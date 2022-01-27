Чем отличается школа в США от российской: вся правда глазами американского подростка

Томас живет в Майами. Он ведет блог, в котором рассказывает особенности обучения в США. От первого лица смотреть даже интереснее, поэтому давайте узнаем, как проводит время типичный американский школьник.
На блог Томаса в инстаграме уже подписаны 23 тыс пользователей. Все они с удовольствием наблюдают за тем, что изнутри показывает парень.
В школу учеников доставляет знаменитый желтый автобус, приезжает он за Томасом в 6.30. У каждого школьника есть шкафчик с кодовым замком. Там дети оставляют свои тетради, поэтому не нужно носить с собой тяжелый рюкзак.
Парты в классах раздельные. Это сделано для того, что школьники не списывали друг у друга. Томас поделился, что по алгебре квадратные уравнения и законы Ньютона по физике проходят только в 10 классе. Всего обучение длится 12 лет. Уроки длятся по полтора часа. А еще среди занятий есть отдельный урок, на котором можно делать все, что угодно, например, домашнюю работу. Ведь на дом школьникам в США не дают заданий. А если и есть, то только устное ДЗ.
В каждой американской школе есть огромная столовая. Во время ланча можно взять все, что угодно, и это будет абсолютно бесплатно. Приборы одноразовые. Школьной формы нет, школьники могут прийти хоть в тапочках.
Школьники могут выбрать те предметы, которые они хотят изучать, а не те, которые навязывает программа. Поэтому в классах всегда разные ученики, нет сложившихся коллективов.
Рядом со школой всегда есть несколько патрульных машин. Они следят за безопасностью и проверяют подозрительных людей. Полицейские также ходят по школе, чтобы следить за дисциплиной.
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В каждом классе висит флаг. Летние каникулы длятся всего 2 месяца, учеба начинается в августе. За опоздание на урок могут отстранить от занятий на пару дней, а также занести это в личное дело.
А как вы думаете, какое образование лучше?
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Главное отличие, что никто не заставляет учиться.
Требуется 1) посещать - до определённого года (Иначе родителей накажут.); 2) прослушать курс наук, и 3) вести себя в пределах довольно расширенных "норм" ("Приносить и распивать запрещено", а так же курить, нюхать и колоть...)
Потом оказывается, что одни идут учиться (и далее работать головой), другие - работать руками, третьи - бездельничать и сидеть.
Вот здесь вот в чем логика?
Но если забить на всё, то можно просто отсидеть время, ведь никто не заставляет учиться.