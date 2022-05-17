Учитель английского избил ученика за то, что тот пришёл на урок неподготовленным

Инцидент произошёл в Узбекистане в школе №4. Парень пришёл на урок, не сделав домашнее задание и довольно нагло отвечал на вопросы учителя. Тот поговорил с ним, а потом поднялся с места и надавал школьнику звонких лещей. Затем вытолкал из класса в коридор.

Нормально у них там воспитательная работа ведётся. Вместо двойки - огрёб звездюлей. Как-будто и не коснулась их советская власть.

Как водится, одноклассники быстро всё сняли на камеру и запись стали активно обсуждать. Плюс родители школьника подали жалобу на действия учителя. Это вместо того, чтобы заставлять своего недоросля учиться и вежливо разговаривать со старшими.

Сначала в отношении учителя назначили служебную проверку, потом дело пошло в местное УВД, а прокуратура области взяла его на контроль. В Министерстве народного образования заявили:

«Если учитель не может добиться результата через общение с учеником, то целесообразно привлечь для решения проблемы родителей ребенка или участкового».

И подчеркнули, что сам учитель не имеет право на рукоприкладство.

Ну что поделать - психанул из-за невыученного Present Perfect… Теперь у буйного узбека все шансы не только вылететь с работы, а и попасть под статью.