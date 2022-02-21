Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ

Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз

И всё же он резиновый... Пост о жизни в России

Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост

Когда маркетинг — это призвание

Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые

Наивная простота: улыбательный пост о детском саде