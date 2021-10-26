Как американцы скрывали завод Боинг от японцев

Естественно, что японские бомбардировщики нацелились на авиационный завод. Был он не маленьким — 10 гектаров общей площади.

Как замаскировать завод?

Военные власти нашли очень оригинальную и хитрую идею.

Голливуд не отдыхает!

Как спрятать огромное производство? Власти привлекли временно простаивающих мастеров бутафории и декораций из Голливуда.

На плоских крышах настоящего завода был выстроен фальшивый город в миниатюре. Улицы, здания, машины, фигурки людей — все было уменьшенными, но очень реалистичными копиями.

Величина домов была не более 2 метров.

Зачем же понадобились эти декорации?

Профессиональные местные жители

При взгляде сверху масштаб терялся, и разница между уменьшенными "липовыми" улицами на крыше и настоящими вокруг завода была незаметной.

Вражеские летчики видели сверху обычный поселок, может быть небольшой городок. Но никакого завода! Навигаторов с точными координатами тогда не было. Облетев пригороды Сиэтла, разведчикам не удавалось найти завод Боинг.

А он был! Каждые сутки на нем собирали до 300 боевых машин!