Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска

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В конце апреля появилась новость о том, что Илон Маск купил Twitter. Некоторые поступки харизматичного инвестора и предпринимателя сложно комментировать, особенно на фоне происходящих событий и словесных баталий, в которых участвовал Илон. Вслед за новостью о покупке социальной сети начали появляться фейковые сообщения о его очередных инвестициях. Здесь собраны одни из самых забавных сообщений, которые были якобы оставлены Маском.
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Что бы вы сделали на месте Илона?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
- Гэта Ілон?
- да...
- Гэта вы купілі твітар?
- да...
- а купіца МАЗ?
- А кто это говорит ?
- ня важна ...
Другого объяснения этого всеобщего надрачивания на него я не понимаю.