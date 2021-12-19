В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину

Ученик 6 «А» класса весь урок просидел в своём телефоне и на замечания учителя не реагировал, а когда пришло время сдавать тетради на проверку, оказался это делать. Тогда педагог сама забрала его тетрадь, на что мальчик отреагировал весьма нервно. Он подошёл к учителю и в фамильярной форме попросил вернуть его тетрадь, за что схлопотал оплеуху.