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В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину

В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   пощечина   тертради   ученик   учитель   школа   
747
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Громким скандалом закончился самый обычный урок русского языка в городе Березовский.

Источник:

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Метки: видео   пощечина   тертради   ученик   учитель   школа   
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26  комментариев
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2k
sedoisever 43 минуты назад
"Любой конфликт можно решить. Те, кто сейчас оправдывает учителя, согласны с тем, что на своей работе их может бить начальство и рвать личные вещи за не сделанную в срок работу."
За хамство и не сделанную в срок работу "начальство" может наказать рублём или уволить. Против мелких пакостников учитель ничего поделать не может.
Если уж сравнивать с работой, то за такое поведение нужно исключать из школы. Пусть учится дома с родителями.
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
В таких случаях нельзя быть детей-их нужно хорошенько пиз@дить
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289
Аккаунт удален 5 минут назад
Преподу - новогоднюю премию, шкальнику - вызов родителей и поливания их авном
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5k
rutt 6 минут назад
Пора резрешить учителям 3.14здить офигевшую мелкоту. Если родители неспособны воспитать чадо, то может хоть школа выправит. Зачем нам в будущем стадо хамов недоучек.
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933
Веселый Пук 19 минут назад
Нахрен таких д. о. л. б. о. е. б. о. в учить. Выгнать из школы. Улицу мести всегда найдётся кому. Не хочешь учиться сиди дома.
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13k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ссылка vk.com
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Почему люди обвиняют ублюдка и порицают учителя? Включите голову, подумайте. Это пешки и их от обвинений или оправданий ситуация вообще не изменится. Гнобить нужно министра деградац.. простите образования. Добиваться его не просто увольнения, но и наказания. Если у препода нет инструментов влияния то это угроза национального будущего. Нормальные люди сбегут с такой работы, когда школота им дерзит, бьет, оскорбляет, унижает, секс домагается и тд. Кто остается? Те кто не могут себя реализовать, кто позволяет себя оскорблять и терпеть и тд. И чему такие преподы научат будущее поколения россиян? В какой атмосфере будут учится нормальные дети? Нужно не боятся , а вводить правила - штрафные балы за средние нарушения, несколько средних или одно серъезное и вон из школы на год. Хочешь - нанимай преподов за деньги или пробуй в след году, вернулся и не исправился - вон. Иди грузчиком. И тогда не будет таких видео. Совсем. А так - трепаться бесполезно. Только смена министра.
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13k
куджо Полчаса назад
В моем детстве, учитель был авторитет, одних мы любили других боялись. Ды выпнутт всех подобных на самообразование или в платные шарашки, за свои кровные родители быстро чадо образумят
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44
Трям Полчаса назад
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14k
Yorge Полчаса назад
А когда то, п.и.з.д.ю.л.е.й. отхватил бы не только школьник но и его родители. И потом бы родители ещё бы умоляли чтобы школьника из школы не выкинули.
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16k
albedo Полчаса назад
Помните историю:
Лучший учитель года:
Ссылка vk.com
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3k
TOROID Полчаса назад
Не увидел оплеухи. Оплеуха это вот что.
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2k
CHYCMYMPUK 36 минут назад
В мою бытность школьником можно было получить по кумполу линейкой или указкой просто за разговоры на уроке. А дома ещё и мать по жоппе наддавала. Но теперь деточки неприкасаемыми себя мнят. Поэтому и наглеют сверх меры.
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10k
Сережа 37 минут назад
Новый мальчик из другой школы...
чистый, вежливый...
но ничего не знает. Получает двойку.
- Ах, Мариванна! Так нельзя! Идите в жопу!
- Как в жопу?! К директору!!!
- А вы, директор, подмышки помойте!
!!! Телефон отца, немедленно!
..................................
- Приёмная депутата Садюкова слушает...
- Так куда он вас послал? В жопу? Вот туда и идите! А я подмышки мыть!
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1k
Vadims 38 минут назад
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9k
кот базилий 39 минут назад
Бедные учителя (не сарказм), этому ученику в рыло надо просто дать, сразу поймет. Сейчас родители прибегут - урода воспитавшие.
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609
Mixan 39 минут назад
Уроды .... Учителей уже просто загнобили администрация РУО и прочии
А еще эти щеглы уже дошли до .
Мужики нужны в школах ,бывшие военные отставники .с полномочиями и з\п высокой ..У нас во времена СССР такие были НВП преподавали!
На такого только глянешь и сразу постройка Смирно была ! Многому нас "дибилов малолетних" научил !
А сейчас только так пока ..Слова уже бесполезны !
СПЕЦШКОЛЫ возродить нужно срочно !!!!



Ссылка youtu.be
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1k
Титус 40 минут назад
Детки сейчас действительно не в меру развязны. У нас в Латвии такая же фигня. Да и вообще по всему ЕС...
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38k
Alex 40 минут назад
Я бы засранцу еще и в дыню дал.
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2k
Дмитрий Круглов 41 минуту назад
Нормальных людей искусственно смешивают с недееспособными чтобы ослабить. И если нормальные не научатся давать отпор, то нормальных больше не останется. А недееспособных новые хозяева нашей земли потом просто сожгут в печках.
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