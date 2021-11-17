"Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой преподавания английского языка

"По словам очевидцев, данная "мадам", ЕЖЕДНЕВНО повышает голос на детей, общается с ними ненормативной лексикой, посылает детей и т.д. Не боится человек никого! Позволяет себе такое общение, зная, что вокруг много работников, при этом дверь может открыть нараспашку! Если Вы узнали своих детей или водите их в данную "школу", прошу ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ "УЧИТЕЛЯ"", - пишет Марина, требуя провести проверку профпригодности учителя.