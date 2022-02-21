Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ

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Техника безопасности – странный предмет. Вот палец есть, а вот его нет. А если серьёзно, то у некоторых индивидов напрочь отсутствует инстинкт самосохранения.
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А тут что страшного? Столб явно металлический, покрытый штукатуркой, которую и долбят.