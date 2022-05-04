Дилемма четырёхдневки: вводить или не вводить

Несмотря на то, что четырёхдневная рабочая неделя в наших реалиях кажется нонсенсом, в России уже был такой опыт. Предприниматель Сергей Полонский рассказал, что в его компании 4-дневка вводилась десять лет назад. Вы удивитесь, но он отметил, что производительность при этом не спала.

А недавно сотрудников одного из российских банков решили перевести на сокращённую неделю, правда, всего лишь для 5% своих сотрудников. В эксперименте участвуют сотрудники, работающие на удалёнке, в основном это представители IT-специальностей. Если эксперимент будет признан удачным, то банк переведет на такой график всех сотрудников, которые работают дистанционно.

С точки зрения законности, нет нормативных документов, которые бы утверждали такой график. В нашем трудовом кодексе есть только ограничение по количеству рабочих часов в неделю. Но одно дело ввести сокращённую неделю на одном предприятии, а другое рассматривать такое нововведение на государственном уровне. Союз предпринимателей и промышленников России заявил, что безопасно перейти к внедрению укороченного графика возможно только к 2035 году. В Минтруде готовят серию экспериментов в более чем 250 предприятиях малого и среднего бизнеса.

Однако далеко не каждый сможет перейти с пятидневки на укороченный график работы. Ученые, исследующие человеческую производительность, говорят, что в среднем работники выполняют свои должностные обязанности 4-5 часов, оставшееся время работники не могут сконцентрироваться. Рабочие смены, которые длятся больше пяти часов, как правило, не приносят большей эффективности.

Это является одним из аргументов в пользу сокращения рабочих часов. Равно как и возможность больше уделять время своим увлечениям и близким. Снижение проблем со здоровьем, вызванных стрессом, и сокращение затрат на содержание офисов, также может показаться привлекательной стороной сокращения рабочих часов для работодателей.