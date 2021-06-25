Что делают в России с заброшенными заводами?

Общественное пространство «Арт-Квадрат» называет себя «центром Уфы, которого никогда не было». Еще несколько лет назад на этом месте был старинный чаеразвесочный комбинат, обувная фабрика и типография, которые со временем пришли в запустение. Завершали картину дряхлые склады и облупленные фасады гаражей.

«Арт-Квадрат» объединил несколько зданий в исторической части города в одно пространство, разделив их на квадраты: большая уличная площадка для мероприятий, амфитеатр, сквер со скамейками и спортивными площадками, где можно выпить кофе в одном из многочисленных двориков. Бывшие здания раскрашены яркими граффити, а на втором уровне находятся строительные контейнеры, которые также планируется использовать под арт-пространство.





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