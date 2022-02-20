Неожиданные и странные вещи, которые учителя отобрали у учеников

В одной социальной сети был проведен опрос, в котором педагогам предложили ответить на вопрос, какой самый неожиданный предмет они отбирали у учащихся. И вот некоторые из ответов.
Иногда дети приносят с собой на уроки весьма странные вещи, которые учителям приходится конфисковывать, т. к. они отвлекают учеников от занятий или не соответствуют технике безопасности.
Морской окунь
«Однажды я отобрала у ученика морского окуня. Во время перемены он ходил с ним на детской площадке и бил им других по лицу, вызывая на дуэль».
Маленькая собачка
«Один первоклассник принес в школу чихуахуа. Он засунул собаку в рюкзак, пока ждал школьный автобус. Бедное животное все уроки тихо просидело в этом рюкзаке, висевшем на крючке в коридоре».
Кольца родителей
«Я работаю воспитателем в дошкольном образовательном учреждении. Один 4-летний ребенок принес обручальное кольцо его мамы и подарил его 6-летней девочке, в которую был влюблен. В другой раз он принес ключи от автомобиля своего отца и открывалку для бутылок».
Младенец
«Моя мама рассказывала мне, как однажды одна ученица пришла со странной сумкой. Заглянув в нее, учительница обнаружила младенца. Девочка хотела показать одноклассникам своего младшего брата. А её родители даже не заметили, что их ребенок, которому была всего одна неделя, пропал».
Дезинфицирующее средство
«Мне пришлось отобрать у учащегося дезинфицирующее средство для рук, потому что он решил выпить его, чтобы напиться. После этого его долго рвало».
Ананас
«Однажды в нашем классе у мальчишек отобрали ананас, которому они поклонялись».
Дикий барсук
«Как-то раз был случай, когда один второклассник принес в коробке живого дикого барсука. Животное сбежало, и в школе устроили эвакуацию. Ждали, когда приедет служба контроля за животными. Родители того мальчика понятия не имели, где их ребенок поймал дикого барсука. И нам он тоже ничего не рассказал».
У всех бывают неудачные дни, когда всё идет наперекосяк. И лучшее, что может поднять настроение в патовой ситуации, — это самоирония.
Пистолет для прокалывания ушей
«Однажды кто-то принес пистолет для прокалывания ушей. Пришлось отобрать, чтобы ученики не прокалывали друг другу уши во время обеда».
Кузнечик
«Как-то раз наш учитель философии разозлился и отобрал у нас пойманного кузнечика, потому что мы назвали его Аристотелем».
Тату-машинка
«Мне довелось конфисковать у учеников восьмого класса тату-машинку, которой они делали друг другу татуировки на руках».
Рыба в вазе
«Самой странной находкой была ваза с бойцовой рыбкой, которую нашли во время проверки школьных шкафчиков. Большой расписной сосуд, который еле-еле смог поместиться в шкафчик. На верхней части вазы висел небольшой фонарик, видимо, для того, чтобы рыбка не находилась в вечной темноте. Шкафчик не принадлежал никому из учеников, и все дети как один утверждали, что не знают, чья это ваза. Т. к. установить владельца рыбки не удалось, она «переехала» в кабинет одного из учителей».
Источник:
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В 8 классе приносил вентилятор на аккумуляторах , ибо было жарко а кондеев в классе в 1988 году еще не было. Но его не изъяли просто сказали не использовать, ибо типа отвлекает шумом от урока и вызывает завить у одноклассников.
В 9 классе изъяли насквозь проржавленный мп40.
Результат: Эвакуация школы из за одного барсука, вызов специальной службы и т.д.
Это просто какой то сюрреализм...