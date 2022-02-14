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Школьникам пришлось прокапывать себе дорогу, чтобы попасть в школу

Школьникам пришлось прокапывать себе дорогу, чтобы попасть в школу (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 10:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   снег   сугробы   ученик   школа   школьник   
285
2

Попасть в школу для учеников из Кинель-Черкасского района оказалось не так-то просто.




В Самарской области школьникам пришлось прокапывать себе дорогу в сугробах, чтобы попасть на занятия. Жители села Александровка Кинель-Черкасского района пожаловались в социальных сетях, что администрация отказалась прислать трактор для расчистки улицы от снега.


- Глава сельской администрации, госпожа Аверьянова, отказывается выполнять свою работу, ответила нам, что нашу ул.Лесная трактор чистить не будет и к нам не приедет, - пожаловались местные жители.


В результате чтобы попасть в школу ученикам пришлось преодолеть сугробы с лопатой в руках.


Также жители обратили внимание, что заваленные снегом улицы не позволят проехать машинам экстренных служб в случае возникновения опасной ситуации.


Источник:

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Метки: в мире   люди   снег   сугробы   ученик   школа   школьник   
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10  комментариев
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6k
Bartello 2 часа назад
Судя по первой фотке, если она имеет отношение к делу, это дорогу центральную чистили и завалили отворотку к дому и прокапывать дорогу к дому пришлось одному школьнику, и непонятного, почему папка не озаботился этим.
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11k
Karelian 24 минуты назад
Бедные сиротки, ни мам, ни пап, никаких родственников, сами копают...
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2k
Сладких снов Полчаса назад
Не, у меня такой тяги к знаниям никак просматривалась. Помню, как на Сахалине отменяли учёбу из-за погоды – считай, для меня целый праздник был, но гулять – только так.
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145
Raingold Fischer 2 часа назад
Я 79 года рождения, мы делали лопаты для уборки снега на труде а потом чистили площадь вокруг Школы и ничего.
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1
Ivan 2 часа назад
Съехать из деревни.
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, а где же резюме: "Вот, до чего довёл..."
А точно, что очистка вменена в обязанность Администрации? Или же это подрядная работа по 44-ФЗ? Конкурс не объявили? Контракт не заключили?
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