Как американцы скрывали завод Боинг от японцев

Фальшивый город с ненастоящими жителями на крышах реальных зданий — звучит, как минимум, странно. Но именно такой прием — один из самых интересных трюков мастеров маскировки в США в годы Второй мировой.
И фальшивый город с честью справился с поставленной задачей, позволив американцем обеспечить себе преимущество в авиации.
Зачем понадобился «город на крыше»?
Как были устроены «липовые» улицы с «липовыми» жителями?
Фронту нужны Боинги!
В годы войны в пригороде Сиэтла в США было развернуто большое производство самолетов. На нем делали Боинги — самолеты B-17 Flying Fortress. Мало того, что эти самолеты дорогие — по нынешнему курсу их цена соответствовала бы 3 с лишним миллионам долларов за каждый. Так и для ведения боевых действий самолеты были просто бесценны.
Естественно, что японские бомбардировщики нацелились на авиационный завод. Был он не маленьким — 10 гектаров общей площади.
Как замаскировать завод?
Военные власти нашли очень оригинальную и хитрую идею.
Голливуд не отдыхает!
Как спрятать огромное производство? Власти привлекли временно простаивающих мастеров бутафории и декораций из Голливуда.
На плоских крышах настоящего завода был выстроен фальшивый город в миниатюре. Улицы, здания, машины, фигурки людей — все было уменьшенными, но очень реалистичными копиями.
Величина домов была не более 2 метров.
Зачем же понадобились эти декорации?
Профессиональные местные жители
При взгляде сверху масштаб терялся, и разница между уменьшенными "липовыми" улицами на крыше и настоящими вокруг завода была незаметной.
Вражеские летчики видели сверху обычный поселок, может быть небольшой городок. Но никакого завода! Навигаторов с точными координатами тогда не было. Облетев пригороды Сиэтла, разведчикам не удавалось найти завод Боинг.
А он был! Каждые сутки на нем собирали до 300 боевых машин!
Они в разное время проходили на смену через подземные ходы, замаскированные под кафе и магазинчики на поверхности.
Чтобы не было заметно, что в рабочее время весь город пустой, были выделены актеры, которые хаотично слонялись по улицам вокруг завода, создавая видимость "живого" города.
А в фальшивом городе на крыше людей заменяли уменьшенные фигурки и копии машин. По ночам их передвигали, чтобы «ландшафт» не примелькался разведчикам с воздуха.
"Липовый" город на крыше завода просуществовал около двух лет, начиная с 1944.
Позже производство в этом месте было ликвидировано.
Источник:
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Какие еще японские бомберы нацелились на завод? Ссылку киньте на этот эпизод.
А вот как в войну защищали московский НПЗ
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/byla-sozdana-tochnaia-kopiia-iz-fanery-i-staryh-bochek-moskovskii-neftepererabatyvaiuscii-zavod-v-vov-609546bbb8e935293ce300fdhttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/byla-sozdana-tochnaia-kopiia-iz-fanery-i-staryh-bochek-moskovskii-neftepererabatyvaiuscii-zavod-v-vov-609546bbb8e935293ce300fd