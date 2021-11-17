"Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой преподавания английского языка

Сейчас, когда учителя лишены практически всех прав, услышать грубые высказывания от преподавателя в адрес ученика почти нереально. Тем не менее, один из заповедников, где на уроках используют сомнительные методы донесения материала, нашелся в Старом Осколе. Добро пожаловать в частную школу Just English!
Жительница Старого Оскола пожаловалась на методы преподавания в языковом центре. Марину Часовских не устроило то, как общается с учениками педагог английского языка. Женщина сняла на камеру часть урока и поделилась видеозаписью в местной группе соцсети "ВКонтакте".
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"По словам очевидцев, данная "мадам", ЕЖЕДНЕВНО повышает голос на детей, общается с ними ненормативной лексикой, посылает детей и т.д. Не боится человек никого! Позволяет себе такое общение, зная, что вокруг много работников, при этом дверь может открыть нараспашку! Если Вы узнали своих детей или водите их в данную "школу", прошу ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ "УЧИТЕЛЯ"", - пишет Марина, требуя провести проверку профпригодности учителя.
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Удивительно, но среди подписчиков паблика нашлось немало защитниц преподавателя, заявивших, что главное - результат, а каким способом учитель добивается, что ее подопечные осваивают язык, - дело десятое. Понятно, что с ними согласились далеко не все.
А кое-кто даже захотел засудить снявшую видео женщину.
А вы уважаемые фишкяне, отдали бы учиться своего ребенка к хорошему педагогу, который не церемонится с обращением и сыплет оскорблениями? Или считаете, что в наше время можно найти профессионала, который сумеет научить, не опускаясь до брани?
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