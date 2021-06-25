Что делают в России с заброшенными заводами?

Старый завод на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге стал местом притяжения для местных и гостей. За мрачными промышленными фасадами кипит совсем другая жизнь. И такого много по всей России.
«Арт-Квадрат» в Уфе
Общественное пространство «Арт-Квадрат» называет себя «центром Уфы, которого никогда не было». Еще несколько лет назад на этом месте был старинный чаеразвесочный комбинат, обувная фабрика и типография, которые со временем пришли в запустение. Завершали картину дряхлые склады и облупленные фасады гаражей.
«Арт-Квадрат» объединил несколько зданий в исторической части города в одно пространство, разделив их на квадраты: большая уличная площадка для мероприятий, амфитеатр, сквер со скамейками и спортивными площадками, где можно выпить кофе в одном из многочисленных двориков. Бывшие здания раскрашены яркими граффити, а на втором уровне находятся строительные контейнеры, которые также планируется использовать под арт-пространство.
Отель Hampton в Волгограде
Сложно представить, но этот современный отель - отреставрированное здание заводоуправления в Волгограде. Собственнику оно досталось в удручающем виде: заколоченные окна, полуразрушенные фасады. Вдобавок грунт под зданием начал проседать.
Архитекторы сначала планировали его снести, но в итоге им удалось решить все проблемы, превратив советское здание в шикарный отель.
MAKARONKA в Ростове-на-Дону
Макаронная фабрика работала с 19 века и до середины 2000-х, некоторое время простояв заброшенной, пока ее не облюбовала креативная молодежь. Здесь работает экспериментальный театр «18+», выставочный зал, магазины и кафе.
Севкабель порт в Санкт-Петербурге
Одно из самых посещаемых мест в Санкт-Петербурге - это бывший кабельный завод на Васильевском острове. Благодаря этому заводу стало возможным соединить Москву и Петербург телеграфной связью и поставить уличное освещение в северной столице. В 2016 году после оптимизации у завода освободилась часть площади, которую отдали городу.
Сегодня здесь можно встречать закаты и рассветы на берегу Финского залива, лежа на уютных подушках летом. А зимой сюда стоит приехать ради большого катка и местного стрит-фуда. Напоминают о производственном прошлом огромные катушки, расставленные по всей территории.
Музей воды в Санкт-Петербурге
Разместить музей воды в водонапорной башне - гениальная идея! Это сооружение было построено в середине 19 века, однако использовалась по своему назначению недолго, большую часть времени простаивая. Принадлежит она местному Водоканалу.
В начале 2000-х архитекторы вдохнули в башню новую жизнь, превратив в выставочное пространство, посвященное воде. Большую часть здания удалось сохранить в первоначальном виде, а вот боковую лестницу спрятали под стеклянный купол для безопасности.
Дизайн-завод Flacon в Москве
В Москве осталось много исторических промышленных зданий, которые переделаны под арт-пространства и офисы. Одним из первых в 2009 был Flacon. Старинный парфюмерный завод 19 века (в советское время он назывался хрустальным заводом имени Калинина), обанкротившийся в начале 1990-х, превратился в центр современного искусства.
Шоу-румы, инсталляции и фудтраки - здесь собрано все, что нравится городским хипстерам.
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Всего то 30 лет назад количество заводов в СССР - РОСЛО!
Статистика ООН - "80-90 е годы Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла около 20 %"
-- РОССИИ - порядка 5 %
Вот и ответ! 20% и 5% ....Просто деградация.
Ну не способны №правители нашей страны...жить не продавая то! что сделали - советские!
Это напоминает - " ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫМИРАНИЕ населения РОССИИ"
..."данным Росстата, население России в ГОД! сокращается более чем на 0,5 млн человек"
В чём!? "естественность" - ВЫМИРАНИЯ населения России ПРИ такой как сейчас миграции - ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ - 8% населения России - МИГРАНТЫ этот 12 миллионов человек! четвертое место в мире!
Да в проклятом "тоталитарном коммунячьем СССР" - мигрантов НУ НЕ БЫЛО! а население РОСЛО! У Ж А С! дикий, росло БЕЗ мигрантов!
"Согласно переписи, численность наличного населения на 12 января 1989 года составила 286,7 млн человек. За 10 лет, прошедших после переписи 1979 года, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9 %."
..и дальше - "Год 1991 Население СССР, млн чел. 290,1"
И опять УЖАС! - НЕТ при "проклятых коммунистах" - ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ!