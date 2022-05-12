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Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска

Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска

Автор:
12 мая 2022 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: fake news   twitter   Илон Маск   Юмор   подборка   прикол   твиттер   фейковые новости   
6604
15
В конце апреля появилась новость о том, что Илон Маск купил Twitter. Некоторые поступки харизматичного инвестора и предпринимателя сложно комментировать, особенно на фоне происходящих событий и словесных баталий, в которых участвовал Илон. Вслед за новостью о покупке социальной сети начали появляться фейковые сообщения о его очередных инвестициях. Здесь собраны одни из самых забавных сообщений, которые были якобы оставлены Маском.
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Что бы вы сделали на месте Илона?

Источник:

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Метки: fake news   twitter   Илон Маск   Юмор   подборка   прикол   твиттер   фейковые новости   
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40  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Теперь понятно кому это было адресовано! Сейчас он скупит все материальные и нематериальные активы,доллар рухнет,а Маск станет бенифициаром всего сущего! Он и мне уже звонил,хотел мопед Карпаты купить,и аккордеон.Я пока взял паузу.
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23k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
А Valve ты не хочешь купить чтобы Half-Life 3 выпустить?
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31k
Notan Blaine Час назад
Читал про автоматы мороженного в Маке, там очень интересная история и пример настоящей американской коррупции в действии. Думают, даже он понимает, что проще заменить эти автоматы на другие, которые могут чинить все.
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32k
Korolev Час назад
С каких пор слово "кокаин" запрещено в РФ?
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11k
El Niño 2 часа назад
Продам гараж. Дорого.
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61
сергей костюнин 2 часа назад
Пусть ещё Ирис Кис Кис купит !
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38k
jonnyD 2 часа назад
Звонок у Маска :
- Гэта Ілон?
- да...
- Гэта вы купілі твітар?
- да...
- а купіца МАЗ?
- А кто это говорит ?
- ня важна ...
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Комментарий удален. Причина: флуд
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2k
BornFree25 3 часа назад
С хрена ли слово кокаин запрещено?
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45k
dima423 3 часа назад
Маск щас украину надо покупать...в составе России она резко подорожает))
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284
Тупняк 3 часа назад
Про ERP прям жизненно. Как обнова, так жопа. Бэкапом не спастись, а доводить до ума необходимо. В общем, обогащаем сторонних лиц за наладку проги.
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0
Владислав Чепурин 3 часа назад
Для WinRar хватит и купить лицензию на ПК, чтобы удивить
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19k
Anna 3 часа назад
Комментарий к фото
мож деньжат ему подкинем?
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
46k
Олег 3 часа назад
это типа юмор?
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1k
LisA 3 часа назад
с "Коровкой" его точно ждет фиаско. чтоб к ней бумажка не приклеивалась это невозможно.
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1
Елена Anna 2 часа назад
да, но бумажка всё равно прилипает
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1k
No pasaran 4 часа назад
У меня закрадывается подозрение, что на него работает целая сеть профессиональных пиарщиков. Которые формируют общее отношение к нему.
Другого объяснения этого всеобщего надрачивания на него я не понимаю.
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275
Алексей Maddy8 3 часа назад
Если в президенты США, то он рождён в Африке и потому не может быть президентом по конституции, а в президенты России у него пока есть сильный конкурент.
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65
eutace No pasaran 2 часа назад
даже шутки ему пишет штат профессиональных юмористов-стендаперов
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61
сергей костюнин Алексей 2 часа назад
Можно предложить губернатором Чукотки !
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