Школьникам пришлось прокапывать себе дорогу, чтобы попасть в школу

Попасть в школу для учеников из Кинель-Черкасского района оказалось не так-то просто.
В Самарской области школьникам пришлось прокапывать себе дорогу в сугробах, чтобы попасть на занятия. Жители села Александровка Кинель-Черкасского района пожаловались в социальных сетях, что администрация отказалась прислать трактор для расчистки улицы от снега.
- Глава сельской администрации, госпожа Аверьянова, отказывается выполнять свою работу, ответила нам, что нашу ул.Лесная трактор чистить не будет и к нам не приедет, - пожаловались местные жители.
В результате чтобы попасть в школу ученикам пришлось преодолеть сугробы с лопатой в руках.
Также жители обратили внимание, что заваленные снегом улицы не позволят проехать машинам экстренных служб в случае возникновения опасной ситуации.
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А точно, что очистка вменена в обязанность Администрации? Или же это подрядная работа по 44-ФЗ? Конкурс не объявили? Контракт не заключили?