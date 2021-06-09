Мастерица создает чудесные и похожие на реальных зверей игрушки

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Жительница Омска Анна Ястрежембовская делает обаятельные игрушки из войлока, которые выглядят совсем как живые. На создание одной игрушки у женщины уходит около 10 дней при работе по 12-14 часов ежедневно
Мастерица Анна Ястрежембовская, также известная в социальных сетях как «yast.anna» создаёт невероятные, очень реалистичные и милые миниатюры, а иногда и копии различных животных в натуральную величину из войлока. Как ни странно, но самыми популярными её войлочными животными являются птицы и летучие мыши.
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«Я всегда любила делать что-то своими руками. Уже с детства мастерила игрушки из разных материалов. Став старше и окончив школу, я поступила в медицинский институт и некоторое время работала лаборантом. После рождения второго ребенка я как-то случайно увидела в интернете валяные игрушки. Я решила попробовать, с тех пор их и делаю. Я наконец-то счастлива, ведь занимаюсь тем, чем всегда хотела заниматься», — рассказала рукодельница.
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