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Что делают в России с заброшенными заводами?

Что делают в России с заброшенными заводами? (13 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Россия   было стало   завод   здание   интересно   фото   
406
13

Старый завод на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге стал местом притяжения для местных и гостей. За мрачными промышленными фасадами кипит совсем другая жизнь. И такого много по всей России.

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Метки: Россия   было стало   завод   здание   интересно   фото   
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9  комментариев
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1k
kiber 2 часа назад
Сдают площади под юр. адреса.
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11k
Eltiftel 6 минут назад
завод ЗИЛ снесли, и построили человейники... в 100500 квартир.... вот вам и "преображение" а ведь при грамотной политике и работе экономистов этот завод принес бы куда больше прибыли чем продажа сраных квартир-скворечников, в 30м2
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13k
Ser 12 минут назад
Хм...сильно! - "заброшенные заводы СССР в России"
Всего то 30 лет назад количество заводов в СССР - РОСЛО!
Статистика ООН - "80-90 е годы Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла около 20 %"
-- РОССИИ - порядка 5 %
Вот и ответ! 20% и 5% ....Просто деградация.
Ну не способны №правители нашей страны...жить не продавая то! что сделали - советские!
Это напоминает - " ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫМИРАНИЕ населения РОССИИ"
..."данным Росстата, население России в ГОД! сокращается более чем на 0,5 млн человек"
В чём!? "естественность" - ВЫМИРАНИЯ населения России ПРИ такой как сейчас миграции - ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ - 8% населения России - МИГРАНТЫ этот 12 миллионов человек!
четвертое место в мире!
Да в проклятом "тоталитарном коммунячьем СССР" - мигрантов НУ НЕ БЫЛО! а население РОСЛО! У Ж А С! дикий, росло БЕЗ мигрантов!
"Согласно переписи, численность наличного населения на 12 января 1989 года составила 286,7 млн человек. За 10 лет, прошедших после переписи 1979 года, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9 %."
..и дальше - "Год 1991 Население СССР, млн чел. 290,1"
И опять УЖАС! - НЕТ при "проклятых коммунистах" - ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ!
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16k
RDen Полчаса назад
у нас не заморачиваются...

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−1
Kostik Час назад
Севкабель порт? Чему тут радоваться? Был кабельный завод, историю свою вел с Сименса еще до революции 17 года. До войны кабель на строительство московского метро поставлял. Войну с блокадой пережил - там на стенах цехов до сих пор следы от осколков остались. А щас чего? Страна лишилась кабельного производства, а это кстати рабочие места. А вместо завода - мутное местечко для сбора всяких там недогеев.
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33k
Alex Час назад
Действительно, нахрена торгашам заводы
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Из производства - в торгаши. А ещё хотим процветания.
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