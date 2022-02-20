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Неожиданные и странные вещи, которые учителя отобрали у учеников

Неожиданные и странные вещи, которые учителя отобрали у учеников (12 фото)

Автор:
20 февраля 2022 09:36
Сообщество : Истории
Метки: история   странные вещи   ученик   учителя   фото   школа   
1953
12

В одной социальной сети был проведен опрос, в котором педагогам предложили ответить на вопрос, какой самый неожиданный предмет они отбирали у учащихся. И вот некоторые из ответов.

Иногда дети приносят с собой на уроки весьма странные вещи, которые учителям приходится конфисковывать, т. к. они отвлекают учеников от занятий или не соответствуют технике безопасности.


Морской окунь

«Однажды я отобрала у ученика морского окуня. Во время перемены он ходил с ним на детской площадке и бил им других по лицу, вызывая на дуэль».

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Маленькая собачка

«Один первоклассник принес в школу чихуахуа. Он засунул собаку в рюкзак, пока ждал школьный автобус. Бедное животное все уроки тихо просидело в этом рюкзаке, висевшем на крючке в коридоре».

Кольца родителей

«Я работаю воспитателем в дошкольном образовательном учреждении. Один 4-летний ребенок принес обручальное кольцо его мамы и подарил его 6-летней девочке, в которую был влюблен. В другой раз он принес ключи от автомобиля своего отца и открывалку для бутылок».

Младенец

«Моя мама рассказывала мне, как однажды одна ученица пришла со странной сумкой. Заглянув в нее, учительница обнаружила младенца. Девочка хотела показать одноклассникам своего младшего брата. А её родители даже не заметили, что их ребенок, которому была всего одна неделя, пропал».

Дезинфицирующее средство

«Мне пришлось отобрать у учащегося дезинфицирующее средство для рук, потому что он решил выпить его, чтобы напиться. После этого его долго рвало».

Ананас

«Однажды в нашем классе у мальчишек отобрали ананас, которому они поклонялись».

Дикий барсук

«Как-то раз был случай, когда один второклассник принес в коробке живого дикого барсука. Животное сбежало, и в школе устроили эвакуацию. Ждали, когда приедет служба контроля за животными. Родители того мальчика понятия не имели, где их ребенок поймал дикого барсука. И нам он тоже ничего не рассказал».

У всех бывают неудачные дни, когда всё идет наперекосяк. И лучшее, что может поднять настроение в патовой ситуации, — это самоирония.


Пистолет для прокалывания ушей

«Однажды кто-то принес пистолет для прокалывания ушей. Пришлось отобрать, чтобы ученики не прокалывали друг другу уши во время обеда».

Кузнечик

«Как-то раз наш учитель философии разозлился и отобрал у нас пойманного кузнечика, потому что мы назвали его Аристотелем».

Тату-машинка

«Мне довелось конфисковать у учеников восьмого класса тату-машинку, которой они делали друг другу татуировки на руках».

Рыба в вазе

«Самой странной находкой была ваза с бойцовой рыбкой, которую нашли во время проверки школьных шкафчиков. Большой расписной сосуд, который еле-еле смог поместиться в шкафчик. На верхней части вазы висел небольшой фонарик, видимо, для того, чтобы рыбка не находилась в вечной темноте. Шкафчик не принадлежал никому из учеников, и все дети как один утверждали, что не знают, чья это ваза. Т. к. установить владельца рыбки не удалось, она «переехала» в кабинет одного из учителей».

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Метки: история   странные вещи   ученик   учителя   фото   школа   
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658k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Мы с пацанами портвейн в школу приносили - ни разу не отобрали!
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sttfcao Alexey Berestenko 2 часа назад
это не "неожиданная и странная" вещь, чего ее отбирать? ))
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6k
Виталий Касандров 5 минут назад
Ну где то в классе 6 у меня школа приватизировала кусок осадочной породы (где то 40 на 10 см) с окаменелыми отпечатками растений и насекомых каменноугольного периода.
В 8 классе приносил вентилятор на аккумуляторах , ибо было жарко а кондеев в классе в 1988 году еще не было. Но его не изъяли просто сказали не использовать, ибо типа отвлекает шумом от урока и вызывает завить у одноклассников.
В 9 классе изъяли насквозь проржавленный мп40.
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2k
Past 14 минут назад
Вот прикиньте, пацан(один) поймал дикого барсука, спокойно запихнул его в рюкзак и выпустил в школе.
Результат: Эвакуация школы из за одного барсука, вызов специальной службы и т.д.
Это просто какой то сюрреализм...
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19k
BiZ 38 минут назад
лучше б молчали..
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27k
СпящийКрасавец 52 минуты назад
Судя по посту, все это приносили в школу нигеры.
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Совранский Час назад
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Совранский Час назад
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Совранский Час назад
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Совранский Час назад
Эх))
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