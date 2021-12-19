В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину

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Громким скандалом закончился самый обычный урок русского языка в городе Березовский.
Ученик 6 «А» класса весь урок просидел в своём телефоне и на замечания учителя не реагировал, а когда пришло время сдавать тетради на проверку, оказался это делать. Тогда педагог сама забрала его тетрадь, на что мальчик отреагировал весьма нервно. Он подошёл к учителю и в фамильярной форме попросил вернуть его тетрадь, за что схлопотал оплеуху.
Видео с записью инцидента быстро распространилось по интернету. Пользователи, как обычно разделились на два лагеря, но в этот раз на стороне учителя оказалось большинство. Педагога поддержали и родители других учеников класса, сообщив, что дети порой целенаправленно срывают уроки.
Ситуацию прокомментировала директор школы Светлана Колпакова, она отметила, что ребёнок и раньше часто создавал конфликты с учениками и учителями. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что в настоящий момент полиция уже проводит проверку.
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За хамство и не сделанную в срок работу "начальство" может наказать рублём или уволить. Против мелких пакостников учитель ничего поделать не может.
Если уж сравнивать с работой, то за такое поведение нужно исключать из школы. Пусть учится дома с родителями.
Лучший учитель года:
чистый, вежливый...
но ничего не знает. Получает двойку.
- Ах, Мариванна! Так нельзя! Идите в жопу!
- Как в жопу?! К директору!!!
- А вы, директор, подмышки помойте!
!!! Телефон отца, немедленно!
..................................
- Приёмная депутата Садюкова слушает...
- Так куда он вас послал? В жопу? Вот туда и идите! А я подмышки мыть!
А еще эти щеглы уже дошли до .
Мужики нужны в школах ,бывшие военные отставники .с полномочиями и з\п высокой ..У нас во времена СССР такие были НВП преподавали!
На такого только глянешь и сразу постройка Смирно была ! Многому нас "дибилов малолетних" научил !
А сейчас только так пока ..Слова уже бесполезны !
СПЕЦШКОЛЫ возродить нужно срочно !!!!