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Дилемма четырёхдневки: вводить или не вводить

Дилемма четырёхдневки: вводить или не вводить

Автор:
04 мая 2022 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Рабочая неделя   график   дилемма   завод   интересно   работа   стресс   
5237
10

В последнее время всё чаще появляются разговоры о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

В 2015 в Исландии решились провести колоссальный эксперимент. Часть работников перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Исследование продолжалось четыре года. Все это время работники получали ту же заработную плату, что и при пятидневной рабочей неделе.  Производительность не ухудшилась, а у некоторых даже увеличилась.

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В эксперименте приняли участие 2500 человек, которые составляют 1% всех трудоспособных граждан.

Уилл Строндж, возглавляющий данное исследование, заявил, что результаты показывают ошеломляющий успех, что поможет перевести госслужащих на 35-часовую рабочую неделю.  Исландцы, участвовавшие в исследовании, заявили, что меньше испытывали стресс, у них улучшилось качество личной жизни. Также эксперты уверены, что подобное нововведение поможет сократить риск профессионального выгорания.

Британские исследователи отметили, что такой график может положительно сказаться на окружающей среде, так как четырёхдневная рабочая неделя позволит сократить выбросы углекислого газа.

 

Исландский опыт не единственный и далеко не первый, предыдущие исследования были проведены частными компаниями. Новатором и первой компанией, которая ввела такой график, была английская компания Roundpay Metal Finishers. Они провели исследование и в 1965 году, правда, фактически количество часов в неделю сокращено не было. Пятничные часы были распределены между оставшимися буднями.  Эксперимент был признан успешным, но переходить на четырёхдневку на постоянной основе в руководстве отказались.

А вот более современные случаи внедрения сокращенного графика работы, но уже с урезанием рабочих часов, показали свои преимущества.

Новозеландская финансовая компания смогла сократить рабочую неделю для сотрудников, при этом получить из этого выгоду. В результате эксперимента, у сотрудников наблюдалось улучшение самочувствия, что привело к меньшему числу больничных счетов. Также было сокращено количество потребления электроэнергии в офисе. Эти результаты позволили оставить укороченную рабочую неделю на постоянной основе.

Аналогичные выводы сделали и в японском отделении Microsoft. Там сотрудников перевели на четырёхдневку и у них повысилась производительность и уменьшились расходы.

 

Но всё это западные исследования с их ментальностью, которая отличается от нашей.

Об идее ввести сокращённую неделю впервые публично высказался Дмитрий Медведев в 2019 году выступая на конференции в Женеве.

Бывший президент Российской Федерации заявил, что работодателям придется считаться с интересами и потребностями своих сотрудников.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда», - отметил Медведев.

Несмотря на то, что четырёхдневная рабочая неделя в наших реалиях кажется нонсенсом, в России уже был такой опыт. Предприниматель Сергей Полонский рассказал, что в его компании 4-дневка вводилась десять лет назад. Вы удивитесь, но он отметил, что производительность при этом не спала.

А недавно сотрудников одного из российских банков решили перевести на сокращённую неделю, правда, всего лишь для 5% своих сотрудников. В эксперименте участвуют сотрудники, работающие на удалёнке, в основном это представители IT-специальностей. Если эксперимент будет признан удачным, то банк переведет на такой график всех сотрудников, которые работают дистанционно.

 

С точки зрения законности, нет нормативных документов, которые бы утверждали такой график. В нашем трудовом кодексе есть только ограничение по количеству рабочих часов в неделю. Но одно дело ввести сокращённую неделю на одном предприятии, а другое рассматривать такое нововведение на государственном уровне. Союз предпринимателей и промышленников России заявил, что безопасно перейти к внедрению укороченного графика возможно только к 2035 году. В Минтруде готовят серию экспериментов в более чем 250 предприятиях малого и среднего бизнеса.

Однако далеко не каждый сможет перейти с пятидневки на укороченный график работы. Ученые, исследующие человеческую производительность, говорят, что в среднем работники выполняют свои должностные обязанности 4-5 часов, оставшееся время работники не могут сконцентрироваться. Рабочие смены, которые длятся больше пяти часов, как правило, не приносят большей эффективности.

Это является одним из аргументов в пользу сокращения рабочих часов. Равно как и возможность больше уделять время своим увлечениям и близким. Снижение проблем со здоровьем, вызванных стрессом, и сокращение затрат на содержание офисов, также может показаться привлекательной стороной сокращения рабочих часов для работодателей.

Главным недостатком такого графика является то, что он походит не всем профессиям. Вторым «но» является тот факт, что производительность обычно спадает, когда уходит эйфория от ещё одного выходного дня. К тому же, в некоторых случаях из-за сокращённого рабочего графика работники чаще начинают испытывать стресс дедлайнов. Люди переживают, что в сокращённое рабочее время не смогут выполнить необходимый объём работы. Учитывая, что работодатели не заинтересованы терять в эффективности, большинство из них увеличивают продолжительность рабочих смен, а другие снижают заработную плату.

Конечно, власти уверяют, что будут следить за тем, чтобы никто не снижал заработную плату за укороченный рабочий график. Но на примере работы мер, веденных во время пандемии, проконтролировать исполнение «оплачиваемых выходных» практически невозможно. Ученый Александр Сафонов считает, что переходить к сокращению рабочего времени нужно постепенно. Разумно сначала сделать не восьмичасовой рабочий день, а семичасовой.

Так или иначе, вопрос сокращения рабочего времени будет и дальше подниматься в обществе. Также рассматривать этот вариант графика нужно персонально от специфики профессии. Например, в Бельгии уже поднят такой вопрос. После принятия соответствующего закона, работник сам может принять решение о смене графика. Также бельгийцы смогут не отвечать на звонки своего начальства после окончания своей смены. Такой подход учитывает многие подводные камни четырёхдневной рабочей недели.


А вы как считаете, нужно ли в России перейти на четырёхдневную рабочую неделю?

 

