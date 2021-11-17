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"Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой преподавания английского языка

"Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой преподавания английского языка (5 фото + 2 видео)

Автор:
17 ноября 2021 09:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: английский язык   видео   дети   методика преподавания   педагог   ругательства   учитель   частная школа   
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Сейчас, когда учителя лишены практически всех прав, услышать грубые высказывания от преподавателя в адрес ученика почти нереально. Тем не менее, один из заповедников, где на уроках используют сомнительные методы донесения материала, нашелся в Старом Осколе. Добро пожаловать в частную школу Just English!

Жительница Старого Оскола пожаловалась на методы преподавания в языковом центре. Марину Часовских не устроило то, как общается с учениками педагог английского языка. Женщина сняла на камеру часть урока и поделилась видеозаписью в местной группе соцсети "ВКонтакте".


"По словам очевидцев, данная "мадам", ЕЖЕДНЕВНО повышает голос на детей, общается с ними ненормативной лексикой, посылает детей и т.д. Не боится человек никого! Позволяет себе такое общение, зная, что вокруг много работников, при этом дверь может открыть нараспашку! Если Вы узнали своих детей или водите их в данную "школу", прошу ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ "УЧИТЕЛЯ"", - пишет Марина, требуя провести проверку профпригодности учителя.


Удивительно, но среди подписчиков паблика нашлось немало защитниц преподавателя, заявивших, что главное - результат, а каким способом учитель добивается, что ее подопечные осваивают язык, - дело десятое. Понятно, что с ними согласились далеко не все.


А кое-кто даже захотел засудить снявшую видео женщину.

А вы уважаемые фишкяне, отдали бы учиться своего ребенка к хорошему педагогу, который не церемонится с обращением и сыплет оскорблениями? Или считаете, что в наше время можно найти профессионала, который сумеет научить, не опускаясь до брани?

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Метки: английский язык   видео   дети   методика преподавания   педагог   ругательства   учитель   частная школа   
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2k
Moon24 14 минут назад
За волосы оттоскать такого преподавателя . ИМХО
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10k
harlamov 3 минуты назад
Её так учили и воспитывали, только матом и страхом, других методов она не знает. Конечно такой педагог не принесёт пользу детям. Дрессировка, а не учёба. Подходит только для дебилов. Английский можно выучить по такой методике, но остаться на всю жизнь дебилом.
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206
Brontozavr1 6 минут назад
Вот именно по этой причине не запускают родителей в школы, запрещают приносить мобильные телефоны детям. Чтоб не слышали крики быдло учителей.
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3k
Ivan 12 минут назад
Учителя и реформа образования такие, что не куски урода, а полноценные уроды... Сын двойку принес за тест. 25*20 он не стал в столбик считать, а выбрал просто ответ, и 55/9(с остатком) тоже не стал считать в столбик. Двойку поставили, потому что "не мог в уме посчитать"... А я его просто задрачиваю не нынешними учебниками для умственноотсталых, а такими:
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12k
net 12 минут назад
Это шлак, а не учитель. Если кому-то не даётся язык, то ты его хоть куском гвна называй, хоть идором у него связок нейронных от этого в голове не образуется.
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