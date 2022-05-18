Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности

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Страховочный пояс, каска, маска и спецодежда – это для слабаков. Настоящие герои всегда бросают вызов законам физики и здравому смысла. В этом выпуске не будет жести. Хотя на кое-какие кадры и не взглянешь без слёз.
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3.
Главное, что безопасно. А ещё во время работы с болгаркой, её никогда не вырывает из рук
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это только в кино при попадании электроприбора всё в радиусе несколько метров погибает.
Основной разряд будет идти между проводами в самой болгарке.