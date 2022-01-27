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Чем отличается школа в США от российской: вся правда глазами американского подростка

Чем отличается школа в США от российской: вся правда глазами американского подростка (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 17:22
Метки: глазами американца   отличия школы сша   ученик   школа   школа сша   
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Томас живет в Майами. Он ведет блог, в котором рассказывает особенности обучения в США. От первого лица смотреть даже интереснее, поэтому давайте узнаем, как проводит время типичный американский школьник.

На блог Томаса в инстаграме уже подписаны 23 тыс пользователей. Все они с удовольствием наблюдают за тем, что изнутри показывает парень.

В школу учеников доставляет знаменитый желтый автобус, приезжает он за Томасом в 6.30. У каждого школьника есть шкафчик с кодовым замком. Там дети оставляют свои тетради, поэтому не нужно носить с собой тяжелый рюкзак.

Парты в классах раздельные. Это сделано для того, что школьники не списывали друг у друга. Томас поделился, что по алгебре квадратные уравнения и законы Ньютона по физике проходят только в 10 классе. Всего обучение длится 12 лет. Уроки длятся по полтора часа. А еще среди занятий есть отдельный урок, на котором можно делать все, что угодно, например, домашнюю работу. Ведь на дом школьникам в США не дают заданий. А если и есть, то только устное ДЗ.

В каждой американской школе есть огромная столовая. Во время ланча можно взять все, что угодно, и это будет абсолютно бесплатно. Приборы одноразовые. Школьной формы нет, школьники могут прийти хоть в тапочках.



Школьники могут выбрать те предметы, которые они хотят изучать, а не те, которые навязывает программа. Поэтому в классах всегда разные ученики, нет сложившихся коллективов.

Рядом со школой всегда есть несколько патрульных машин. Они следят за безопасностью и проверяют подозрительных людей. Полицейские также ходят по школе, чтобы следить за дисциплиной.


В каждом классе висит флаг. Летние каникулы длятся всего 2 месяца, учеба начинается в августе. За опоздание на урок могут отстранить от занятий на пару дней, а также занести это в личное дело.


А как вы думаете, какое образование лучше?

Источник:

Метки: глазами американца   отличия школы сша   ученик   школа   школа сша   
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8  комментариев
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9k
Izrin Maria Час назад
Главное отличие не в этих мелочах.
Главное отличие, что никто не заставляет учиться.
Требуется 1) посещать - до определённого года (Иначе родителей накажут.); 2) прослушать курс наук, и 3) вести себя в пределах довольно расширенных "норм" ("Приносить и распивать запрещено", а так же курить, нюхать и колоть...)
Потом оказывается, что одни идут учиться (и далее работать головой), другие - работать руками, третьи - бездельничать и сидеть.
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19k
Luc72 Полминуты назад
"За опоздание на урок могут отстранить от занятий на пару дней"
Вот здесь вот в чем логика?
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552
WORLD 4 минуты назад
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1k
val 7 минут назад
Всё не так просто. Есть много разных школ. Государственные разных типов (включая школы с углублённым обучением определённого предмета, школы для одаренных детей и тд., ). Чартерные школы, Частные школы, религиозные общеобразовательные... Есть школы, в которые надо сдать вступительные тесты, как в колледж. Чтобы к ним подготовиться, учащиеся после школы и в выходные ходят в на платные курсы. Хорошие колледжи смотрят при поступлении не только на оценки тестов, но и где конкретно ты учился. Ну и на цвет кожи, конечно.
Но если забить на всё, то можно просто отсидеть время, ведь никто не заставляет учиться.
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8k
Ном-Номыч 40 минут назад
Какое какой.. Вот вам вывод
Ссылка www.youtube.com
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9k
Maddy8 57 минут назад
А зачем всегда сравнивать? 2 разные страны. Пусть сравнит с Японией, Кореей, да хоть с Аргентиной.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
нет
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