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Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности

Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности

Автор:
18 мая 2022 15:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безопасность   подборка   прикол   слабоумие и отвага   техника безопасности   
2071
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Страховочный пояс, каска, маска и спецодежда – это для слабаков. Настоящие герои всегда бросают вызов законам физики и здравому смысла. В этом выпуске не будет жести. Хотя на кое-какие кадры и не взглянешь без слёз.
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Источник:

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Метки: Юмор   безопасность   подборка   прикол   слабоумие и отвага   техника безопасности   
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4  комментария
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6k
М С 24 минуты назад
Жильцы сильно удивились, когда монтажник кондиционера позвонил в квартиру второй раз...
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13k
Александр 15 минут назад
Да ничего не будет, если болгарка упадёт в воду.
Это только в кино при попадании электроприбора всё в радиусе несколько метров погибает.
Основной разряд будет идти между проводами в самой болгарке.
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7k
Мариус Полчаса назад
Хрен с ним с рабочим... Но это-то что за нахрен с трубами?
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Бернгард Кёне

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