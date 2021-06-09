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Мастерица создает чудесные и похожие на реальных зверей игрушки

Мастерица создает чудесные и похожие на реальных зверей игрушки (25 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: войлок   животные   игрушка   игрушки   интересно   омск   шерсть   
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25
Жительница Омска Анна Ястрежембовская делает обаятельные игрушки из войлока, которые выглядят совсем как живые. На создание одной игрушки у женщины уходит около 10 дней при работе по 12-14 часов ежедневно
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Метки: войлок   животные   игрушка   игрушки   интересно   омск   шерсть   
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Диагноз 36 минут назад
Очень красивые работы
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Serbento

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