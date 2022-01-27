Чем отличается школа в США от российской: вся правда глазами американского подростка

Школьники могут выбрать те предметы, которые они хотят изучать, а не те, которые навязывает программа. Поэтому в классах всегда разные ученики, нет сложившихся коллективов.

Рядом со школой всегда есть несколько патрульных машин. Они следят за безопасностью и проверяют подозрительных людей. Полицейские также ходят по школе, чтобы следить за дисциплиной.