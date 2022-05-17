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Учитель английского избил ученика за то, что тот пришёл на урок неподготовленным

Учитель английского избил ученика за то, что тот пришёл на урок неподготовленным

Автор:
17 мая 2022 14:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: английский язык   класс   узбекистан   ученик   учитель   школа   
261
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Отвесил школьнику несколько оплеух и выкинул за дверь.

Инцидент произошёл в Узбекистане в школе №4. Парень пришёл на урок, не сделав домашнее задание и довольно нагло отвечал на вопросы учителя. Тот поговорил с ним, а потом поднялся с места и надавал школьнику звонких лещей. Затем вытолкал из класса в коридор.

Нормально у них там воспитательная работа ведётся. Вместо двойки - огрёб звездюлей. Как-будто и не коснулась их советская власть.

Как водится, одноклассники быстро всё сняли на камеру и запись стали активно обсуждать. Плюс родители школьника подали жалобу на действия учителя. Это вместо того, чтобы заставлять своего недоросля учиться и вежливо разговаривать со старшими.

Сначала в отношении учителя назначили служебную проверку, потом дело пошло в местное УВД, а прокуратура области взяла его на контроль. В Министерстве народного образования заявили:

«Если учитель не может добиться результата через общение с учеником, то целесообразно привлечь для решения проблемы родителей ребенка или участкового».

И подчеркнули, что сам учитель не имеет право на рукоприкладство.

Ну что поделать - психанул из-за невыученного Present Perfect… Теперь у буйного узбека все шансы не только вылететь с работы, а и попасть под статью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: английский язык   класс   узбекистан   ученик   учитель   школа   
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10  комментариев
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3k
Николаевич 6 часов назад
"...нагло отвечал на вопросы учителя. Тот поговорил с ним, а потом поднялся с места и надавал школьнику звонких лещей".
И это правильно!!! Одобрям. Но лучше экзекуцию хамоватого провокатора было совершить за дверью (вне зоны прыщавого "оператора").
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6
Добрыня Николаевич 6 часов назад
А я всегда говорил, что вот такие записанные на видео конфликты в школах чаще всего начинаются с наглого поведения самих учеников. Только этих "зачинов" никогда нет на видео почему-то.
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2k
Motorola 2 часа назад
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9k
Ivan 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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47
Александер 5 часов назад
Надовать "лещей" и выкинуть за дверь недоросля это, конечно, жестоко.
Согласен.
Только выкинуть надо было из окна...
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13k
Александр 5 часов назад
Ссылка coub.com
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13k
Элитный тигр 6 часов назад
Еще звездюлей надо выдать тем кто снимал. УчИтеля должны уважать и бояться.
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3k
Babangdida 6 часов назад
Учитель английского избил ученика за то, что тот пришёл на урок неподготовленнымПосмотреть
Учитель английского избил ученика за то, что тот пришёл на урок неподготовленным
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163
Alex 6 часов назад
Злой какой то учитель. Наверное жена плов с кумысом не приготовила. И вообще сколько можно повторять нельзя голыми руками детей воспитывать. Для этого специальное приспособление существует...
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August

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