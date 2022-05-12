Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска

В конце апреля появилась новость о том, что Илон Маск купил Twitter. Некоторые поступки харизматичного инвестора и предпринимателя сложно комментировать, особенно на фоне происходящих событий и словесных баталий, в которых участвовал Илон. Вслед за новостью о покупке социальной сети начали появляться фейковые сообщения о его очередных инвестициях. Здесь собраны одни из самых забавных сообщений, которые были якобы оставлены Маском.

1. ^_^ 0 Источник:

2. Кто бы ещё вспомнил про стену... 0 Источник:

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3. "Далее я покупаю Оскар и добавляю битву пощёчин" 0 Источник:

4. Я собираюсь купить Доритос (бренд снеков) и наполню пачки до самого верха 0 Источник:

5. "Сейчас я собираюсь купить McDonald's и починю все их аппараты с мороженым" 0 Источник:

6. Далее без комментариев, т.к. всё понятно 0 Источник:

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11. "Далее я покупаю Coca-Cola и верну [слово запрещено в РФ] в напиток 0 Источник:

12. "Сейчас я планирую купить 1С и добавить кнопку паузы в 1C:Enterprice" 0 Источник:

13. "Собираюсь купить Нур-Султан и переименовать его обратно в Астану" 0 Источник:

14. "Далее я куплю Санлайт и закрою его по-настоящему" 0 Источник:

15. Пожалуй, лучшее 0 Источник: