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Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ (18 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:10
Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   слабоумие и отвага   техника безопасности   
3049
18
Техника безопасности – странный предмет. Вот палец есть, а вот его нет. А если серьёзно, то у некоторых индивидов напрочь отсутствует инстинкт самосохранения.
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Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   слабоумие и отвага   техника безопасности   
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23k
Сибиряк 37 минут назад
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lekha-fil 13 минут назад
Что не так на 8-м фото? Теормех неплохо знать.
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185
Marius 16 минут назад
Комментарий к фото
солярка не горит
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1k
Старичок 21 минуту назад
Комментарий к фото
дизельное топливо от прикуриной сигареты не загорится.
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1k
roman-delisov 2 часа назад


А тут что страшного? Столб явно металлический, покрытый штукатуркой, которую и долбят.
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