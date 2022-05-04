Дилемма четырёхдневки: вводить или не вводить

В последнее время всё чаще появляются разговоры о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
В 2015 в Исландии решились провести колоссальный эксперимент. Часть работников перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Исследование продолжалось четыре года. Все это время работники получали ту же заработную плату, что и при пятидневной рабочей неделе. Производительность не ухудшилась, а у некоторых даже увеличилась.
В эксперименте приняли участие 2500 человек, которые составляют 1% всех трудоспособных граждан.
Уилл Строндж, возглавляющий данное исследование, заявил, что результаты показывают ошеломляющий успех, что поможет перевести госслужащих на 35-часовую рабочую неделю. Исландцы, участвовавшие в исследовании, заявили, что меньше испытывали стресс, у них улучшилось качество личной жизни. Также эксперты уверены, что подобное нововведение поможет сократить риск профессионального выгорания.
Британские исследователи отметили, что такой график может положительно сказаться на окружающей среде, так как четырёхдневная рабочая неделя позволит сократить выбросы углекислого газа.
Исландский опыт не единственный и далеко не первый, предыдущие исследования были проведены частными компаниями. Новатором и первой компанией, которая ввела такой график, была английская компания Roundpay Metal Finishers. Они провели исследование и в 1965 году, правда, фактически количество часов в неделю сокращено не было. Пятничные часы были распределены между оставшимися буднями. Эксперимент был признан успешным, но переходить на четырёхдневку на постоянной основе в руководстве отказались.
А вот более современные случаи внедрения сокращенного графика работы, но уже с урезанием рабочих часов, показали свои преимущества.
Новозеландская финансовая компания смогла сократить рабочую неделю для сотрудников, при этом получить из этого выгоду. В результате эксперимента, у сотрудников наблюдалось улучшение самочувствия, что привело к меньшему числу больничных счетов. Также было сокращено количество потребления электроэнергии в офисе. Эти результаты позволили оставить укороченную рабочую неделю на постоянной основе.
Аналогичные выводы сделали и в японском отделении Microsoft. Там сотрудников перевели на четырёхдневку и у них повысилась производительность и уменьшились расходы.
Но всё это западные исследования с их ментальностью, которая отличается от нашей.
Об идее ввести сокращённую неделю впервые публично высказался Дмитрий Медведев в 2019 году выступая на конференции в Женеве.
Бывший президент Российской Федерации заявил, что работодателям придется считаться с интересами и потребностями своих сотрудников.
«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда», - отметил Медведев.
Несмотря на то, что четырёхдневная рабочая неделя в наших реалиях кажется нонсенсом, в России уже был такой опыт. Предприниматель Сергей Полонский рассказал, что в его компании 4-дневка вводилась десять лет назад. Вы удивитесь, но он отметил, что производительность при этом не спала.
А недавно сотрудников одного из российских банков решили перевести на сокращённую неделю, правда, всего лишь для 5% своих сотрудников. В эксперименте участвуют сотрудники, работающие на удалёнке, в основном это представители IT-специальностей. Если эксперимент будет признан удачным, то банк переведет на такой график всех сотрудников, которые работают дистанционно.
С точки зрения законности, нет нормативных документов, которые бы утверждали такой график. В нашем трудовом кодексе есть только ограничение по количеству рабочих часов в неделю. Но одно дело ввести сокращённую неделю на одном предприятии, а другое рассматривать такое нововведение на государственном уровне. Союз предпринимателей и промышленников России заявил, что безопасно перейти к внедрению укороченного графика возможно только к 2035 году. В Минтруде готовят серию экспериментов в более чем 250 предприятиях малого и среднего бизнеса.
Однако далеко не каждый сможет перейти с пятидневки на укороченный график работы. Ученые, исследующие человеческую производительность, говорят, что в среднем работники выполняют свои должностные обязанности 4-5 часов, оставшееся время работники не могут сконцентрироваться. Рабочие смены, которые длятся больше пяти часов, как правило, не приносят большей эффективности.
Это является одним из аргументов в пользу сокращения рабочих часов. Равно как и возможность больше уделять время своим увлечениям и близким. Снижение проблем со здоровьем, вызванных стрессом, и сокращение затрат на содержание офисов, также может показаться привлекательной стороной сокращения рабочих часов для работодателей.
Главным недостатком такого графика является то, что он походит не всем профессиям. Вторым «но» является тот факт, что производительность обычно спадает, когда уходит эйфория от ещё одного выходного дня. К тому же, в некоторых случаях из-за сокращённого рабочего графика работники чаще начинают испытывать стресс дедлайнов. Люди переживают, что в сокращённое рабочее время не смогут выполнить необходимый объём работы. Учитывая, что работодатели не заинтересованы терять в эффективности, большинство из них увеличивают продолжительность рабочих смен, а другие снижают заработную плату.
Конечно, власти уверяют, что будут следить за тем, чтобы никто не снижал заработную плату за укороченный рабочий график. Но на примере работы мер, веденных во время пандемии, проконтролировать исполнение «оплачиваемых выходных» практически невозможно. Ученый Александр Сафонов считает, что переходить к сокращению рабочего времени нужно постепенно. Разумно сначала сделать не восьмичасовой рабочий день, а семичасовой.
Так или иначе, вопрос сокращения рабочего времени будет и дальше подниматься в обществе. Также рассматривать этот вариант графика нужно персонально от специфики профессии. Например, в Бельгии уже поднят такой вопрос. После принятия соответствующего закона, работник сам может принять решение о смене графика. Также бельгийцы смогут не отвечать на звонки своего начальства после окончания своей смены. Такой подход учитывает многие подводные камни четырёхдневной рабочей недели.
А вы как считаете, нужно ли в России перейти на четырёхдневную рабочую неделю?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Этой инициативе мешает сама природа заколачивания бабла у нас, когда практически никакие правила не соблюдаются Охраны Труда, выжимаются все соки из материальных производственных ресурсов (экономия на безопасности, надежности и качестве) и плодится штат никчемных специалистов/контролеров при максимальном урезании рабочего штата и его оплаты.
Всё равно, что сэкономить, вложив бабла в отечественную тачку, и ждать, что эффект будет, как от спорткара.
При сдельной оплате производительность к концу дня будет падать, даже если увеличить рабочий день до 12 часов.
А кто на проценте терять целый день продаж не захотят, так как это меньшая зарплата. И никто её не будет платить ва том же объеме при меньших продажах. Это из серии "выходные с сохранением заработной платы"
Если сделаны инвестиции в производство, порой с привлечением кредитных капиталов, то дорогущие фонды нужно использовать максимально интенсивно и эффективно!
Либо делать 2-3 смены, как сейчас, либо переходить на 4, чтобы была 4-хдневка! Где спецов набрать под эти инновации?
И еще каждому работнику, независимо от загруженности, работодатель должен оплатить социальные налоги!
Захочет получить 200, выйдет в пятый день на работу, чтоб сделать 200 единиц товара.
Хотите, делайте 200 деталей за 4 дня. У вас какая модель оплаты рассматривается?
И, конечно, всем надо будет платить не меньше чем раньше! Налогоплательщики (в том числе) будут счастливы, как и владельцы бизнесов. И страна точно рванет вперед экономически, семимильными шагами!
Сам работал в таком графике - три дня напряга, а потом лафа, причём реально за это время даже успеваешь соскучиться по делам и работе.
А иногда можно отработать неделю разом, а потом неделю отдых. Шикарно :)
Но, если большинство конторы при этом работает по обычному графику, а вас таких одарённых там немного но вы на виду, то обязательно появляются завистники из тех кто обязан (или не способен иначе как) делать свою работу по обычному режиму 5/2, которые начинают пытаться парить тебе мозг и по мелкому гадить. Из чувства "социальной справедливости" так сказать :)
Но если вся контра перейдёт разом на такой режим (если сама модель бизнеса это может себе позволить), то наверное это будет неплохо, и завистников не будет.