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рабочая неделя   график   дилемма   завод   интересно   работа   стресс   
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52  комментария
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19k
babuby 7 часов назад
Категорически НЕТ!! Объём выполняемой работы от этого не изменится, ибо и так везде где можно уже посократили и обязанностями нагрузили, так ещё и один неоплачиваемый рабочий(а то что люди будут работать чтобы успеть всё сделать, даже не сомневайтесь) введут. И в итоге, люди будут пахать так-же, но у работодателя появится ещё один законный повод не платить. И не нужно пытаться равняться на какие-то другие страны, ибо таких не много, где люди выполняют обязанности за троих, получая 20 000р.!
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29k
Антон Час назад
Уже давно умные люди говорят: надо сокращать не рабочие дни, а рабочие часы. Не лишний выходной, а рабочий день 6 часов в день при пятидневке.
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675
Alex 2 часа назад
не ко времени диллема ,война все таки...
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16k
Valiko 4 часа назад
Это возможно только при высокой организации труда, которая и не снилась бюрократам, блатным долбо#бам и тщеславным мизантропам, занимающим подавляющее большинство управляющих должностей в России.
Этой инициативе мешает сама природа заколачивания бабла у нас, когда практически никакие правила не соблюдаются Охраны Труда, выжимаются все соки из материальных производственных ресурсов (экономия на безопасности, надежности и качестве) и плодится штат никчемных специалистов/контролеров при максимальном урезании рабочего штата и его оплаты.
Всё равно, что сэкономить, вложив бабла в отечественную тачку, и ждать, что эффект будет, как от спорткара.
Ссылка youtu.be
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1k
Sanek 4 часа назад
Это будет хорошо только для бюджетников, которые просиживают штаны попивая чай целыми днями. А для сдельщиков или тех кто на проценте с продаж это не подходит.
При сдельной оплате производительность к концу дня будет падать, даже если увеличить рабочий день до 12 часов.
А кто на проценте терять целый день продаж не захотят, так как это меньшая зарплата. И никто её не будет платить ва том же объеме при меньших продажах. Это из серии "выходные с сохранением заработной платы"
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2k
Усач 4 часа назад
Ну с офисниками фактически работающими в день по 2-3 часа такое возможно, а вот какой нибудь токарь, который на потоке детальки точит или за чпу заготовки зажимает и смотрит за процессом будет как-то проблематично 4 дня работать с тем же выходом.
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3k
Vlamir 4 часа назад
Опять попутали бюджетников, спекулянтов, и банкиров с производителями продукции!
Если сделаны инвестиции в производство, порой с привлечением кредитных капиталов, то дорогущие фонды нужно использовать максимально интенсивно и эффективно!
Либо делать 2-3 смены, как сейчас, либо переходить на 4, чтобы была 4-хдневка! Где спецов набрать под эти инновации?
И еще каждому работнику, независимо от загруженности, работодатель должен оплатить социальные налоги!
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1k
alex 5 часов назад
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1k
alex 5 часов назад
2500 человек, которые составляют 1% всех трудоспособных граждан Исландии? если 100% это 250 тыс ... в Исландии всего 220 тыс населения включая стариков детей
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13k
net 5 часов назад
Допустим на производство какой-то единицы товара заложено 1000 рублей в виде ЗП нетто. За 20 рабочих дней рабочий производит допустим 200 единиц и получает за это 200К. Предлагают не менять оплату труда и уменьшить количество рабочих дней. Хорошо. Ожидание: рабочий за 16 дней сделает те же 200 штук продукции. Реальность: он сделает 160, а конечную цену придется поднять. Всем предлагают поучаствовать в инфляции?))
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2k
Anatoly 5 часов назад
Да "Медведю" по..., сколько продолжается рабочий день! Мне бы его зарплату ,я бы тоже об этом не думал...
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−46
Insaid From 5 часов назад
Я даже знаю для кого лучше не вводить четырехдневку госструктыру суды магазины общепиты больницы они итак норовят смыться пораньше при первой возможности , этот указ был бы к месту для вредного физического условия труда там где реально после пяти часовой смены еле волокешь ноги до дома.
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23k
Ватаку Накомоде 5 часов назад
Ну чисто для себя - я за. Регулярный выходной в пятницу при той же зарплате меня лично устраивает. Но вот какие появятся косвенные проблемы, если все так начнут работать, говорить не берусь.
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475
HalloFreeSpace 5 часов назад
Учитывая то , что это не оплатят , а основные траты на выходных днях, то категорически нет , тут пора уже субботу рабочей делать , ане рабочие дни сокращать ...
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3k
ДК 5 часов назад
Прежде всего: 4 дня для врачей, для учителей и для полицейских! А потом сделать то же самое для чиновников. Вот раньше принимали граждан 5 дней, а теперь будут принимать 4. Чиновники безусловно будут счастливы! Потом сделать то же самое для продавцов в магазинах (соответственно сократив часы их работы), ведь продавцы будут 4 дня работать более эффективно! Покупатели будут счастливы. А как вырастет производительность тех же строителей в случае 32-часовой рабочей недели!
И, конечно, всем надо будет платить не меньше чем раньше! Налогоплательщики (в том числе) будут счастливы, как и владельцы бизнесов. И страна точно рванет вперед экономически, семимильными шагами!
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
Убили шестидневку в школе- вырастили недоумков. По поводу работы- рабочие будут за, а руководство и логистика- против. В итоге найдется повод платить людям меньше. Просто коммерсанты понизят оклады, а что им по закону это мешает сделать? Так что как всегда- захотели, как лучше, а получится, как всегда....
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2k
svp 68 6 часов назад
Ага , я так и вижу , " радостную улыбку шефа" который из своего кармана спешит компенсировать 20 % потерь моего заработка от 4 - дневной рабочей недели Он и так периодически норовит скрысячничать часть моей переработки , а тут возьмёт и станет доплачивать .... Это в какой же стране " розовых пони " надо жить , чтобы в это поверить ?
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−7
Александр Гуревич 6 часов назад
Пока вы тут рассуждаете- надо , не надо наш доблестный ЭМЗ "Звезда" в г. Сергиев Посад уже лет пять работает на трех дневной рабочей неделе!!!!!!!! Правда, у нас не дикий запад, чтоб платили, как за пять дней, у нас зарплата 50% от нормальной. Кто хочет попробовать? Добро пожаловить!
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888
ezh28 6 часов назад
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8k
Dabus 6 часов назад
На самом деле три-четыре рабочих дня в неделю это оптимально :)
Сам работал в таком графике - три дня напряга, а потом лафа, причём реально за это время даже успеваешь соскучиться по делам и работе.
А иногда можно отработать неделю разом, а потом неделю отдых. Шикарно :)
Но, если большинство конторы при этом работает по обычному графику, а вас таких одарённых там немного но вы на виду, то обязательно появляются завистники из тех кто обязан (или не способен иначе как) делать свою работу по обычному режиму 5/2, которые начинают пытаться парить тебе мозг и по мелкому гадить. Из чувства "социальной справедливости" так сказать :)
Но если вся контра перейдёт разом на такой режим (если сама модель бизнеса это может себе позволить), то наверное это будет неплохо, и завистников не будет.
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1k
TruckerOrphan 6 часов назад
Больше 10 лет работаю с сокращенными неделями, но с бОльшим (чем у "обычных " людей) количеством часов в день. По правде сказать на моей работе по любому рабочий день 10-12 часов и здесь в первую очередь экономия работодателя (выгоднее взять лишнего на работу) и контроль со стороны "трудовиков". На предыдущем месте работы было так - одна неделя 4 рабочих дня, вторая 3; сейчас одна 5, вторая 3. Что я могу сказать? А, хорошо! Длинные выходные, успеваешь сделать все что хотел, да даже поездку короткую спокойно совершить с семьей можно, спокойно можно красного выпить и на утро спать и сны смотреть. Но за укороченную неделю, я вырабатываю "нормо-часы".
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