно   производство   фабрика секс-кукол   
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14  комментариев
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Что? Меня будут е6@ть?!!!
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Gamak 7 минут назад
Бузова?
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1k
Lefterov Полчаса назад
как туда на работу в ОТК устроится? Друг спрашивает.
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1k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Эммм... На вкус и цвет как говорится, но как по мне, так сильно смахивает на некрофилию. Чпокать холодый, бездыханный предмет... Бееее.
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7k
Wollas 44 минуты назад
Сначала подумал что куплю, дайте две... Но увидев ЭТО, желание значительно поубавилось!
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
В тестовую группу наверное не попасть
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9k
Валерий Час назад
Зато мозг не выносит и з\плату не требует!
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61k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
alexis 2 часа назад
Без шкурки заказывают?
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А где сиськи-письки?
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811
narim 2 часа назад
Есть ли на фабрике ОТК? и как выглядит контролёр ОТК?)))
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8k
владимир narim 2 часа назад
Как выглядит?! : счастливым!
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40k
Элек Мек narim 2 часа назад
Уставшим.
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Капитан Гарт 3 часа назад
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