Неожиданные и странные вещи, которые учителя отобрали у учеников

Иногда дети приносят с собой на уроки весьма странные вещи, которые учителям приходится конфисковывать, т. к. они отвлекают учеников от занятий или не соответствуют технике безопасности.

Морской окунь

«Однажды я отобрала у ученика морского окуня. Во время перемены он ходил с ним на детской площадке и бил им других по лицу, вызывая на дуэль».