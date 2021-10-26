FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1042 поста • 230 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как американцы скрывали завод Боинг от японцев

Как американцы скрывали завод Боинг от японцев (3 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   завод   интересно   познавательно   факты   фото   
199
3

Фальшивый город с ненастоящими жителями на крышах реальных зданий — звучит, как минимум, странно. Но именно такой прием — один из самых интересных трюков мастеров маскировки в США в годы Второй мировой.

И фальшивый город с честью справился с поставленной задачей, позволив американцем обеспечить себе преимущество в авиации.


Зачем понадобился «город на крыше»?


Как были устроены «липовые» улицы с «липовыми» жителями?


Фронту нужны Боинги!

В годы войны в пригороде Сиэтла в США было развернуто большое производство самолетов. На нем делали Боинги — самолеты B-17 Flying Fortress. Мало того, что эти самолеты дорогие — по нынешнему курсу их цена соответствовала бы 3 с лишним миллионам долларов за каждый. Так и для ведения боевых действий самолеты были просто бесценны.

×

Естественно, что японские бомбардировщики нацелились на авиационный завод. Был он не маленьким — 10 гектаров общей площади.


Как замаскировать завод?

Военные власти нашли очень оригинальную и хитрую идею.


Голливуд не отдыхает!

Как спрятать огромное производство? Власти привлекли временно простаивающих мастеров бутафории и декораций из Голливуда.

На плоских крышах настоящего завода был выстроен фальшивый город в миниатюре. Улицы, здания, машины, фигурки людей — все было уменьшенными, но очень реалистичными копиями.

Величина домов была не более 2 метров.


Зачем же понадобились эти декорации?


Профессиональные местные жители

При взгляде сверху масштаб терялся, и разница между уменьшенными "липовыми" улицами на крыше и настоящими вокруг завода была незаметной.

Вражеские летчики видели сверху обычный поселок, может быть небольшой городок. Но никакого завода! Навигаторов с точными координатами тогда не было. Облетев пригороды Сиэтла, разведчикам не удавалось найти завод Боинг.

А он был! Каждые сутки на нем собирали до 300 боевых машин!

Они в разное время проходили на смену через подземные ходы, замаскированные под кафе и магазинчики на поверхности.


Чтобы не было заметно, что в рабочее время весь город пустой, были выделены актеры, которые хаотично слонялись по улицам вокруг завода, создавая видимость "живого" города.


А в фальшивом городе на крыше людей заменяли уменьшенные фигурки и копии машин. По ночам их передвигали, чтобы «ландшафт» не примелькался разведчикам с воздуха.


"Липовый" город на крыше завода просуществовал около двух лет, начиная с 1944.

Позже производство в этом месте было ликвидировано.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Япония   завод   интересно   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Андрей Ватрушкин 6 минут назад
Естественно, что японские бомбардировщики нацелились на авиационный завод(ц.).
Какие еще японские бомберы нацелились на завод? Ссылку киньте на этот эпизод.
А вот как в войну защищали московский НПЗ
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/byla-sozdana-tochnaia-kopiia-iz-fanery-i-staryh-bochek-moskovskii-neftepererabatyvaiuscii-zavod-v-vov-609546bbb8e935293ce300fdhttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/byla-sozdana-tochnaia-kopiia-iz-fanery-i-staryh-bochek-moskovskii-neftepererabatyvaiuscii-zavod-v-vov-609546bbb8e935293ce300fd
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Почему мушкеты вытеснили арбалеты и луки в европейских армиях XVI века Почему мушкеты вытеснили арбалеты и луки в европейских армиях XVI века Череп врага - лучший трофей Череп врага - лучший трофей Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Интересные факты о жизни рабов на древних галерах
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ
4
465
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и...
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
4
55
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
Набирающие популярность в сообществах
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
1
22
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
Тоска по бордовому корнеплоду
0
9
Тоска по бордовому корнеплоду
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фильм#прикол#фотографии#актеры#автомир#роль#картинки#авто аварии
#интересно#Ynews#люди#история#Россия#автомобили#познавательно#аварии#приколы#съемки
#факты#кино#подборка#животные#в мире#дети#спорт#дтп#СССР#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться