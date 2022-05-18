Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности

Страховочный пояс, каска, маска и спецодежда – это для слабаков. Настоящие герои всегда бросают вызов законам физики и здравому смысла. В этом выпуске не будет жести. Хотя на кое-какие кадры и не взглянешь без слёз.

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2. Новичка попросили собирать искры 0 Источник:

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3. Главное, что безопасно. А ещё во время работы с болгаркой, её никогда не вырывает из рук 0 Источник:

4. Доверься электрику, он сто раз так делал 0 Источник:

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6. Установщики сплит-систем – это просто нечто 0 Источник:

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11. Зачем каску снял? Вдруг дерево упадёт?! 0 Источник:

12. Выглядит надёжно! 0 Источник:

13. Одноразовый мастер-штукатур 0 Источник:

14. Не доехал до СТО 0 Источник:

15. Вместо эпилога 0 Источник: