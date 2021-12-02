Когда учитель - мастер своего дела, процесс обучения складывается иначе

Учёба — это сложный и скрупулёзный процесс, который требует большой самоотдачи как от учеников, так и от преподавателей. И для того, чтобы как-то разбавить серые будни и поднять настроение себе и детям, некоторые учителя вовсю проявляют свой креатив и чувство юмора. Кто-то решает интересно украсить класс, кто-то старается сделать процесс обучения более увлекательным, а кто-то не остаётся в стороне от Хэллоуина и решает поразить всех своим костюмом. И такие крутые фишечки преподавателей уж точно не остаются без внимания учеников!

В качестве пропуска для похода в туалет наш учитель по анатомии даёт нам муляж человеческой кости